ສະຖານທີ່ດູແລການບາດເຈັບໃນເດັກໃໝ່ທີ່ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ KGMU ດ້ວຍການຮ່ວມມື AIIMS

ມະຫາວິທະຍາໄລການແພດ King George's Lucknow (KGMU) ຖືກກໍານົດທີ່ຈະສ້າງສະຖານທີ່ດູແລການບາດເຈັບເດັກທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍການຮ່ວມມືກັບ All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນ Bhopal. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງສະຖານທີ່ນີ້ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການບົ່ງມະຕິແລະການປິ່ນປົວກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນການສື່ສານປະສິດທິຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຜູ້ອໍານວຍການ AIIMS, Bhopal, ສາດສະດາຈານ Ajai Singh, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບວິທີການພິເສດສໍາລັບກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງການບາດເຈັບເຫຼົ່ານີ້. ບໍ່ເຫມືອນກັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດ, ເດັກນ້ອຍອາດຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອບອກຄວາມເຈັບປວດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສະຖານທີ່ຂອງການບາດເຈັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສາດສະດາຈານ Singh ເນັ້ນຫນັກວ່າ, "ເດັກນ້ອຍອາດຈະສືບຕໍ່ຮ້ອງໄຫ້ຈົນກ່ວາພວກເຂົາໄດ້ຮັບການບັນເທົາທຸກ." ດັ່ງນັ້ນ, ການວິນິດໄສທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການປິ່ນປົວຢ່າງໄວວາກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້.
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດຂອງການລິເລີ່ມນີ້, ທ່ານໝໍທີ່ຢູ່ອາໃສຈາກ KGMU ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ AIIMS, Bhopal ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຊໍານານໃນການຈັດການເຫດການສຸກເສີນກ່ຽວກັບການບາດເຈັບຂອງເດັກ. ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງອະນຸສັນຍາແລະຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຢູ່ AIIMS, ພວກເຂົາສາມາດຮຽນຮູ້ກົນລະຍຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າໃນການພັດທະນາສະຖານທີ່ດູແລການບາດເຈັບເດັກຢູ່ KGMU.
ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ KGMU ແລະ AIIMS, Bhopal ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການດູແລພິເສດໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ປະເຊີນກັບກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກ. ໂດຍການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການວິນິດໄສແລະຜົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ສະຖານທີ່ນີ້ແນ່ນອນຈະມີຜົນກະທົບທາງບວກທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ຄວາມສະຫວັດດີພາບຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການການດູແລການບາດເຈັບ.
ຄໍາຖາມ
1. ຈຸດປະສົງຂອງສະຖານທີ່ດູແລເດັກທີ່ຖືກພັດທະນາຢູ່ KGMU ແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດປະສົງຂອງສະຖານທີ່ນີ້ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການບົ່ງມະຕິແລະການປິ່ນປົວກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກນ້ອຍໂດຍການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໃນການສື່ສານປະສິດທິຜົນການບາດເຈັບຂອງເດັກນ້ອຍປະສົບການ.
2. ເປັນຫຍັງການດູແລພິເສດຈຶ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກ?
ການດູແລພິເສດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍຄວາມສາມາດຈໍາກັດຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຈະສະແດງຄວາມເຈັບປວດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະກໍານົດສະຖານທີ່ທີ່ຊັດເຈນຂອງການບາດເຈັບຂອງພວກເຂົາ.
3. KGMU ຈະຮ່ວມມືກັບ AIIMS, Bhopal ເພື່ອພັດທະນາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແນວໃດ?
ທ່ານໝໍທີ່ຢູ່ອາໃສຈາກ KGMU ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ AIIMS, Bhopal ເພື່ອຮຽນຮູ້ກົນລະຍຸດແລະຂັ້ນຕອນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຈັດການເຫດການສຸກເສີນກ່ຽວກັບການບາດເຈັບຂອງເດັກ. ຄວາມຮູ້ນີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການພັດທະນາສະຖານທີ່ດູແລການບາດເຈັບເດັກຢູ່ KGMU.
(ທີ່ມາ: Hindustan Times)