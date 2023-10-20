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ກຽມພ້ອມສຳລັບຝົນດາວຕົກ Orionid

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ກຽມພ້ອມສຳລັບຝົນດາວຕົກ Orionid

Skygazers ກໍາລັງຢູ່ໃນການປິ່ນປົວໃນເດືອນນີ້ຍ້ອນວ່າຝົນດາວຕົກ Orionid ປະຈໍາປີເຖິງຈຸດສູງສຸດ. ເຫດການຊັ້ນສູງນີ້, ເຊິ່ງຜະລິດໄດ້ເຖິງ 25 meteors ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ເບິ່ງດາວໃນຄືນວັນເສົາແລະໃນຕອນຕົ້ນຂອງວັນອາທິດ. Orionids ມີຄວາມພິເສດເປັນພິເສດເພາະວ່າຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຂອງດາວຫາງ Halley, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ Comet 1P/Halley.

ດາວຫາງ Halley ເປັນດາວຫາງທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກໂລກທຸກໆ 75 ຫາ 76 ປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຝົນດາວຕົກ Orionid ສະຫນອງໂອກາດສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ຈະເປັນພະຍານສ່ວນຫນຶ່ງຂອງປະຫວັດສາດຂອງ comet ນີ້ໃນແຕ່ລະປີ. ໃນຂະນະທີ່ດາວຫາງຂອງ Halley ວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດ, ມັນຈະປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງມັນ. ເມື່ອແຜ່ນດິນໂລກຜ່ານສິ່ງເສດເຫຼືອນີ້, ມັນຈະເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ.

ທ່ານດຣ Minjae Kim ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Warwick ອະທິບາຍວ່າ ຝົນດາວຕົກ Orionid ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 7 ພະຈິກ ໂດຍຈຸດສູງສຸດຂອງມັນເກີດຂຶ້ນໃນຄືນວັນທີ 20 ຫາ 22 ຕຸລາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຝົນສາມາດສັງເກດໄດ້ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກວັນທີສູງສຸດ. ອາບນ້ໍານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມງາມຂອງມັນ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບດາວຫາງຂອງ Halley.

ເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງຝົນດາວຕົກ Orionid, ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ, ຄວາມອົດທົນ, ແລະສະຖານທີ່ຫ່າງຈາກມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ. ອຸຕຸນິຍົມຈະເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງທ້ອງຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຫດການທີ່ເຫັນໄດ້ທົ່ວໂລກ. ບໍ່​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຊີກ​ໂລກ​ເໜືອ​ຫຼື​ໃຕ້, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ກັບ​ການ​ສະ​ແດງ​ເທິງ​ຊັ້ນ​ສູງ​ໄດ້​ຈົນ​ເຖິງ​ວັນ​ທີ 7 ພະ​ຈິກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານພາດ "ເຫດການຄັ້ງດຽວໃນຊີວິດ" ຂອງການເບິ່ງດາວຫາງ Halley, ຢ່າກັງວົນ. ຝົນດາວຕົກ Orionid ສະເຫນີໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຕົກຄ້າງໂດຍດາວຫາງທີ່ມີຊື່ສຽງນີ້ແລະເພີດເພີນກັບຄວາມງາມຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Nina Massey, ນັກຂ່າວວິທະຍາສາດ PA

By Vicky Stavropoulou

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