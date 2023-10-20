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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

Expedition 70 ລູກ​ເຮືອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ອະ​ວະ​ກາດ ແລະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໂລກ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
Expedition 70 ລູກ​ເຮືອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ອະ​ວະ​ກາດ ແລະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໂລກ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ

ລູກ​ເຮືອ Expedition 70 ຂອງ​ສະຖານີ​ອາ​ວະ​ກາດ​ສາກົນ (ISS) ພວມ​ຫຍຸ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສຶກສາ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ບຳລຸງ​ສ້າງ​ຕ່າງໆ. ISS, ຍານອະວະກາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຮອບໂລກ, ເປັນຫ້ອງທົດລອງການຄົ້ນຄວ້າແລະຍານອະວະກາດສໍາລັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ. ມັນໄດ້ຖືກຄອບຄອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ໂດຍການໝູນວຽນຂອງນັກບິນອາວະກາດ ແລະນັກບິນອະວະກາດຈາກທົ່ວໂລກ.

ຫນຶ່ງໃນການສຶກສາທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນແມ່ນການວິເຄາະ DNA, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລູກເຮືອແລະຍານອາວະກາດປອດໄພດ້ວຍການອີງໃສ່ໂລກຫນ້ອຍລົງ. ນັກອາວະກາດ Jasmin Moghbeli ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງສືບ DNA ແບບພົກພາເພື່ອກໍານົດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ສະກັດມາຈາກຕົວຢ່າງນ້ໍາສະຖານີ. ການສຶກສາດ້ານເທັກໂນໂລຍີນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນການຂອງ NASA ສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປສູ່ດວງຈັນ, ດາວອັງຄານ, ແລະອື່ນໆ.

ການ​ສຶກສາ​ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ເພື່ອ​ຕິດຕາມ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ. ນັກບິນອະວະກາດ Moghbeli ໃສ່ເສື້ອກັນຫນາວ Bio-Monitor ແລະ headband ສໍາລັບກອງປະຊຸມ 48 ຊົ່ວໂມງເພື່ອທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ແຊກແຊງກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຜູ້ບັນຊາການ Andreas Mogensen ຈາກອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງໂຖງແກ້ວ, ທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງເພື່ອສັງເກດລົມພະຍຸຟ້າຮ້ອງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວໄຟຟ້າຂອງພວກມັນ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາອາດຈະປັບປຸງຄວາມຮູ້ຂອງບັນຍາກາດແລະນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ອະວະກາດໃນອະນາຄົດ.

ວຽກ​ງານ​ກວດກາ ​ແລະ ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ເປັນ​ປະຈຳ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ວິສະວະກອນການບິນຂອງ NASA Loral O'Hara ໄດ້ຖ່າຍຮູບຮາດແວສຸກເສີນ, ກວດເບິ່ງຄວາມດັນເລືອດຂອງນາງ, ແລະຖອນການຕິດຕັ້ງອົງປະກອບຈາກຊຸດອາວະກາດ. ນັກບິນອະວະກາດ Satoshi Furukawa ຈາກ JAXA ໄດ້ປ່ຽນການກັ່ນຕອງພາຍໃນກ່ອງຖົງມືວິທະຍາສາດຊີວິດ ແລະໄດ້ແລກປ່ຽນຕົວຢ່າງ cassettes ພາຍໃນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດວັດສະດຸ.

ພວກ​ລູກ​ເຮືອ​ຍັງ​ໄດ້​ກະກຽມ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ອະວະກາດ, ​ເຊິ່ງກຳນົດ​ເວລາ 2:10 ​ໂມງ​ກາງຄືນ​ຕາມ​ເວລາ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ. ນັກບິນອະວະກາດ Oleg Kononenko ແລະ Nikolai ຈະດໍາເນີນການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ່າງໆຢູ່ນອກ ISS.

ການສຶກສາ ແລະວຽກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບອະວະກາດ, ວິທະຍາສາດໂລກ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາສະຖານີອາວະກາດສາກົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS): NASA
– DNA: Britannica
– Mars: NASA
– ESA: ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ
– JAXA: ອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ
– EDT: TimeandDate.com

By Gabriel Botha

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