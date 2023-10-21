ຝົນດາວຕົກ Orionid: ເປັນເຫດການເທວະດາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ຝົນດາວຕົກ Orionid, ທີ່ຖືກພັນລະນາໂດຍອົງການ NASA ວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນຝົນທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງປີ, ກໍາລັງຈະສູງສຸດໃນສອງສາມມື້ຂ້າງຫນ້າ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມໄວຂອງພວກເຂົາ, meteors ຂອງ Orionids ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວ 148,000 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງຫຼື 41 ໄມຕໍ່ວິນາທີ. ບາງໜ່ວຍຂອງດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ປະໄວ້ທາງຫຼັງລົດໄຟທີ່ເຮັດດ້ວຍເສດເສດເຫຼືອ, ເພີ່ມຄວາມງົດງາມຂອງການສະແດງເທິງຊັ້ນສູງ.
ອີງຕາມອົງການ NASA, meteors ຈະຖືກ framed ໂດຍບາງດາວທີ່ສົດໃສທີ່ສຸດໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ສະຫນອງສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈສໍາລັບຜູ້ສັງເກດການ. ການອາບນ້ຳໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ ແລະ ຈະດຳເນີນໄປຮອດວັນທີ 22 ພະຈິກ, ແຕ່ຄາດວ່າຈະຮອດວັນທີ 21 ຕຸລານີ້. ໃນເວລານີ້, ຜູ້ຊົມຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າທີ່ບໍ່ມີດວງຈັນສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເຫັນປະມານ 23 ດາວຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ຝົນດາວຕົກ Orionid ເກີດຂຶ້ນທຸກໆປີເມື່ອໂລກຜ່ານພື້ນທີ່ຂອງອາວະກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກດາວຫາງ Halley. ຊາກຫັກພັງນີ້, ປະກອບດ້ວຍຝຸ່ນຂີ້ຝຸ່ນຈາກດາວຫາງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາຍຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນເປັນ meteors ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາປະທະກັບບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ເພື່ອສັງເກດຝົນດາວຕົກ Orionid, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊອກຫາສະຖານທີ່ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ. ມັນໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີສໍາລັບຕາເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມມືດ, ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນຂອງ meteors ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຢູ່ໃນຊີກໂລກເຫນືອ, ຄວນນອນຮາບພຽງຢູ່ກັບຕີນຂອງທ່ານຫັນຫນ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຊີກໂລກໃຕ້, ໃຫ້ຊີ້ຕີນຂອງເຈົ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ.
ການຊອກຫາກຸ່ມດາວ Orion, ຈາກທີ່ຝົນດາວຕົກເປັນຊື່ຂອງມັນ, ຈະນຳພານັກສັງເກດການໄປຫາຈຸດທີ່ມີແສງສະຫວ່າງໃນທ້ອງຟ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບທັດສະນະທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຫຼາຍ, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເບິ່ງຢ່າງຫນ້ອຍ 45 ຫາ 90 ອົງສາຫ່າງຈາກ Orion, ເພາະວ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ meteors ປາກົດຍາວແລະປະທັບໃຈຫຼາຍ.
ຫຼັງຈາກເດືອນຕຸລາ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານດາລາສາດສາມາດລໍຖ້າຝົນດາວຕົກ Leonid ໃນເດືອນພະຈິກ. ຍານ Leonids ທີ່ເກີດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກດາວຫາງ Tempel-Tuttle ຈະທັບຊ້ອນກັນສັ້ນໆກັບ Orionids ກ່ອນທີ່ຈະສູງສຸດໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ.
ຄວາມງາມຂອງຝົນດາວຕົກຢູ່ໃນຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງການເປັນພະຍານເຖິງວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ພົວພັນກັບບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມງົດງາມຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າ ແລະກຽມຄວາມຕື່ນຕາຕື່ນໃຈກັບຄວາມງົດງາມຂອງຝົນດາວຕົກ Orionid!
ນິຍາມ:
ຝົນດາວຕົກ Orionid: ເປັນຝົນດາວຕົກປະຈໍາປີທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ໂລກຜ່ານເສັ້ນທາງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ປະໄວ້ໂດຍດາວຫາງ Halley.
ດາວຫາງ Halley: ເປັນດາວຫາງໄລຍະໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງເຊິ່ງໃຊ້ເວລາປະມານ 76 ປີເພື່ອວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດ.
ຈຸດ radiant: ຈຸດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າທີ່ meteors ໃນຝົນ meteor ປະກົດວ່າຕົ້ນກໍາເນີດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ສະມາຄົມ Meteor ອາເມລິກາ