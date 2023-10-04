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OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈັບພາບຂອງການກັບຄືນການປ່ອຍ Capsule ໃນຊ່ວງເວລາປະຫວັດສາດ

ByRobert Andrew

Oct 4, 2023
OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈັບພາບຂອງການກັບຄືນການປ່ອຍ Capsule ໃນຊ່ວງເວລາປະຫວັດສາດ

ຍານສຳຫຼວດຮູບດາວ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນປະຫວັດສາດ ໃນຂະນະທີ່ມັນບັນທຶກພາບຂອງການປ່ອຍແຄບຊູນກັບຄືນມາ. ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 3 ຕຸ​ລາ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ແຄບ​ຊູນ​ສົ່ງ​ຈາກ OSIRIS-REx ແລະ​ມຸ່ງ​ຫນ້າ​ໄປ​ສູ່​ໂລກ. ຮູບ​ພາບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຢູ່​ທາງ​ເທິງ​ຂອງ​ກອບ​ແລະ​ບາງ "ໂລກ​ວົງ​ເດືອນ​" ຢູ່​ແຂບ​ຊ້າຍ​. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າເປັນ GIF ໂດຍທີມງານເຜີຍແຜ່.

ແຄບຊູນກັບຄືນ, ນໍ້າໜັກ 110 ປອນ (50 ກິໂລກຣາມ), ມີຮອຍຂີດຂ່ວນສັ້ນໃນອາວະກາດ ກ່ອນທີ່ມັນຈະສຳຜັດລົງສູ່ທະເລຊາຍທາງພາກເຫນືອຂອງຢູທາໄດ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ. ມັນ​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ໂດດ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ​ປະ​ມານ XNUMX ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່. ອັນນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມພະຍາຍາມສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງການ NASA ແລະຖືວ່າເປັນຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນ.

ແຄບຊູນດັ່ງກ່າວບັນຈຸວັດຖຸທີ່ສໍາຄັນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ OSIRIS-REx ຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໃກ້ກັບໂລກໃນເດືອນຕຸລາ 2020. ຝຸ່ນແລະກ້ອນຫີນທີ່ລວບລວມມາຈາກຮູບດາວໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງຢ່າງໄວວາໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson (JSC) ໃນ Houston. ຢູ່ JSC, ວັດສະດຸນອກໂລກກຳລັງຖືກປຸງແຕ່ງ, ຄັດສັນ, ແລະເກັບຮັກສາໄວ້.

ທີມງານເຜີຍແຜ່ຄາດຄະເນວ່າ OSIRIS-REx ກັບຄືນມາປະມານ 8.8 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ) ຂອງວັດສະດຸ Bennu. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຈະຖືກປະກາດໃນລະຫວ່າງເຫດການ webcast ໃນວັນທີ 11 ເດືອນຕຸລາ. ຕົວຢ່າງຄາດວ່າຈະເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະສຶກສາໃນທົດສະວັດຂ້າງຫນ້າ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກທົ່ວໂລກຈະວິເຄາະຮູບດາວເຄາະນ້ອຍຢ່າງພິຖີພິຖັນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຍຸກທຳອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະສືບສວນບົດບາດທີ່ຫີນອະວະກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ, ເຊັ່ນ Bennu, ອາດຈະມີບົດບາດໃນການສົ່ງສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງຊີວິດໄປສູ່ໂລກ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນຈັກກະວານ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ NASA, NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin

By Robert Andrew

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