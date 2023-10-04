ຍານສຳຫຼວດຮູບດາວ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນປະຫວັດສາດ ໃນຂະນະທີ່ມັນບັນທຶກພາບຂອງການປ່ອຍແຄບຊູນກັບຄືນມາ. ອົງການອະວະກາດໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອວັນທີ 3 ຕຸລາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປັດຈຸບັນກັບຄືນໄປບ່ອນແຄບຊູນສົ່ງຈາກ OSIRIS-REx ແລະມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ໂລກ. ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນແສງຕາເວັນຢູ່ທາງເທິງຂອງກອບແລະບາງ "ໂລກວົງເດືອນ" ຢູ່ແຂບຊ້າຍ. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າເປັນ GIF ໂດຍທີມງານເຜີຍແຜ່.
ແຄບຊູນກັບຄືນ, ນໍ້າໜັກ 110 ປອນ (50 ກິໂລກຣາມ), ມີຮອຍຂີດຂ່ວນສັ້ນໃນອາວະກາດ ກ່ອນທີ່ມັນຈະສຳຜັດລົງສູ່ທະເລຊາຍທາງພາກເຫນືອຂອງຢູທາໄດ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ. ມັນໄດ້ລົງຈອດຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂດດກະໂດດຂັ້ນປະມານ XNUMX ຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກໄດ້ຖືກຂັບໄລ່. ອັນນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມພະຍາຍາມສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງການ NASA ແລະຖືວ່າເປັນຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນ.
ແຄບຊູນດັ່ງກ່າວບັນຈຸວັດຖຸທີ່ສໍາຄັນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ OSIRIS-REx ຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໃກ້ກັບໂລກໃນເດືອນຕຸລາ 2020. ຝຸ່ນແລະກ້ອນຫີນທີ່ລວບລວມມາຈາກຮູບດາວໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງຢ່າງໄວວາໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson (JSC) ໃນ Houston. ຢູ່ JSC, ວັດສະດຸນອກໂລກກຳລັງຖືກປຸງແຕ່ງ, ຄັດສັນ, ແລະເກັບຮັກສາໄວ້.
ທີມງານເຜີຍແຜ່ຄາດຄະເນວ່າ OSIRIS-REx ກັບຄືນມາປະມານ 8.8 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ) ຂອງວັດສະດຸ Bennu. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຈະຖືກປະກາດໃນລະຫວ່າງເຫດການ webcast ໃນວັນທີ 11 ເດືອນຕຸລາ. ຕົວຢ່າງຄາດວ່າຈະເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະສຶກສາໃນທົດສະວັດຂ້າງຫນ້າ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກທົ່ວໂລກຈະວິເຄາະຮູບດາວເຄາະນ້ອຍຢ່າງພິຖີພິຖັນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຍຸກທຳອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະສືບສວນບົດບາດທີ່ຫີນອະວະກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ, ເຊັ່ນ Bennu, ອາດຈະມີບົດບາດໃນການສົ່ງສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງຊີວິດໄປສູ່ໂລກ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນຈັກກະວານ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ NASA, NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin