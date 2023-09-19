ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນຈາກ spontaneous ກັບພຶດຕິກໍາທີ່ຕັ້ງໃຈໃນເດັກນ້ອຍ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Florida Atlantic ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ປ່ຽນຈາກ spontaneous ໄປສູ່ພຶດຕິກໍາທີ່ຕັ້ງໃຈ. ໂດຍຜ່ານການສຶກສາທີ່ສຸມໃສ່ເດັກນ້ອຍຂອງມະນຸດ, ນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າເມື່ອເດັກນ້ອຍຮູ້ວ່າການກະທໍາຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ມືຖືເຄື່ອນທີ່, ພວກມັນໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕອບໂຕ້ໃນທາງບວກ.
ການສຶກສາກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕີນຂອງເດັກນ້ອຍໃສ່ກັບມືຖືເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດໃນຕຽງນອນ. ແຕ່ລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕີນຂອງເດັກນ້ອຍເຮັດໃຫ້ມືຖືເຄື່ອນທີ່, ເຊິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ເດັກເຄື່ອນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄໍາຕິຊົມໃນທາງບວກນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາພັນທາງສາເຫດແລະຜົນກະທົບລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍແລະມືຖື. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າປັດຈຸບັນຂອງການປະກົດຕົວ, ເຊິ່ງຫມາຍໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາການເຄື່ອນໄຫວຂອງເດັກນ້ອຍ, ເປັນຕົວແທນຂອງ "ການເກີດຂອງອົງການ."
ໂດຍການວັດແທກການເຄື່ອນໄຫວຂອງເດັກອ່ອນ ແລະມືຖື, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປະສານງານຂອງຊ່ວງເວລານີ້. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດ "ອົງການ" ເປັນຊັບສິນທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງສິ່ງມີຊີວິດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນໄດ້ແນະນໍາວ່າອົງການດັ່ງກ່າວເກີດຂື້ນໂດຍຜ່ານຂະບວນການຈັດຕັ້ງຕົນເອງທີ່ມີລັກສະນະໂດຍການເຄື່ອນໄຫວແລະຄວາມງຽບສະຫງົບ, ການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມມີຄວາມຫມາຍແກ່ເດັກນ້ອຍໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຄົ້ນຫາໂລກ.
Scott Kelso, ຜູ້ຂຽນອາວຸໂສຂອງການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກວ່າເດັກນ້ອຍສາມາດສ້າງສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍເຈດຕະນາໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍດ້ານການປະສານງານຂອງການເຄື່ອນໄຫວແລະຄວາມງຽບ. ການສຶກສາຍັງໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການຄົ້ນພົບທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍອົງການມີລັກສະນະສັງເກດໄດ້, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຜ່ານກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນໄລຍະເວລາແລະລະດັບຂອງການລະເບີດຂອງກິດຈະກໍາຂອງເດັກທີ່ກວດພົບ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການພັດທະນາເບື້ອງຕົ້ນຂອງພຶດຕິກໍາທີ່ຕັ້ງໃຈຢູ່ໃນມະນຸດ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ເດັກນ້ອຍສາມາດຮັບຮູ້ອໍານາດທາງສາເຫດພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາແລະນໍາທາງໂລກດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Florida Atlantic
- ການສຶກສາໄດ້ຈັດພີມມາໃນວາລະສານວິທະຍາສາດການພັດທະນາ