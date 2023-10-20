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ກຽມພ້ອມສຳລັບຝົນດາວຕົກ Orionid ທີ່ງົດງາມໃນທ້າຍອາທິດນີ້

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ກຽມພ້ອມສຳລັບຝົນດາວຕົກ Orionid ທີ່ງົດງາມໃນທ້າຍອາທິດນີ້

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາການສະແດງເທິງຊັ້ນສູງທີ່ງົດງາມ, ຢ່າລືມຊອກຫາໃນທ້າຍອາທິດນີ້ເພື່ອຈັບພາບຂອງຝົນດາວຕົກ Orionid. ຝົນຈະຕົກສູງສຸດໃນເວລາ 8 ໂມງແລງ ET ໃນວັນອາທິດ, ແຕ່ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າມີດາວຕົກຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຕະຫຼອດທ້າຍອາທິດ, ດ້ວຍອັດຕາ 10 ຫາ 20 meteors ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເຫດການທາງດາລາສາດນີ້ສາມາດເປັນພະຍານຈາກທຸກພາກສ່ວນຂອງໂລກໃນເວລາກາງຄືນ.

ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະເຫັນດາວຕົກ, ແນະນໍາໃຫ້ອອກໄປໃນເຊົ້າມືດ. ລັດສະໝີ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ປາກົດວ່າມີດວງດາວມາຈາກ, ຈະຢູ່ທີ່ສູງສຸດປະມານ 2 ໂມງເຊົ້າໃນເຂດເວລາໃດນຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານດຣ. Ashley King, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດດາວເຄາະຂອງພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດໃນລອນດອນ, ແນະນໍາວ່າ meteors ຈະເລີ່ມປາກົດໃນທັນທີທີ່ມັນໄດ້ຮັບຄວາມມືດ.

ປັດໄຈຫນຶ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນໄລຍະຂອງດວງຈັນໃນລະຫວ່າງເຫດການນີ້. ໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ດວງຈັນຈະຢູ່ໃນໄລຍະໄຕມາດທໍາອິດ ແລະຈະຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຕອນທ່ຽງຄືນ. ອີງ​ຕາມ​ສະ​ມາ​ຄົມ Meteor ຂອງ​ອາ​ເມລິ​ກາ​, ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ອາດ​ຈະ​ຂັດ​ຂວາງ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ meteor ເລັກ​ນ້ອຍ​. King ແນະນຳໃຫ້ລໍຖ້າດວງເດືອນເພື່ອກຳນົດເງື່ອນໄຂການເບິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນຕົວເມືອງທີ່ມີມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ, ທ່ານກໍ່ຄວນຈະສາມາດເຫັນ meteors ຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ມີຄວາມອົດທົນພຽງເລັກນ້ອຍ.

ຝົນດາວຕົກ Orionid ເກີດຂຶ້ນທຸກໆປີໃນຂະນະທີ່ໂລກຜ່ານຊາກຫັກພັງທີ່ຕົກຄ້າງໂດຍດາວຫາງ Halley. ເມື່ອຊິ້ນສ່ວນເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ພວກມັນສ້າງເປັນສາຍແສງອັນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ. ຝົນດາວຕົກນີ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມກຸ່ມດາວ Orion, ຈາກບ່ອນທີ່ meteors ປະກົດວ່າ radiate.

ຢ່າພາດໂອກາດນີ້ທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການສະແດງດອກໄມ້ໄຟທີ່ສວຍງາມຂອງທໍາມະຊາດ. ຊອກຫາຈຸດທີ່ມືດຢູ່ຫ່າງຈາກແສງໄຟໃນເມືອງ, ກັບຄືນໄປ, ແລະເພີດເພີນກັບການສະແດງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຝົນດາວຕົກ Orionid.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– EarthSky
- ສະ​ມາ​ຄົມ Meteor ອາ​ເມລິ​ກາ​

By Gabriel Botha

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