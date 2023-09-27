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ຕົ້ນກຳເນີດຂອງວົງແຫວນຂອງດາວເສົາ ເປີດເຜີຍໂດຍການຈຳລອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ

ByRobert Andrew

Sep 27, 2023
ຕົ້ນກຳເນີດຂອງວົງແຫວນຂອງດາວເສົາ ເປີດເຜີຍໂດຍການຈຳລອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ

ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ NASA, ມະຫາວິທະຍາໄລ Durham, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Glasgow ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງວົງແຫວນທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງດາວເສົາ. ການຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າ ວົງແຫວນດັ່ງກ່າວອາດເກີດຈາກຊາກຫັກພັງຂອງດວງຈັນທີ່ມີນໍ້າກ້ອນ XNUMX ດວງທີ່ປະທະກັນ ແລະແຕກແຍກກັນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານປີກ່ອນ.

ການສຶກສາໄດ້ສະເໜີວ່າ ວົງເດືອນ progenitor ສອງດວງມີຂະໜາດຄ້າຍໆກັນກັບ Dione ແລະ Rhea, ສອງດວງຂອງດາວເສົາ. ມັນຍັງມີການຄາດກັນວ່າການສ້າງຕັ້ງຂອງວົງເດືອນເຫຼົ່ານີ້, ພ້ອມກັບວົງເດືອນອື່ນໆທີ່ກໍາລັງໂຄຈອນຢູ່ໃນດາວເສົາ, ອາດຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຊາກຫັກພັງທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດຢູ່ໃນວົງແຫວນຫຼັງຈາກການປະທະກັນ.

ການວັດແທກລະບົບຂອງດາວເສົາໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນໄດ້ມາຈາກຍານອະວະກາດ Cassini ທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດໃນການສັງເກດການດາວເຄາະ ແລະສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງມັນ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກຍານອາວະກາດ Cassini, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າວົງແຫວນຂອງດາວເສົາມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອ.

ເພື່ອເຈາະເລິກເຖິງຕົ້ນກຳເນີດຂອງວົງແຫວນຂອງດາວເສົາ, ທີມນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ COSMA ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Durham. ໂດຍໃຊ້ຊອບແວໂອເພນຊອດ SWIFT, ເຂົາເຈົ້າຈຳລອງສະຖານະການການປະທະກັນຕ່າງໆລະຫວ່າງດວງຈັນຄາຣະວາໃນລະບົບຂອງດາວເສົາ. ການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ໃນຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ 100 ເທົ່າຂອງການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ຫຼັງຈາກການວິເຄາະປະມານ 200 ສະຖານະການການປະທະກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທີມງານໄດ້ສະຫຼຸບວ່າຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງສາມາດກະແຈກກະຈາຍປະລິມານທີ່ເຫມາະສົມຂອງກ້ອນເຂົ້າໄປໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ Roche ຂອງ Saturn, ບ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກລົງເຂົ້າໄປໃນວົງແຫວນທີ່ມີນ້ໍາກ້ອນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການສົມມຸດຕິຖານວ່າວົງແຫວນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງວົງເດືອນ colliding.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າທິດສະດີທາງເລືອກບໍ່ສາມາດອະທິບາຍອົງປະກອບຂອງວົງຂອງ Saturn ໄດ້, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາລົ້ມເຫລວໃນບັນຊີສໍາລັບການຂາດຫີນພາຍໃນວົງແຫວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງວົງ Saturn.

ການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດຈະສືບຕໍ່ສ້າງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແລະສ່ອງແສງຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ອ້ອມຮອບການສ້າງຕັ້ງຂອງວົງແຫວນສັນຍາລັກຂອງ Saturn.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– “ຕົ້ນ​ກໍາ​ເນີດ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ​ວົງ​ຂອງ Saturn ແລະ​ວົງ​ເດືອນ​ຂະ​ຫນາດ​ກາງ” – ວາລະສານ Astrophysical
– NASA
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Durham
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Glasgow

By Robert Andrew

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