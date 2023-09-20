Mosaic ໃໝ່ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງ Crater Shackleton ຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ

ອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບ mosaic ໃໝ່ຂອງອຸບປະກອນ Shackleton Crater ເຊິ່ງເປັນອຸບປະກອນທີ່ຕົກເປັນເງົາຢ່າງຖາວອນ ຕັ້ງຢູ່ໃນຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ຮູບພາບນີ້, ສ້າງໂດຍ Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) ແລະທີມງານ ShadowCam, ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຫາຍາກແລະລາຍລະອຽດຂອງ crater.
ຍານ LROC, ເຊິ່ງໄດ້ໂຄຈອນຮອບດວງຈັນຕັ້ງແຕ່ປີ 2009, ແລະ ShadowCam, ເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ເທິງຍານອາວະກາດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດເກົາຫຼີ ຊື່ວ່າ Danuri, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນສິງຫາປີ 2022, ແຕ່ລະອັນມີຈຸດພິເສດໃນການເບິ່ງດວງຈັນ. LROC ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະຕິບັດການໃນສະພາບທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍແຕ່ມີຄວາມສາມາດຈໍາກັດໃນການຖ່າຍຮູບພື້ນທີ່ເງົາທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບແສງແດດໂດຍກົງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ShadowCam ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບແສງຫຼາຍກວ່າ LROC 200 ເທົ່າ, ໂດຍອາໄສແສງແດດທີ່ສະທ້ອນອອກມາຈາກລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນ ຫຼື ໂລກເພື່ອບັນທຶກພາບໃນບໍລິເວນທີ່ມີແສງໜ້ອຍ.
mosaic ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການລວມຮູບພາບຈາກສອງກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້, ຊ່ວຍໃຫ້ມີທັດສະນະທີ່ສົມບູນຂອງທັງສ່ວນທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດແລະທີ່ມືດທີ່ສຸດຂອງດວງຈັນ. ຂຸມຝັງສົບ Shackleton Crater, ມີລັກສະນະເປັນພື້ນເປັນເງົາຖາວອນ, ມີແສງແດດບາງສ່ວນຢູ່ສາມຈຸດຢູ່ຂອບຂອງມັນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງປີ, ເນື່ອງຈາກການອຽງເລັກນ້ອຍຂອງແກນຂອງດວງຈັນ. ເຊື່ອກັນວ່າເຂດທີ່ມີເງົາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີທ່າແຮງເປັນອ່າງເກັບນ້ໍາກ້ອນ, ເປັນຊັບພະຍາກອນອັນລ້ໍາຄ່າສໍາລັບພາລະກິດຂອງລູກເຮືອໃນອະນາຄົດ.
ອົງການ NASA ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງສູງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນອຸບປະກອນ Shackleton ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນສໍາລັບ camp ຖານໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍການເດີນທາງໄປເຂດທີ່ມີຮົ່ມເພື່ອສືບສວນອຸບປະກອນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນໄດ້ສະຫນອງການສື່ສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບໂລກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນ.
ການປ່ອຍຮູບພາບລາຍລະອຽດນີ້ຂອງ Shackleton Crater ໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນ. ມັນຍັງໄດ້ປູທາງໄປສູ່ການຂຸດຄົ້ນແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດໂດຍພາລະກິດຂອງມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA