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ຝົນດາວຕົກ Orionid: ເປັນເຫດການເທວະດາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
ຝົນດາວຕົກ Orionid: ເປັນເຫດການເທວະດາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ຝົນດາວຕົກ Orionid, ທີ່ຖືກພັນລະນາໂດຍອົງການ NASA ວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນຝົນທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງປີ, ກໍາລັງຈະສູງສຸດໃນສອງສາມມື້ຂ້າງຫນ້າ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມໄວຂອງພວກເຂົາ, meteors ຂອງ Orionids ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວ 148,000 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງຫຼື 41 ໄມຕໍ່ວິນາທີ. ບາງໜ່ວຍຂອງດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ປະໄວ້ທາງຫຼັງລົດໄຟທີ່ເຮັດດ້ວຍເສດເສດເຫຼືອ, ເພີ່ມຄວາມງົດງາມຂອງການສະແດງເທິງຊັ້ນສູງ.

ອີງຕາມອົງການ NASA, meteors ຈະຖືກ framed ໂດຍບາງດາວທີ່ສົດໃສທີ່ສຸດໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ສະຫນອງສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈສໍາລັບຜູ້ສັງເກດການ. ການ​ອາບ​ນ້ຳ​ໄດ້​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ກັນຍາ ​ແລະ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 22 ພະຈິກ, ​ແຕ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 21 ຕຸລາ​ນີ້. ໃນເວລານີ້, ຜູ້ຊົມຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າທີ່ບໍ່ມີດວງຈັນສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເຫັນປະມານ 23 ດາວຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ຝົນດາວຕົກ Orionid ເກີດຂຶ້ນທຸກໆປີເມື່ອໂລກຜ່ານພື້ນທີ່ຂອງອາວະກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກດາວຫາງ Halley. ຊາກຫັກພັງນີ້, ປະກອບດ້ວຍຝຸ່ນຂີ້ຝຸ່ນຈາກດາວຫາງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາຍຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນເປັນ meteors ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາປະທະກັບບັນຍາກາດຂອງໂລກ.

ເພື່ອສັງເກດຝົນດາວຕົກ Orionid, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊອກຫາສະຖານທີ່ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ. ມັນໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີສໍາລັບຕາເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມມືດ, ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນຂອງ meteors ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຢູ່ໃນຊີກໂລກເຫນືອ, ຄວນນອນຮາບພຽງຢູ່ກັບຕີນຂອງທ່ານຫັນຫນ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຊີກໂລກໃຕ້, ໃຫ້ຊີ້ຕີນຂອງເຈົ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ.

ການ​ຊອກ​ຫາ​ກຸ່ມ​ດາວ Orion, ຈາກ​ທີ່​ຝົນ​ດາວ​ຕົກ​ເປັນ​ຊື່​ຂອງ​ມັນ, ຈະ​ນຳ​ພາ​ນັກ​ສັງ​ເກດ​ການ​ໄປ​ຫາ​ຈຸດ​ທີ່​ມີ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ໃນ​ທ້ອງ​ຟ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບທັດສະນະທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຫຼາຍ, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເບິ່ງຢ່າງຫນ້ອຍ 45 ຫາ 90 ອົງສາຫ່າງຈາກ Orion, ເພາະວ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ meteors ປາກົດຍາວແລະປະທັບໃຈຫຼາຍ.

ຫຼັງຈາກເດືອນຕຸລາ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານດາລາສາດສາມາດລໍຖ້າຝົນດາວຕົກ Leonid ໃນເດືອນພະຈິກ. ຍານ Leonids ທີ່ເກີດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກດາວຫາງ Tempel-Tuttle ຈະທັບຊ້ອນກັນສັ້ນໆກັບ Orionids ກ່ອນທີ່ຈະສູງສຸດໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ.

ຄວາມງາມຂອງຝົນດາວຕົກຢູ່ໃນຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງການເປັນພະຍານເຖິງວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ພົວພັນກັບບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມງົດງາມຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າ ແລະກຽມຄວາມຕື່ນຕາຕື່ນໃຈກັບຄວາມງົດງາມຂອງຝົນດາວຕົກ Orionid!

ນິຍາມ:
ຝົນດາວຕົກ Orionid: ເປັນຝົນດາວຕົກປະຈໍາປີທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ໂລກຜ່ານເສັ້ນທາງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ປະໄວ້ໂດຍດາວຫາງ Halley.
ດາວຫາງ Halley: ເປັນດາວຫາງໄລຍະໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງເຊິ່ງໃຊ້ເວລາປະມານ 76 ປີເພື່ອວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດ.
ຈຸດ radiant: ຈຸດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າທີ່ meteors ໃນຝົນ meteor ປະກົດວ່າຕົ້ນກໍາເນີດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ສະ​ມາ​ຄົມ Meteor ອາ​ເມລິ​ກາ​

By Gabriel Botha

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