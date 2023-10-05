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ຈຸດຈອດທີ່ກຳນົດໄວ້ສະເໜີເພື່ອປ້ອງກັນການສັນຈອນແອອັດໃນພື້ນທີ່

ByGabriel Botha

Oct 5, 2023
ຈຸດຈອດທີ່ກຳນົດໄວ້ສະເໜີເພື່ອປ້ອງກັນການສັນຈອນແອອັດໃນພື້ນທີ່

ຍານອາວະກາດໃນບໍ່ດົນອາດຈະຖືກມອບໝາຍຈຸດຈອດເພື່ອປ້ອງກັນການສັນຈອນໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ. ດ້ວຍ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ຈະ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ໃນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ປະ​ມານ 10 ເທົ່າ​ໃນ​ປີ 2030, ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ແອ​ອັດ​ແລະ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ໃນ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue ສະເຫນີແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະໃຫ້ຍານອາວະກາດເປັນ "ບ່ອນຈອດລົດ" ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາຫຼືເຂດ cislunar ເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດແລະຮັບປະກັນຄວາມເປັນທໍາໃນການນໍາໃຊ້ອະວະກາດ.

ອີງຕາມການ David Arnas, ຜູ້ຊ່ວຍອາວະກາດແລະນັກອາວະກາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງດາວທຽມໃນອາວະກາດເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະທະກັນ. ກຸ່ມດາວທຽມ, ເຊັ່ນ Starlink ຂອງ SpaceX, ແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວທັງໃນຈໍານວນແລະຂະຫນາດ. ດ້ວຍກຸ່ມດາວເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມ ແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຊອກຫາວິທີຈັດຕັ້ງ ແລະປະສານງານດາວທຽມໃນອາວະກາດ.

ທີມວິໄຈໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວິທີການຈັດວາງດາວທຽມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ປະສານງານຈຸດຈອດລົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສືບສວນການປັບຕັ້ງຄືນໃຫມ່ຂອງກຸ່ມດາວດາວທຽມຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການການໂຈມຕີ debris ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. Arnas ພັດທະນາວິທີການຄິດໄລ່ໄລຍະທາງຕໍາ່ສຸດທີ່ຍານພາຫະນະອາວະກາດຄວນຮັກສາຈາກກັນແລະກັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ collision. ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນມີນະໂຍບາຍຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ຄວບຄຸມການຈັດວາງດາວທຽມ, Arnas ຫວັງວ່າເຄື່ອງມືຂອງລາວຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຄວາມຮູ້ທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງຂະແຫນງອະວະກາດໃນອະນາຄົດ.

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບຈຸດຈອດທີ່ກຳນົດໄວ້ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມແອອັດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍໂຕຂອງດາວທຽມຢ່າງໄວວາ. ໂດຍກໍານົດສະຖານທີ່ສະເພາະສໍາລັບຍານອະວະກາດ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການປະທະກັນສາມາດຫຼຸດລົງ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງກິດຈະກໍາອະວະກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດວາງດາວທຽມແລະການປະສານງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກມັນສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນຂອງກຸ່ມດາວທຽມ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ.

ຄວາມ​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ພິຈາລະນາອະວະກາດເປັນຊັບພະຍາກອນທົ່ວໄປ, ຄ້າຍຄືກັນກັບນ້ໍາແລະອາກາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປມີການເຂົ້າເຖິງອາວະກາດທີ່ຍຸດຕິທໍາ. ໂດຍການປະຕິບັດຈຸດຈອດທີ່ກໍານົດແລະການປະສານງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງດາວທຽມ, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງລະບົບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອາວະກາດແບບຍືນຍົງແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບຈຸດຈອດທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ດີຂຶ້ນຂອງດາວທຽມ ສະເໜີວິທີການທີ່ຕັ້ງໜ້າເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການສັນຈອນແອອັດໃນອະວະກາດ. ໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງດາວທຽມແລະກຸ່ມດາວຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນການນໍາໃຊ້ອະວະກາດ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍແລະນໍາພາຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດໃນຂະແຫນງອະວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຖະແຫຼງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue

By Gabriel Botha

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