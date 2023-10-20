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ຝົນດາວຕົກ Orionid: ເປັນເຫດການເທວະດາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ຝົນດາວຕົກ Orionid: ເປັນເຫດການເທວະດາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ຝົນດາວຕົກ Orionid, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ຄາດໄວ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງປີ, ຈະເຫັນໄດ້ໃນຄືນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ໂລກໄດ້ຜ່ານຊາກຫັກພັງທີ່ປະໄວ້ໂດຍດາວຫາງ Halley. ຝົນດາວຕົກປະຈໍາປີນີ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມກຸ່ມດາວ Orion, ຍ້ອນວ່າ meteors ປະກົດວ່າ radiate ຈາກຈຸດພິເສດນີ້ຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ.

The Orionids ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບ meteors ທີ່ໄວແລະສົດໃສ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຕາທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກເບິ່ງທ້ອງຟ້າແລະຜູ້ທີ່ມັກ. ປີນີ້, ຄາດວ່າຝົນຈະສູງສຸດລະຫວ່າງເວລາທ່ຽງຄືນຫາອາລຸນ, ເຊິ່ງໃຫ້ໂອກາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອເຫັນຝົນດາວຕົກໃນຄວາມງົດງາມທັງໝົດຂອງມັນ.

ເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມງາມຂອງ Orionids ຢ່າງສົມບູນ, ຊອກຫາສະຖານທີ່ຫ່າງຈາກແສງເມືອງທີ່ມີທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງທ້ອງຟ້າ. ນອນຫຼືນັ່ງສະດວກສະບາຍ, ໃຫ້ຕາຂອງເຈົ້າປັບຕົວກັບຄວາມມືດ, ແລະໃຫ້ການສະແດງເລີ່ມຕົ້ນ. meteors ສາມາດປະກົດຢູ່ໃນພາກສ່ວນໃດນຶ່ງຂອງທ້ອງຟ້າ, ສະນັ້ນມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີພາກສະຫນາມກ້ວາງຂອງທັດສະນະ.

ໃນຂະນະທີ່ຝົນດາວຕົກ Orionid ເປັນເຫດການປະຈໍາປີ, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງມັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປີ. ນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຕໍາແຫນ່ງຂອງໂລກແລະດາວຫາງ Halley ໃນວົງໂຄຈອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບາງປີ, ອາບນ້ໍາອາດຈະຜະລິດ meteors ສັງເກດເຫັນຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ໃນປີອື່ນໆ, ການສະແດງອາດຈະປະທັບໃຈຫນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ໂອກາດໃດໆທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຝົນດາວຕົກແມ່ນເປັນປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ສ້າງຄວາມຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ.

ຈືຂໍ້ມູນການ, ຄວາມອົດທົນແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ສັງເກດເຫັນຝົນດາວຕົກ. ມັນ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ບາງ​ເວ​ລາ​ສໍາ​ລັບ​ຕາ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ປັບ​ແລະ​ສໍາ​ລັບ​ການ meteors ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ມັນ​. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງຕັ້ງຖິ່ນຖານແລະເພີດເພີນກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ຄືກັບສາຍຟ້າຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ສະຫວ່າງຢູ່ເທິງຟ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “The Orionids” – TimeandDate.com
- "ຝົນດາວຕົກ Orionid" - NASA

By Mampho Brescia

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