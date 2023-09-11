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ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu: ຍານອາວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໃກ້ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງມາສູ່ໂລກແລ້ວ

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu: ຍານອາວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໃກ້ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງມາສູ່ໂລກແລ້ວ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງເດີນທາງກັບຄືນສູ່ໂລກ ໂດຍຈະບັນທຸກຊິ້ນສ່ວນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະຊິ້ນສ່ວນຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2016 ແລະໄດ້ໃຊ້ເວລາ 22 ປີທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກຊາກຫັກພັງບູຮານ. Bennu ມີໂອກາດເລັກນ້ອຍທີ່ຈະປະທະກັບໂລກໃນທ້າຍສະຕະວັດທີ 24, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ອົງການ NASA ຖືວ່າມັນມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະສົ່ງ OSIRIS-REx ໃນພາລະກິດນີ້. ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ໄປ​ຍັງ​ບ່ອນ​ພິ​ສູດ Dugway ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ໃນ​ລັດ​ຢູ​ທາ ໃນ​ວັນ​ທີ 2021 ກັນຍາ XNUMX.

Dante Lauretta, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດ OSIRIS-REx, ຢືນຢັນວ່າຍານອາວະກາດມີສຸຂະພາບດີແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບການສົ່ງຕົວຢ່າງ. ກອງປະຊຸມການປະຕິບັດຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ຖືກດໍາເນີນເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດການຕົວຢ່າງທີ່ເຫມາະສົມເມື່ອພວກເຂົາມາຮອດໂລກ. ທີມງານຟື້ນຟູໄດ້ຜ່ານສະຖານະການຕ່າງໆ, ລວມທັງການຊອກຫາແຄບຊູນທີ່ຫົວຂຶ້ນຫຼືຢູ່ໃນຫນອງນ້ໍາ. ເປົ້າ​ຫມາຍ​ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ລະ​ບຽບ​ການ​ທັງ​ຫມົດ scripted ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ກ້ຽງ​ແລະ​ສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​.

ແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຕົວຢ່າງຈະຖືກເກັບຂຶ້ນໂດຍເຮລິຄອບເຕີ້ແລະຂົນສົ່ງໄປທີ່ຫ້ອງສະອາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະພາຍໃນຂອບເຂດການທົດສອບແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດຢູທາ. ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ມັນຈະຖືກຂົນສົ່ງໂດຍເຮືອບິນໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston, ບ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກວິເຄາະຕື່ມອີກ.

ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງວັດຖຸເປັນຮູບດາວທີ່ເກັບກໍາໂດຍ OSIRIS-REx ແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດພາດການວັດແທກ. ທີມງານຄາດຄະເນວ່າຍານອະວະກາດໄດ້ snagged ລະຫວ່າງ 5.26 ຫາ 12.34 ອອນສ໌ (149 ຫາ 350 ກຼາມ) ຂອງ Bennu, ເກີນຄວາມຕ້ອງການພາລະກິດຂອງ 60 ກຼາມ (2.1 ອອນສ໌).

Dante Lauretta, ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການ OSIRIS-REx ເປັນເວລາ 20 ປີ, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວໃນທີ່ສຸດໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງ. ລາວໄດ້ພັນລະນາວ່າມັນເປັນປະສົບການທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະເປັນຈຸດສຸດຍອດຂອງການເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍປີ. ການວິເຄາະຕົວຢ່າງຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຍຸກທຳອິດຂອງການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະ ແລະສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊີວິດເທິງໂລກໄດ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://www.space.com/amp/asteroid-bennu-nasa-osiris-rex-sample-touchdown-0
– ຕົ້ນກຳເນີດຂອງອົງການ NASA, ການຕີຄວາມໝາຍສະເພາະ, ການລະບຸຊັບພະຍາກອນ, ແລະພາລະກິດຄວາມປອດໄພ-Regolith Explorer (OSIRIS-REx).

By Gabriel Botha

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