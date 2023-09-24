ພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ທີ່ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດມາສູ່ໂລກ

ພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ແມ່ນກໍານົດທີ່ຈະສ້າງປະຫວັດສາດໂດຍການສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍກັບຄືນສູ່ໂລກ. ແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຫີນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນປະມານ 250g ທີ່ເກັບຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ຄາດວ່າຈະລົງຈອດໃນທະເລຊາຍລັດ Utah ໃນວັນອາທິດ. ພາລະກິດນີ້ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງການ NASA ທີ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ແລະມາຮອດ Bennu ໃນເດືອນທັນວາ 2018. ໃນໄລຍະເກືອບ 20 ປີ, ຍານອະວະກາດໄດ້ສຳຫຼວດພື້ນທີ່ຂອງດາວເຄາະຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ອນທີ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງໄດ້ໃນວັນທີ 2020 ຕຸລາ XNUMX.
ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຕົວຢ່າງ, ປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສີ່, ຈະຖືກແຈກຢາຍໃນບັນດາຫຼາຍກວ່າ 200 ບຸກຄົນຈາກ 38 ສະຖາບັນທົ່ວໂລກ. ກຸ່ມນັກວິທະຍາສາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດນີ້ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອວິເຄາະຕົວຢ່າງ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປະຫວັດສາດຕົ້ນໆ ແລະວິວັດທະນາການຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. Bennu, ອາຍຸ 4.5 ຕື້ປີທີ່ເຫຼືອ, ຖືກເຫັນວ່າເປັນແຄບຊູນເວລາທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງການເກັບຕົວຢ່າງໂດຍກົງຈາກຮູບດາວເຊັ່ນ Bennu ແມ່ນການປົນເປື້ອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ meteorites ທີ່ຕົກລົງມາສູ່ໂລກແລະຖືກປົນເປື້ອນຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ, ຕົວຢ່າງ Osiris-Rex ຈະໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເບິ່ງສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ອັນນີ້ອາດຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈຕົ້ນກຳເນີດຂອງອິນຊີ ແລະ ນ້ຳທີ່ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງຊີວິດເທິງໂລກ.
ສາດສະດາຈານ Boris Gansicke ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Warwick ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍ: "ດາວເຄາະນ້ອຍໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍສິ່ງກໍ່ສ້າງດິບທີ່ໂລກໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ, ດັ່ງນັ້ນການອອກອົງປະກອບຂອງພວກມັນຈະບອກພວກເຮົາຫຼາຍກ່ຽວກັບວິທີການດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາສ້າງຕັ້ງຂື້ນ. . ຍັງມີຫຼາຍຄໍາຖາມທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບ, ເຊັ່ນ: ແຫຼ່ງນ້ໍາຂອງໂລກແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສ່ວນປະກອບສໍາລັບຊີວິດ.”
ພາລະກິດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສໍາຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍຕື່ມອີກແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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