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ສະຖານທີ່ດູແລການບາດເຈັບໃນເດັກໃໝ່ທີ່ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ KGMU ດ້ວຍການຮ່ວມມື AIIMS

ByMampho Brescia

Oct 29, 2023
ສະຖານທີ່ດູແລການບາດເຈັບໃນເດັກໃໝ່ທີ່ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ KGMU ດ້ວຍການຮ່ວມມື AIIMS

ມະຫາວິທະຍາໄລການແພດ King George's Lucknow (KGMU) ຖືກກໍານົດທີ່ຈະສ້າງສະຖານທີ່ດູແລການບາດເຈັບເດັກທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍການຮ່ວມມືກັບ All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນ Bhopal. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງສະຖານທີ່ນີ້ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການບົ່ງມະຕິແລະການປິ່ນປົວກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນການສື່ສານປະສິດທິຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜູ້ອໍານວຍການ AIIMS, Bhopal, ສາດສະດາຈານ Ajai Singh, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບວິທີການພິເສດສໍາລັບກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງການບາດເຈັບເຫຼົ່ານີ້. ບໍ່ເຫມືອນກັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດ, ເດັກນ້ອຍອາດຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອບອກຄວາມເຈັບປວດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສະຖານທີ່ຂອງການບາດເຈັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສາດສະດາຈານ Singh ເນັ້ນຫນັກວ່າ, "ເດັກນ້ອຍອາດຈະສືບຕໍ່ຮ້ອງໄຫ້ຈົນກ່ວາພວກເຂົາໄດ້ຮັບການບັນເທົາທຸກ." ດັ່ງນັ້ນ, ການວິນິດໄສທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການປິ່ນປົວຢ່າງໄວວາກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດຂອງການລິເລີ່ມນີ້, ທ່ານໝໍທີ່ຢູ່ອາໃສຈາກ KGMU ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ AIIMS, Bhopal ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຊໍານານໃນການຈັດການເຫດການສຸກເສີນກ່ຽວກັບການບາດເຈັບຂອງເດັກ. ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງອະນຸສັນຍາແລະຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຢູ່ AIIMS, ພວກເຂົາສາມາດຮຽນຮູ້ກົນລະຍຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າໃນການພັດທະນາສະຖານທີ່ດູແລການບາດເຈັບເດັກຢູ່ KGMU.

ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ KGMU ແລະ AIIMS, Bhopal ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການດູແລພິເສດໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ປະເຊີນກັບກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກ. ໂດຍການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການວິນິດໄສແລະຜົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ສະຖານທີ່ນີ້ແນ່ນອນຈະມີຜົນກະທົບທາງບວກທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ຄວາມສະຫວັດດີພາບຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການການດູແລການບາດເຈັບ.

ຄໍາ​ຖາມ

1. ຈຸດປະສົງຂອງສະຖານທີ່ດູແລເດັກທີ່ຖືກພັດທະນາຢູ່ KGMU ແມ່ນຫຍັງ?

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ແລະ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໂດຍ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ປະ​ເຊີນ​ຫນ້າ​ໃນ​ການ​ສື່​ສານ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ປະ​ສົບ​ການ​.

2. ເປັນຫຍັງການດູແລພິເສດຈຶ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກ?

ການດູແລພິເສດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບກໍລະນີການບາດເຈັບຂອງເດັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍຄວາມສາມາດຈໍາກັດຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຈະສະແດງຄວາມເຈັບປວດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະກໍານົດສະຖານທີ່ທີ່ຊັດເຈນຂອງການບາດເຈັບຂອງພວກເຂົາ.

3. KGMU ຈະຮ່ວມມືກັບ AIIMS, Bhopal ເພື່ອພັດທະນາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແນວໃດ?

ທ່ານໝໍທີ່ຢູ່ອາໃສຈາກ KGMU ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ AIIMS, Bhopal ເພື່ອຮຽນຮູ້ກົນລະຍຸດແລະຂັ້ນຕອນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຈັດການເຫດການສຸກເສີນກ່ຽວກັບການບາດເຈັບຂອງເດັກ. ຄວາມຮູ້ນີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການພັດທະນາສະຖານທີ່ດູແລການບາດເຈັບເດັກຢູ່ KGMU.

(ທີ່ມາ: Hindustan Times)

By Mampho Brescia