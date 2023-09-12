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ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໃກ້ໂລກດ້ວຍຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ມີຄ່າ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໃກ້ໂລກດ້ວຍຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ມີຄ່າ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຈະປິດລົງສູ່ໂລກ ພ້ອມກັບສິນຄ້າທີ່ມີຄ່າຂອງຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍ. ​ໃນ​ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ທີ່​ສຳຄັນ, ຍານ​ອະວະກາດ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ທັດສະນະ​ຄະຕິ, ​ໄດ້​ປັບ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ມັນ​ເປັນ 0.5 ​ໄມ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ. ຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂເລັກໆນ້ອຍໆນີ້, ຍານສຳຫຼວດ ແລະເຄື່ອງບັນທຸກເປັນຮູບດາວຂອງມັນຈະຫຼົ້ມກັບໂລກ.

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບຕົວຢ່າງຝຸ່ນ ແລະກ້ອນຫີນຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ເຊິ່ງວັດແທກຄວາມກວ້າງປະມານ 1,650 ຟຸດ. ຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບກຳວັດຖຸໄດ້ປະມານ 8.8 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ) ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ Bennu ໃນເດືອນຕຸລາ 2020. ຕົວຢ່າງອັນລ້ຳຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສົ່ງສູ່ໂລກໃນແຄບຊູນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ກັນຍາ.

ຄາດ​ວ່າ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ແຄບ​ຊູນ​ຈະ​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 36 ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ແລະ 8.5 ໄມ​ລ໌ ຢູ່​ເທິງ​ສະໜາມ​ທົດ​ລອງ ​ແລະ ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ລັດຢູທາ, ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ເມືອງ​ເຊົາ​ເລັກ. ການລົງຈອດຈະເກີດຂຶ້ນປະມານ 13 ນາທີຫຼັງຈາກການປ່ອຍແຄບຊູນ, ໂດຍຍານອະວະກາດປະຕິບັດຕາມຄວາມໄວແລະມຸມທີ່ຊັດເຈນ.

ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ເກັບໄດ້ຈະມີມູນຄ່າມະຫາສານຕໍ່ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. ໂດຍການສຶກສາຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະວິວັດທະນາຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວອາດຈະສ່ອງແສງເຖິງບົດບາດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຄາບອນເຊັ່ນ Bennu ໃນການຈັດສົ່ງອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດເທິງໂລກ.

ປະຈຸ​ບັນ, ຍານ​ອະວະກາດ OSIRIS-REx ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂລກ​ປະມານ 4 ລ້ານ​ໄມ​ລ໌, ​ເດີນທາງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ 14,000 mph. ທີມງານພາລະກິດອາດຈະປະຕິບັດການຍິງ thruster ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງໃນວັນທີ 17 ກັນຍາຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າພຽງແຕ່ແຄບຊູນຕົວຢ່າງທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດຈະສືບຕໍ່ການເດີນທາງໄປສູ່ຮູບດາວ Apophis ສໍາລັບພາລະກິດຂະຫຍາຍ, ໂດຍມີການວາງແຜນທີ່ຈະມາຮອດໃນປີ 2029.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ NASA blog post ວັນ​ທີ 11 ກັນຍາ
– ເຄຣດິດຮູບພາບຂອງສູນການບິນອະວະກາດ Goddard ຂອງອົງການ NASA: ເສັ້ນທາງກັບຄືນສູ່ໂລກສໍາລັບຍານອາວະກາດ OSIRIS-REx ແລະຕົວຢ່າງແຄບຊູນ.

By Gabriel Botha

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