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ແຄບຊູນ OSIRIS-REx ຂອງ NASA ເພື່ອສົ່ງຕົວຢ່າງຮູບດາວ Pristine ສູ່ໂລກ

ByVicky Stavropoulou

Sep 23, 2023
ແຄບຊູນ OSIRIS-REx ຂອງ NASA ເພື່ອສົ່ງຕົວຢ່າງຮູບດາວ Pristine ສູ່ໂລກ

ພາລະກິດປະຫວັດສາດຂອງອົງການ NASA, OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer), ມີກໍານົດຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທໍາອິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສູ່ໂລກໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ. ຍານສຳຫຼວດ OSIRIS-REx ຈະປ່ອຍຕົວແບບແຄບຊູນທີ່ມີຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ. ຄາດ​ວ່າ​ແຄບ​ຊູນ​ຈະ​ແຕະ​ລົງ​ຢ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ໂດດ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ສະໜາມ​ທົດ​ລອງ​ແລະ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ຂອງ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ Utah ​ແລະ​ສະໜາມ​ພິສູດ Dugway.

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ການ​ສົດ​ຂອງ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ອງ YouTube ຂອງ NASA ຫຼື​ຢູ່ Space.com​. ການຄຸ້ມຄອງຈະເລີ່ມໃນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ EDT.

OSIRIS-REx ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ແລະໄປຮອດ Bennu, ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ໃນເດືອນທັນວາ 2018. ຍານສຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ເວລາ 22 ເດືອນຕໍ່ໄປເພື່ອສຳຫຼວດດາວເຄາະດັ່ງກ່າວ, ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ສຳລັບຮ່າງກາຍທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍບິນມາໂດຍຍານອະວະກາດ.

ໃນເດືອນຕຸລາ 2020, OSIRIS-REx ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດເກັບຕົວຢ່າງຂອງພື້ນຜິວຂອງ Bennu, ເກັບກໍາເອົາຝຸ່ນແລະ gravel ປະມານ 8.8 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ). ປະລິມານທີ່ແນ່ນອນຈະຖືກກໍານົດເມື່ອທີມງານເຜີຍແຜ່ເປີດແຄບຊູນຕົວຢ່າງຂອງ probe.

ຫຼັງຈາກການສໍາຜັດລົງ, ຕົວຢ່າງຈະຖືກຂົນສົ່ງໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston ສໍາລັບການປິ່ນປົວແລະການເກັບຮັກສາ. ນັກວິທະຍາສາດຈາກທົ່ວໂລກຈະເຂົ້າເຖິງຕົວຢ່າງເພື່ອການສຶກສາຕື່ມອີກ. ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຍຸກທໍາອິດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນແລະສືບສວນການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ມີຄາບອນທີ່ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ຂີດ​ໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ແລ້ວ, ຍານ​ອະວະກາດ OSIRIS-REx ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ OSIRIS-APEX. ມັນຈະເດີນທາງໄປເຖິງດາວເຄາະນ້ອຍ Apophis ທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ໂດຍມີການວາງແຜນທີ່ຈະມາຮອດໃນປີ 2029.

ພາລະກິດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ NASA, ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈະນຳເອົາຕົວຢ່າງຮູບດາວມາສູ່ໂລກໃນ 5 ຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ງ່າຍປານໃດ.
– ທີ່ມາ: NASA

By Vicky Stavropoulou

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