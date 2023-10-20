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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳອີເລັກໂທຣນິກໃນເກືອ Molten ສໍາລັບເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄລຍຂັ້ນສູງ

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳອີເລັກໂທຣນິກໃນເກືອ Molten ສໍາລັບເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄລຍຂັ້ນສູງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Oak Ridge ຂອງກົມພະລັງງານ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລລັດໄອໂອວາ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຂົ້າໃຈວິທີທີ່ອິເລັກໂທຣນິກມີປະຕິກິລິຍາກັບເກືອ molten ໃນເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍທີ່ກ້າວໜ້າ. ໂດຍການຄິດໄລ່ການຈໍາລອງການນໍາເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເກີນເຂົ້າໄປໃນເກືອ zinc chloride molten, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກໍານົດສາມລັດທີ່ເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດສົມມຸດໄດ້.

ໃນສະຖານະການທໍາອິດ, ເອເລັກໂຕຣນິກກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຮາກໂມເລກຸນທີ່ປະກອບດ້ວຍສອງ ions ສັງກະສີ. ໃນສະຖານະການທີສອງ, ເອເລັກໂຕຣນິກ localizes ສຸດ ion ສັງກະສີດຽວ. ໃນສະຖານະການທີສາມ, ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຖືກ delocalized ແລະແຜ່ກະຈາຍອອກໃນໄລຍະ ions ເກືອຫຼາຍ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຄາດເດົາຜົນກະທົບຂອງຮັງສີຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງເຕົາປະຕິກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍເກືອ.

ເຄື່ອງປະຕິກອນເກືອ molten ກໍາລັງຖືກພິຈາລະນາເປັນການອອກແບບທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເກືອ molten react ກັບ radiation ສູງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ່ອງແສງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໃນການສໍາພັດກັບ ions ທີ່ປະກອບເປັນເກືອ molten.

ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາບໍ່ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມທັງຫມົດ, ມັນສະຫນອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງເອເລັກໂຕຣນິກແລະເກືອ molten. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງເຊື່ອວ່າສາມຊະນິດທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍເອເລັກໂຕຣນິກໃນໄລຍະສັ້ນສາມາດມີປະຕິກິລິຍາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ.

ການສຶກສາທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ເກືອທີ່ລະລາຍໃນອຸນຫະພູມສູງມີປະຕິກິລິຍາກັບອີເລັກໂທຣນິກເກີນບໍ? ກໍລະນີຂອງ ZnCl2,” ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານຂອງເຄມີສາດທາງກາຍະພາບ B. ມັນໄດ້ຖືກເລືອກເປັນທາງເລືອກຂອງບັນນາທິການ ACS, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບຄວາມສົນໃຈສາທາລະນະຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ຖືກດໍາເນີນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ນໍາໂດຍຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Brookhaven. ທີມວິໄຈວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ສືບສວນຜົນກະທົບຂອງລັງສີຕໍ່ລະບົບເກືອອື່ນໆ. ການຄົ້ນຄວ້າການຄິດໄລ່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ຜູ້ໃຊ້ DOE, ລວມທັງຄອມພິວເຕີ້ແລະຂໍ້ມູນສະພາບແວດລ້ອມສໍາລັບວິທະຍາສາດທີ່ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Oak Ridge ແລະສູນວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດການຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານແຫ່ງຊາດທີ່ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Lawrence Berkeley.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໃນເກືອ molten ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຄື່ອງປະຕິກອນເກືອ molten. ມັນຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບຂອງເຕົາປະຕິກອນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານນິວເຄຼຍໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Lawrence Bernard, ORNL

By Mampho Brescia

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