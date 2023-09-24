ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຈະກັບຄືນສູ່ໂລກດ້ວຍຕົວຢ່າງ Bennu

ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ກໍາລັງຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ, ບັນຈຸຕົວຢ່າງອັນມີຄ່າທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ຄາດວ່າຍານອະວະກາດຈະບິນຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດ Utah ໃນເວລາ 08:42 ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ. ເປົ້າໝາຍການລົງຈອດແມ່ນຈຸດທົດລອງທາງການທະຫານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ໃນເຂດນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ມັນຈະເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວ 12 ກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີ, ຫຼື 27,000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຄວາມໄວອັນໄວອັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຊັ້ນລຸ່ມຂອງເຄື່ອງຈັກຮ້ອນຂຶ້ນເຖິງອຸນຫະພູມເກີນ 3,000 ອົງສາເຊ. ແນວໃດກໍດີ, ຄວາມຮ້ອນອັນແຮງນີ້ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງສຳຄັນຂອງການເຮັດໃຫ້ຍານອະວະກາດຊ້າລົງ.
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງການສືບເຊື້ອສາຍ, ຂະບວນລົດ parachute ຈະຖືກນຳໃຊ້. ຫຼັງຈາກນີ້, ທໍ່ຕົ້ນຕໍຈະເອົາແຄບຊູນຄ່ອຍໆລົງກັບພື້ນດິນ. ເວລາທີ່ຄາດໄວ້ສຳລັບການຕິດຕໍ່ກັບພື້ນທະເລຊາຍລັດຢູທາແມ່ນ 08:55.
ເມື່ອຍານອະວະກາດລົງຈອດແລ້ວ, ເຮລິຄອບເຕີຈະຂົນສົ່ງມັນໄປຫ້ອງທົດລອງຊົ່ວຄາວ. ຫ້ອງທົດລອງນີ້ຈະເປັນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກະກຽມຕົວຢ່າງແຄບຊູນສໍາລັບການວິເຄາະຕື່ມອີກທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງ NASA ໃນ Texas. ສູນດັ່ງກ່າວມີສະຖານທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສໍາລັບການກວດສອບຢ່າງລະອຽດແລະການສຶກສາຕົວຢ່າງທີ່ເກັບກໍາຈາກຮູບດາວ Bennu.
ພາລະກິດອັນມະຫາສານນີ້ແມ່ນມີມາຫຼາຍປີແລ້ວ, ໂດຍຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງໄປສູ່ Bennu ໃນປີ 2016. ເປົ້າໝາຍຂອງພາລະກິດແມ່ນເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກນີ້ ແລະສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກເພື່ອການສຶກສາຢ່າງລະອຽດ. ຕົວຢ່າງຈາກ Bennu ແມ່ນເຊື່ອວ່າມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດ.
ໃນຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ສິ້ນສຸດພາລະກິດຂອງຕົນ ແລະກັບຄືນສູ່ໂລກ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລໍຖ້າການມາເຖິງຂອງຕົວຢ່າງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ການຄົ້ນພົບຈາກຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາເອງແລະຈັກກະວານໂດຍລວມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]