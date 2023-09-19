ເຫດການທີ່ລຶກລັບໄດ້ປ່ຽນຄວາມມືດຂອງຮາໂລຂອງ Galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ແນະນໍາວ່າ blob ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງສິ່ງຊ້ໍາທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນທີ່ສໍາຄັນໃນຮູບຮ່າງຂອງ galaxy ຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດໃນເບື້ອງຕົ້ນເຊື່ອວ່າທາງຊ້າງເຜືອກເປັນແຜ່ນຮາບພຽງທີ່ມີສອງແຂນກ້ຽວວຽນ, ການວັດແທກທີ່ປະຕິບັດໃນສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການບິດທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້. ການ warping ເກີດຂຶ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຊາຍແດນຂອງ galaxy, ບ່ອນທີ່ບາງຂົງເຂດຫຼຸດລົງໃນຂະນະທີ່ອື່ນໆ flare ຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ sombrero ເມ່ືອຍ່ອງ.
ການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະໄດ້ເປີດເຜີຍສາເຫດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງປະກົດການນີ້. ການຈຳລອງການຊີ້ບອກເຖິງເຫດການທີ່ລຶກລັບທີ່ຂັດຂວາງການຈັດວາງຂອງອັນມືດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຂອງກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Astronomy ໃນວັນທີ 14 ເດືອນກັນຍາ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານທີ່ຫນ້າດຶງດູດໃຈວ່າ Galaxy ຂອງພວກເຮົາຖືກຫຸ້ມຢູ່ໃນຮາໂລຂອງວັດຖຸຊ້ໍາ.
ທາດດຳແມ່ນເປັນປະເພດທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍປະມານ 85% ຂອງວັດຖຸທັງໝົດຂອງຈັກກະວານ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ມີປະຕິສໍາພັນໂດຍກົງກັບແສງສະຫວ່າງແລະຍັງເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຜົນກະທົບ gravitational ຂອງມັນສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້. ວັດຖຸມືດມີໜ້າທີ່ເລັ່ງດວງດາວໄປສູ່ຄວາມໄວພິເສດ ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນໂຄຈອນຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີ, ບິດເບືອນແສງດາວທີ່ຢູ່ໄກ, ແລະສ້າງຮູບຊົງຂອງຮາໂລກາແລັກຊີຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ.
ຮາໂລກາແລັກຊີໝາຍເຖິງດວງດາວອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ລອຍຕົວຄືກັບໃບໄມ້ຢູ່ເທິງໜອງຂອງສິ່ງມືດ, ຕັ້ງຢູ່ເໜືອກ້ຽວວຽນຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ. ການສືບສວນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍໃຊ້ຍານອາວະກາດ Gaia ຂອງອົງການອະວະກາດຢູໂຣບ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດວງດາວຢູ່ພາຍໃນລັດຮາໂລກາແລັກຕິກມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຜົນສະທ້ອນຂອງ halo ຂອງດາວທີ່ບໍ່ສົມດຸນສໍາລັບ halo ຂອງເລື່ອງມືດ, ນັກດາລາສາດໄດ້ໃຊ້ແບບຈໍາລອງຄອມພິວເຕີເພື່ອສ້າງກາແລັກຊີຫນຸ່ມທີ່ຄ້າຍຄືກັບທາງຊ້າງເຜືອກ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວປະກອບມີຮາໂລທີ່ມືດ 25 ອົງສາທຽບກັບແຜ່ນ. ຫຼັງຈາກການຈຳລອງກາລັກຊີເປັນເວລາ 5 ຕື້ປີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຕົວແບບຂອງມັນຄ້າຍຄືກາລັກຊີຂອງເຮົາໃນຂອບເຂດທີ່ດີ.
ສາເຫດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ misalignment ຂອງເລື່ອງມືດ halo ແມ່ນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຈໍາລອງທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການປະທະກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊິ່ງອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກາລັກຊີອື່ນ colliding ກັບຂອງພວກເຮົາ. ການປະທະກັນຄັ້ງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທາດສີດຳກະທັດຮັດຂຶ້ນໄດ້ເຖິງ 50 ອົງສາ ກ່ອນຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງມາຮອດຄວາມສູງ 20 ອົງສາໃນປັດຈຸບັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ກ້ອນໃຫຍ່ຂອງສິ່ງມືດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄດ້ໂຄ້ງກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາອອກຈາກຮູບຮ່າງ"
- "ສິ່ງມືດສາມາດສ້າງຂື້ນຢູ່ໃນດວງດາວທີ່ຕາຍແລ້ວ - ດ້ວຍຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ"