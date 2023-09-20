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ຍານສຳຫຼວດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ດຳເນີນການແກ້ໄຂຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະຄືນສູ່ໂລກ.

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ຍານສຳຫຼວດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ດຳເນີນການແກ້ໄຂຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະຄືນສູ່ໂລກ.

ຍານສຳຫຼວດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳເລັດການຊ້ອມຮົບແກ້ໄຂເສັ້ນທາງຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໃກ້ອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະຂຶ້ນສູ່ໂລກໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ. ການສືບສວນໄດ້ປະຕິບັດການເຜົາໄຫມ້ເຄື່ອງຈັກໃນເວລາສັ້ນໆໃນວັນອາທິດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ 7 ນິ້ວ (17.8 ຊັງຕີແມັດ) ຕໍ່ນາທີ. ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ເທື່ອ​ນີ້​ໄດ້​ປັບ​ປ່ຽນ​ບ່ອນ​ລົງ​ຈອດ​ຂອງ​ຕົວຢ່າງ​ແຄບ​ຊູນ, ເຄື່ອນ​ໄປ​ທາງ​ທິດຕາ​ເວັນ​ອອກ​ເກືອບ 8 ໄມ​ລ໌ (12.5 ກິ​ໂລ​ແມັດ) ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ​ຢູ່​ໃນ​ໄລຍະ​ທົດ​ລອງ ​ແລະ ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ຂອງ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ Utah.

ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ແກ້​ໄຂ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ກັນຍາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ປ່ອຍ​ຕົວຢ່າງ​ແຄບ​ຊູນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກັນຍາ​ນີ້ ຢູ່​ທີ່​ລະດັບ​ຄວາມ​ສູງ 63,000 ໄມ (102,000 ກິ​ໂລ​ແມັດ) ​ເໜືອ​ໂລກ. ປະຈຸບັນ, ຍານສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວຢູ່ຫ່າງຈາກໜ່ວຍໂລກປະມານ 1.8 ລ້ານໄມລ໌ (2.8 ລ້ານກມ) ແລະ ກຳລັງເຂົ້າໃກ້ດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 14,000 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (23,000 ກມ).

ພາລະກິດ OSIRIS-REx, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ດ້ວຍງົບປະມານ 1 ຕື້ໂດລາ, ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ໃກ້ກັບໂລກ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສັງ​ເກດ​ຫຼາຍ​ປີ, ມັນ​ໄດ້​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ໄດ້​ປະ​ມານ 8.8 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ) ຈາກ​ໜ້າ​ດິນ​ຂອງ Bennu ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 2020.

ເມື່ອມັນກັບຄືນສູ່ໂລກ, ຕົວຢ່າງຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston, ບ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກຄັດລອກແລະເກັບຮັກສາໄວ້. ວັດຖຸດິບບາງຮູບດາວຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກເພື່ອສຶກສາລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ ແລະບົດບາດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນຄື Bennu ໃນການປະກົດຕົວຂອງຊີວິດເທິງໂລກ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະນໍາເອົາທາດປະສົມອິນຊີ, ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດ, ມາສູ່ໂລກໂດຍຜ່ານຜົນກະທົບຂອງວັດຖຸບູຮານ.

ໃນຂະນະທີ່ແຄບຊູນກັບຄືນສູ່ໂລກ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຕົ້ນຕໍຈະສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງຕົນ. ມັນຈະກ້າວໄປສູ່ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍອີກ, Apophis, ໃນພາລະກິດຂະຫຍາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ OSIRIS-APEX, ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບປີ 2029.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຍານສຳຫຼວດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ເຮັດການແກ້ໄຂຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະຄືນສູ່ໂລກ.

By Robert Andrew

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