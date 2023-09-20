ຍານສຳຫຼວດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ດຳເນີນການແກ້ໄຂຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະຄືນສູ່ໂລກ.

ຍານສຳຫຼວດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳເລັດການຊ້ອມຮົບແກ້ໄຂເສັ້ນທາງຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໃກ້ອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະຂຶ້ນສູ່ໂລກໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ. ການສືບສວນໄດ້ປະຕິບັດການເຜົາໄຫມ້ເຄື່ອງຈັກໃນເວລາສັ້ນໆໃນວັນອາທິດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ 7 ນິ້ວ (17.8 ຊັງຕີແມັດ) ຕໍ່ນາທີ. ການຊ້ອມຮົບເທື່ອນີ້ໄດ້ປັບປ່ຽນບ່ອນລົງຈອດຂອງຕົວຢ່າງແຄບຊູນ, ເຄື່ອນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກເກືອບ 8 ໄມລ໌ (12.5 ກິໂລແມັດ) ໃນເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າຢູ່ໃນໄລຍະທົດລອງ ແລະ ການຝຶກຊ້ອມຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Utah.
ການຊ້ອມຮົບແກ້ໄຂຄັ້ງນີ້ໄດ້ປະຕິບັດຕາມການຊ້ອມຮົບທີ່ສຳຄັນໃນວັນທີ 10 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ເພື່ອແນໃສ່ປ່ອຍຕົວຢ່າງແຄບຊູນໃນວັນທີ 24 ກັນຍານີ້ ຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມສູງ 63,000 ໄມ (102,000 ກິໂລແມັດ) ເໜືອໂລກ. ປະຈຸບັນ, ຍານສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວຢູ່ຫ່າງຈາກໜ່ວຍໂລກປະມານ 1.8 ລ້ານໄມລ໌ (2.8 ລ້ານກມ) ແລະ ກຳລັງເຂົ້າໃກ້ດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 14,000 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (23,000 ກມ).
ພາລະກິດ OSIRIS-REx, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ດ້ວຍງົບປະມານ 1 ຕື້ໂດລາ, ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ໃກ້ກັບໂລກ. ຫຼັງຈາກການສັງເກດຫຼາຍປີ, ມັນໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ປະມານ 8.8 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ) ຈາກໜ້າດິນຂອງ Bennu ໃນເດືອນຕຸລາ 2020.
ເມື່ອມັນກັບຄືນສູ່ໂລກ, ຕົວຢ່າງຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston, ບ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກຄັດລອກແລະເກັບຮັກສາໄວ້. ວັດຖຸດິບບາງຮູບດາວຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກເພື່ອສຶກສາລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ ແລະບົດບາດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນຄື Bennu ໃນການປະກົດຕົວຂອງຊີວິດເທິງໂລກ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະນໍາເອົາທາດປະສົມອິນຊີ, ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດ, ມາສູ່ໂລກໂດຍຜ່ານຜົນກະທົບຂອງວັດຖຸບູຮານ.
ໃນຂະນະທີ່ແຄບຊູນກັບຄືນສູ່ໂລກ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຕົ້ນຕໍຈະສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງຕົນ. ມັນຈະກ້າວໄປສູ່ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍອີກ, Apophis, ໃນພາລະກິດຂະຫຍາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ OSIRIS-APEX, ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບປີ 2029.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຍານສຳຫຼວດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ເຮັດການແກ້ໄຂຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະຄືນສູ່ໂລກ.