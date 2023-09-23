ແຄບຊູນ OSIRIS-REx ຂອງ NASA ເພື່ອສົ່ງຕົວຢ່າງຮູບດາວ Pristine ສູ່ໂລກ

ພາລະກິດປະຫວັດສາດຂອງອົງການ NASA, OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer), ມີກໍານົດຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທໍາອິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສູ່ໂລກໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ. ຍານສຳຫຼວດ OSIRIS-REx ຈະປ່ອຍຕົວແບບແຄບຊູນທີ່ມີຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ. ຄາດວ່າແຄບຊູນຈະແຕະລົງຢ່າງອ່ອນໂຍນພາຍໃຕ້ການໂດດກະໂດດຂັ້ນຢູ່ທີ່ສະໜາມທົດລອງແລະການຝຶກຊ້ອມຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Utah ແລະສະໜາມພິສູດ Dugway.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການສົດຂອງການລົງຈອດຢູ່ໃນຊ່ອງ YouTube ຂອງ NASA ຫຼືຢູ່ Space.com. ການຄຸ້ມຄອງຈະເລີ່ມໃນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ EDT.
OSIRIS-REx ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ແລະໄປຮອດ Bennu, ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ໃນເດືອນທັນວາ 2018. ຍານສຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ເວລາ 22 ເດືອນຕໍ່ໄປເພື່ອສຳຫຼວດດາວເຄາະດັ່ງກ່າວ, ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ສຳລັບຮ່າງກາຍທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍບິນມາໂດຍຍານອະວະກາດ.
ໃນເດືອນຕຸລາ 2020, OSIRIS-REx ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດເກັບຕົວຢ່າງຂອງພື້ນຜິວຂອງ Bennu, ເກັບກໍາເອົາຝຸ່ນແລະ gravel ປະມານ 8.8 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ). ປະລິມານທີ່ແນ່ນອນຈະຖືກກໍານົດເມື່ອທີມງານເຜີຍແຜ່ເປີດແຄບຊູນຕົວຢ່າງຂອງ probe.
ຫຼັງຈາກການສໍາຜັດລົງ, ຕົວຢ່າງຈະຖືກຂົນສົ່ງໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston ສໍາລັບການປິ່ນປົວແລະການເກັບຮັກສາ. ນັກວິທະຍາສາດຈາກທົ່ວໂລກຈະເຂົ້າເຖິງຕົວຢ່າງເພື່ອການສຶກສາຕື່ມອີກ. ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຍຸກທໍາອິດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນແລະສືບສວນການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ມີຄາບອນທີ່ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຂີດໝາຍດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຍັງຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ OSIRIS-APEX. ມັນຈະເດີນທາງໄປເຖິງດາວເຄາະນ້ອຍ Apophis ທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ໂດຍມີການວາງແຜນທີ່ຈະມາຮອດໃນປີ 2029.
ພາລະກິດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ NASA, ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈະນຳເອົາຕົວຢ່າງຮູບດາວມາສູ່ໂລກໃນ 5 ຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ງ່າຍປານໃດ.
– ທີ່ມາ: NASA