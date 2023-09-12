ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໃກ້ໂລກດ້ວຍຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ມີຄ່າ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຈະປິດລົງສູ່ໂລກ ພ້ອມກັບສິນຄ້າທີ່ມີຄ່າຂອງຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍ. ໃນການຊ້ອມຮົບທີ່ສຳຄັນ, ຍານອະວະກາດໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟທີ່ຄວບຄຸມທັດສະນະຄະຕິ, ໄດ້ປັບຄວາມໄວຂອງມັນເປັນ 0.5 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຮັບປະກັນການກັບຄືນມາຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂເລັກໆນ້ອຍໆນີ້, ຍານສຳຫຼວດ ແລະເຄື່ອງບັນທຸກເປັນຮູບດາວຂອງມັນຈະຫຼົ້ມກັບໂລກ.
ພາລະກິດ OSIRIS-REx ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບຕົວຢ່າງຝຸ່ນ ແລະກ້ອນຫີນຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ເຊິ່ງວັດແທກຄວາມກວ້າງປະມານ 1,650 ຟຸດ. ຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບກຳວັດຖຸໄດ້ປະມານ 8.8 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ) ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ Bennu ໃນເດືອນຕຸລາ 2020. ຕົວຢ່າງອັນລ້ຳຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສົ່ງສູ່ໂລກໃນແຄບຊູນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ກັນຍາ.
ຄາດວ່າການກັບຄືນມາແຄບຊູນຈະລົງຈອດຢູ່ໃນເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ທີ່ມີຄວາມຍາວ 36 ກິໂລແມັດ ແລະ 8.5 ໄມລ໌ ຢູ່ເທິງສະໜາມທົດລອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມລັດຢູທາ, ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງເຊົາເລັກ. ການລົງຈອດຈະເກີດຂຶ້ນປະມານ 13 ນາທີຫຼັງຈາກການປ່ອຍແຄບຊູນ, ໂດຍຍານອະວະກາດປະຕິບັດຕາມຄວາມໄວແລະມຸມທີ່ຊັດເຈນ.
ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ເກັບໄດ້ຈະມີມູນຄ່າມະຫາສານຕໍ່ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. ໂດຍການສຶກສາຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະວິວັດທະນາຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວອາດຈະສ່ອງແສງເຖິງບົດບາດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຄາບອນເຊັ່ນ Bennu ໃນການຈັດສົ່ງອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດເທິງໂລກ.
ປະຈຸບັນ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 4 ລ້ານໄມລ໌, ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວ 14,000 mph. ທີມງານພາລະກິດອາດຈະປະຕິບັດການຍິງ thruster ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງໃນວັນທີ 17 ກັນຍາຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າພຽງແຕ່ແຄບຊູນຕົວຢ່າງທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດຈະສືບຕໍ່ການເດີນທາງໄປສູ່ຮູບດາວ Apophis ສໍາລັບພາລະກິດຂະຫຍາຍ, ໂດຍມີການວາງແຜນທີ່ຈະມາຮອດໃນປີ 2029.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເຈົ້າໜ້າທີ່ NASA blog post ວັນທີ 11 ກັນຍາ
– ເຄຣດິດຮູບພາບຂອງສູນການບິນອະວະກາດ Goddard ຂອງອົງການ NASA: ເສັ້ນທາງກັບຄືນສູ່ໂລກສໍາລັບຍານອາວະກາດ OSIRIS-REx ແລະຕົວຢ່າງແຄບຊູນ.