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ວິທະຍາສາດ

ເຫດການທີ່ລຶກລັບໄດ້ປ່ຽນຄວາມມືດຂອງຮາໂລຂອງ Galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ເຫດການທີ່ລຶກລັບໄດ້ປ່ຽນຄວາມມືດຂອງຮາໂລຂອງ Galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ແນະນໍາວ່າ blob ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງສິ່ງຊ້ໍາທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນທີ່ສໍາຄັນໃນຮູບຮ່າງຂອງ galaxy ຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດໃນເບື້ອງຕົ້ນເຊື່ອວ່າທາງຊ້າງເຜືອກເປັນແຜ່ນຮາບພຽງທີ່ມີສອງແຂນກ້ຽວວຽນ, ການວັດແທກທີ່ປະຕິບັດໃນສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການບິດທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້. ການ warping ເກີດຂຶ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຊາຍແດນຂອງ galaxy, ບ່ອນທີ່ບາງຂົງເຂດຫຼຸດລົງໃນຂະນະທີ່ອື່ນໆ flare ຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ sombrero ເມ່ືອຍ່ອງ.

ການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະໄດ້ເປີດເຜີຍສາເຫດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງປະກົດການນີ້. ການຈຳລອງການຊີ້ບອກເຖິງເຫດການທີ່ລຶກລັບທີ່ຂັດຂວາງການຈັດວາງຂອງອັນມືດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຂອງກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Astronomy ໃນວັນທີ 14 ເດືອນກັນຍາ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານທີ່ຫນ້າດຶງດູດໃຈວ່າ Galaxy ຂອງພວກເຮົາຖືກຫຸ້ມຢູ່ໃນຮາໂລຂອງວັດຖຸຊ້ໍາ.

ທາດດຳແມ່ນເປັນປະເພດທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍປະມານ 85% ຂອງວັດຖຸທັງໝົດຂອງຈັກກະວານ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ມີປະຕິສໍາພັນໂດຍກົງກັບແສງສະຫວ່າງແລະຍັງເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຜົນກະທົບ gravitational ຂອງມັນສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້. ວັດຖຸມືດມີໜ້າທີ່ເລັ່ງດວງດາວໄປສູ່ຄວາມໄວພິເສດ ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນໂຄຈອນຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີ, ບິດເບືອນແສງດາວທີ່ຢູ່ໄກ, ແລະສ້າງຮູບຊົງຂອງຮາໂລກາແລັກຊີຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ.

ຮາໂລກາແລັກຊີໝາຍເຖິງດວງດາວອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ລອຍຕົວຄືກັບໃບໄມ້ຢູ່ເທິງໜອງຂອງສິ່ງມືດ, ຕັ້ງຢູ່ເໜືອກ້ຽວວຽນຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ. ການ​ສືບ​ສວນ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໂດຍ​ໃຊ້​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Gaia ຂອງ​ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ດວງ​ດາວ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ລັດ​ຮາ​ໂລ​ກາ​ແລັກ​ຕິກ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ.

ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຜົນສະທ້ອນຂອງ halo ຂອງດາວທີ່ບໍ່ສົມດຸນສໍາລັບ halo ຂອງເລື່ອງມືດ, ນັກດາລາສາດໄດ້ໃຊ້ແບບຈໍາລອງຄອມພິວເຕີເພື່ອສ້າງກາແລັກຊີຫນຸ່ມທີ່ຄ້າຍຄືກັບທາງຊ້າງເຜືອກ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວປະກອບມີຮາໂລທີ່ມືດ 25 ອົງສາທຽບກັບແຜ່ນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຈຳ​ລອງ​ກາ​ລັກ​ຊີ​ເປັນ​ເວ​ລາ 5 ຕື້​ປີ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ ຕົວ​ແບບ​ຂອງ​ມັນ​ຄ້າຍ​ຄື​ກາ​ລັກ​ຊີ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ດີ.

ສາ​ເຫດ​ທີ່​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ misalignment ຂອງ​ເລື່ອງ​ມືດ halo ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຈໍາລອງທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການປະທະກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊິ່ງອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກາລັກຊີອື່ນ colliding ກັບຂອງພວກເຮົາ. ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທາດ​ສີ​ດຳ​ກະ​ທັດ​ຮັດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ເຖິງ 50 ອົງ​ສາ ກ່ອນ​ຈະ​ຄ່ອຍໆ​ຫຼຸດ​ລົງ​ມາ​ຮອດ​ຄວາມ​ສູງ 20 ອົງ​ສາ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • "ກ້ອນໃຫຍ່ຂອງສິ່ງມືດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄດ້ໂຄ້ງກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາອອກຈາກຮູບຮ່າງ"
  • "ສິ່ງມືດສາມາດສ້າງຂື້ນຢູ່ໃນດວງດາວທີ່ຕາຍແລ້ວ - ດ້ວຍຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ"

By Vicky Stavropoulou

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