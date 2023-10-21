ຝົນດາວຕົກ Orionid ຈະສູງສຸດໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ: ວິທີການປະສົບກັບມັນ

ຝົນດາວຕົກ Orionid, ເຊິ່ງປະຈຸບັນເກີດຂຶ້ນ ແລະຈະສືບຕໍ່ໄປຈົນຮອດວັນທີ 7 ພະຈິກ, ໃນໄວໆນີ້ຈະຮອດຈຸດສູງສຸດໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ. ເຫດການເທິງສະຫວັນປະຈຳປີນີ້ ຈະມີການສະແດງດວງດາວທີ່ສວຍສົດງົດງາມໃຫ້ແສງຕາເວັນກາງຄືນ. ອາບນ້ຳມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງດາວຫາງ Halley's Comet ເຊິ່ງເປັນດາວຫາງທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດທຸກໆ 75-76 ປີ.
ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຝົນດາວຕົກສາມາດຕິດຕາມໄດ້ເຖິງຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ແຕກແຍກອອກຈາກດາວຫາງ Halley ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານອາວະກາດ. ຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ສ້າງເປັນຮ່ອງຮອຍຂອງຂີ້ຝຸ່ນ ແລະເສດຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍຈະເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈປະມານ 41 ໄມລ໌ຕໍ່ວິນາທີ. ໃນຂະນະທີ່ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນກັບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ພວກມັນລຸກຂຶ້ນຍ້ອນການ friction ກັບອາກາດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີລັກສະນະເປັນຝົນດາວຕົກ.
Comet ຂອງ Halley ເຮັດໃຫ້ເກີດບໍ່ຫນຶ່ງ, ແຕ່ເປັນສອງຝົນດາວຕົກປະຈໍາປີ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າວົງໂຄຈອນຂອງ comet ຕັດກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບວົງໂຄຈອນຂອງໂລກໃນສອງຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຈຸດທໍາອິດນໍາໄປສູ່ຝົນດາວຕົກ Eta Aquarids ໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ, ໃນຂະນະທີ່ຈຸດທີສອງເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ, ໃນກາງຫາທ້າຍເດືອນຕຸລາ, ການຜະລິດຝົນດາວຕົກ Orionid.
ເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງການສະແດງທີ່ງົດງາມນີ້, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນພິເສດ. ຕາເປົ່າແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະເບິ່ງຮູບດາວຍິງ. ການຈັດວາງຊັ້ນເທິງທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃນປີນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າດວງຈັນຈະບໍ່ແຊກແຊງປະສົບການການເບິ່ງໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງກ່ອນຫນ້າ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທັງພາກເຫນືອແລະພາກໃຕ້ຂອງ Hemispheres, ມີໂອກາດຫຼາຍທີ່ຈະເຫັນຝົນດາວຕົກ.
ບາງສະຖານທີ່ທີ່ແນະນໍາເພື່ອເພີດເພີນກັບຝົນດາວຕົກ Orionid ປະກອບມີນິວຢອກ, ໄມອາມີ, ລອສແອງເຈລິສ, ແອດແລນຕາ, ແລະພາກເຫນືອຂອງຄາລິຟໍເນຍ. ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂການເບິ່ງທີ່ເອື້ອອໍານວຍ, ດ້ວຍການປົກຫຸ້ມຂອງເມຄຫນ້ອຍທີ່ສຸດແລະມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຈໍາກັດ.
ເພື່ອປັບແຕ່ງປະສົບການການເບິ່ງ, ໃຫ້ຊອກຫາພື້ນທີ່ກາງແຈ້ງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກແສງຖະໜົນ ແລະແສງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຫັນຕົວເອງໄປທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊີກໂລກເຫນືອ) ຫຼືຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ (ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊີກໂລກໃຕ້). ມັນໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີຂອງການເບິ່ງຂຶ້ນເທິງທ້ອງຟ້າເພື່ອໃຫ້ຕາປັບຕົວ ແລະກວດຫາດາວເຄາະ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກິ່ນຫອມຂອງຝົນດາວຕົກ, ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ຈຸດ radiant ຂອງ Orionids, ດາວ Betelgeuse.
ສະນັ້ນ, ໃຫ້ໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າສຳລັບຈຸດສູງສຸດຂອງຝົນດາວຕົກ Orionid ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ, ແລະກະກຽມສໍາລັບການສະແດງຊັ້ນສູງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ທຳມະຊາດສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້.
ນິຍາມ:
– ຝົນດາວຕົກ: ເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ມີລັກສະນະເປັນອຸຕຸນິຍົມທີ່ປາກົດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນໃນໄລຍະສັ້ນໆ. Meteors, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "ດາວຍິງ", ປະກົດຕົວເມື່ອອະນຸພາກຈາກດາວຫາງຫຼືດາວເຄາະນ້ອຍເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກແລະ vaporize ເນື່ອງຈາກການ friction.
– ດາວຫາງ Halley: ເປັນດາວຫາງທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດທຸກໆ 75-76 ປີ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນດາວຕົກປະຈໍາປີສອງຢ່າງ: Eta Aquarids ໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາແລະຝົນດາວຕົກ Orionid ໃນເດືອນຕຸລາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບໍ່ມີ