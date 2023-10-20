ກຽມພ້ອມສໍາລັບຝົນດາວຕົກ Orionid ໃນທ້າຍອາທິດນີ້

ຢ່າພາດຝົນດາວຕົກ Orionid ທີ່ງົດງາມທີ່ເກີດຂື້ນໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ຄາດວ່າຈະມີຝົນຕົກສູງສຸດໃນເວລາ 8 ໂມງແລງ ET ໃນວັນອາທິດ, ແຕ່ meteors ສັງເກດເຫັນຈະ streak ໃນທົ່ວທ້ອງຟ້າໃນທ້າຍອາທິດໃນອັດຕາຂອງ 10 ຫາ 20 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຫັນດາວຕົກຈະຢູ່ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງຕອນເຊົ້າ, ເມື່ອແສງຮຸ່ງເຮືອງ, ຫຼືຈຸດທີ່ປາກົດວ່າດາວຕົກຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດ.
ເພື່ອມີໂອກາດດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຫັນດາວຕົກ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳໃຫ້ອອກໄປຂ້າງນອກຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຫາ 20 ນາທີ ກ່ອນທີ່ຈະແນມດາວເພື່ອໃຫ້ຕາຂອງເຈົ້າປັບຕົວເຂົ້າກັບແສງໜ້ອຍ. ມັນຍັງເຫມາະສົມທີ່ຈະຊອກຫາຈຸດທີ່ຫ່າງໄກຈາກມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງທີ່ມີທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ.
ຝົນດາວຕົກ Orionid ແມ່ນເກີດມາຈາກຊາກຫັກພັງຈາກ Comet Halley, ຫນຶ່ງໃນດາວຕົກທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ດາວຫາງຈະບໍ່ເຫັນຈົນຮອດປີ 2061, ແຕ່ມັນຍັງປ່ອຍໃຫ້ເປັນຮ່ອງຮອຍຂອງຊາກຫັກພັງທີ່ໂລກຜ່ານທຸກໆປີ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ດາວ Orionids. ເມັດຝຸ່ນຈາກດາວຫາງຈະເຄື່ອນທີ່ໄວ ແລະເປັນໄອເມື່ອພວກມັນເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ, ສ້າງຄວາມສົດໃສໃຫ້ເຫັນເປັນດາວຕົກ. Orionids ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສະຫວ່າງແລະການເຄື່ອນໄຫວໄວ.
ຫຼັງຈາກສູງສຸດຂອງ Orionids, ຍັງມີ 2023 ຝົນດາວຕົກອື່ນໆທີ່ຈະຈັບໃນປີນີ້, ລວມທັງ Taurids ພາກໃຕ້, Northern Taurids, Leonids, Geminids, ແລະ Ursids. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເຫຼືອສາມເດືອນເຕັມໃນປີ XNUMX - ວົງເດືອນ Hunter's moon, Beaver moon, ແລະ Cold moon.
ທ້າຍອາທິດນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມງາມຂອງຈັກກະວານ ແລະປະຫລາດໃຈກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຊັ້ນສູງຂ້າງເທິງ. ຢ່າພາດຝົນດາວຕົກ Orionid, ການສະແດງທີ່ງົດງາມທີ່ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN
– EarthSky
- ສະມາຄົມ Meteor ອາເມລິກາ
– NASA