ລູກເຮືອ Expedition 70 ຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ພວມຫຍຸ້ງຢູ່ໃນການດຳເນີນການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວຽກງານບຳລຸງສ້າງຕ່າງໆ. ISS, ຍານອະວະກາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຮອບໂລກ, ເປັນຫ້ອງທົດລອງການຄົ້ນຄວ້າແລະຍານອະວະກາດສໍາລັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ. ມັນໄດ້ຖືກຄອບຄອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ໂດຍການໝູນວຽນຂອງນັກບິນອາວະກາດ ແລະນັກບິນອະວະກາດຈາກທົ່ວໂລກ.
ຫນຶ່ງໃນການສຶກສາທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນແມ່ນການວິເຄາະ DNA, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລູກເຮືອແລະຍານອາວະກາດປອດໄພດ້ວຍການອີງໃສ່ໂລກຫນ້ອຍລົງ. ນັກອາວະກາດ Jasmin Moghbeli ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງສືບ DNA ແບບພົກພາເພື່ອກໍານົດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ສະກັດມາຈາກຕົວຢ່າງນ້ໍາສະຖານີ. ການສຶກສາດ້ານເທັກໂນໂລຍີນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນການຂອງ NASA ສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປສູ່ດວງຈັນ, ດາວອັງຄານ, ແລະອື່ນໆ.
ການສຶກສາອີກອັນໜຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເພື່ອຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງນັກບິນອາວະກາດ. ນັກບິນອະວະກາດ Moghbeli ໃສ່ເສື້ອກັນຫນາວ Bio-Monitor ແລະ headband ສໍາລັບກອງປະຊຸມ 48 ຊົ່ວໂມງເພື່ອທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ແຊກແຊງກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ຜູ້ບັນຊາການ Andreas Mogensen ຈາກອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງໂຖງແກ້ວ, ທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງເພື່ອສັງເກດລົມພະຍຸຟ້າຮ້ອງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວໄຟຟ້າຂອງພວກມັນ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາອາດຈະປັບປຸງຄວາມຮູ້ຂອງບັນຍາກາດແລະນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ອະວະກາດໃນອະນາຄົດ.
ວຽກງານກວດກາ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໄດ້ດຳເນີນເປັນປະຈຳ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ວິສະວະກອນການບິນຂອງ NASA Loral O'Hara ໄດ້ຖ່າຍຮູບຮາດແວສຸກເສີນ, ກວດເບິ່ງຄວາມດັນເລືອດຂອງນາງ, ແລະຖອນການຕິດຕັ້ງອົງປະກອບຈາກຊຸດອາວະກາດ. ນັກບິນອະວະກາດ Satoshi Furukawa ຈາກ JAXA ໄດ້ປ່ຽນການກັ່ນຕອງພາຍໃນກ່ອງຖົງມືວິທະຍາສາດຊີວິດ ແລະໄດ້ແລກປ່ຽນຕົວຢ່າງ cassettes ພາຍໃນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດວັດສະດຸ.
ພວກລູກເຮືອຍັງໄດ້ກະກຽມການເດີນທາງໃນອະວະກາດ, ເຊິ່ງກຳນົດເວລາ 2:10 ໂມງກາງຄືນຕາມເວລາຕາເວັນອອກ. ນັກບິນອະວະກາດ Oleg Kononenko ແລະ Nikolai ຈະດໍາເນີນການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ່າງໆຢູ່ນອກ ISS.
ການສຶກສາ ແລະວຽກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບອະວະກາດ, ວິທະຍາສາດໂລກ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາສະຖານີອາວະກາດສາກົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS): NASA
– DNA: Britannica
– Mars: NASA
– ESA: ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ
– JAXA: ອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ
– EDT: TimeandDate.com