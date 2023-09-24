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ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຈະກັບຄືນສູ່ໂລກດ້ວຍຕົວຢ່າງ Bennu

ByMampho Brescia

Sep 24, 2023
ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຈະກັບຄືນສູ່ໂລກດ້ວຍຕົວຢ່າງ Bennu

ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ກໍາລັງຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ, ບັນຈຸຕົວຢ່າງອັນມີຄ່າທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ຄາດ​ວ່າ​ຍານ​ອະວະກາດ​ຈະ​ບິນ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ຊັ້ນ​ບັນຍາກາດ​ຂອງ​ໂລກ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ລັດ Utah ​ໃນ​ເວລາ 08:42 ຕາມ​ເວລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ທົດ​ລອງ​ທາງ​ການ​ທະຫານ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນີ້.

ໃນຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ມັນຈະເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວ 12 ກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີ, ຫຼື 27,000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຄວາມ​ໄວ​ອັນ​ໄວ​ອັນ​ນີ້​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊັ້ນ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຮ້ອນ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ເກີນ 3,000 ອົງສາເຊ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ອັນ​ແຮງ​ນີ້​ຍັງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຸດປະສົງ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍານ​ອະວະກາດ​ຊ້າ​ລົງ.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງການສືບເຊື້ອສາຍ, ຂະບວນລົດ parachute ຈະຖືກນຳໃຊ້. ຫຼັງຈາກນີ້, ທໍ່ຕົ້ນຕໍຈະເອົາແຄບຊູນຄ່ອຍໆລົງກັບພື້ນດິນ. ເວລາທີ່ຄາດໄວ້ສຳລັບການຕິດຕໍ່ກັບພື້ນທະເລຊາຍລັດຢູທາແມ່ນ 08:55.

ເມື່ອຍານອະວະກາດລົງຈອດແລ້ວ, ເຮລິຄອບເຕີຈະຂົນສົ່ງມັນໄປຫ້ອງທົດລອງຊົ່ວຄາວ. ຫ້ອງທົດລອງນີ້ຈະເປັນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກະກຽມຕົວຢ່າງແຄບຊູນສໍາລັບການວິເຄາະຕື່ມອີກທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງ NASA ໃນ Texas. ສູນດັ່ງກ່າວມີສະຖານທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສໍາລັບການກວດສອບຢ່າງລະອຽດແລະການສຶກສາຕົວຢ່າງທີ່ເກັບກໍາຈາກຮູບດາວ Bennu.

ພາລະກິດອັນມະຫາສານນີ້ແມ່ນມີມາຫຼາຍປີແລ້ວ, ໂດຍຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງໄປສູ່ Bennu ໃນປີ 2016. ເປົ້າໝາຍຂອງພາລະກິດແມ່ນເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກນີ້ ແລະສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກເພື່ອການສຶກສາຢ່າງລະອຽດ. ຕົວຢ່າງຈາກ Bennu ແມ່ນເຊື່ອວ່າມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດ.

ໃນຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ສິ້ນສຸດພາລະກິດຂອງຕົນ ແລະກັບຄືນສູ່ໂລກ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລໍຖ້າການມາເຖິງຂອງຕົວຢ່າງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ການຄົ້ນພົບຈາກຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາເອງແລະຈັກກະວານໂດຍລວມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]

By Mampho Brescia

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