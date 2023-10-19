ບ່ອນທີ່ຈະເຫັນຝົນດາວຕົກ Orionids ໃນ Ontario ໃນທ້າຍອາທິດນີ້

ໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ຊາວເມືອງ Ontario ຈະມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຝົນດາວຕົກ Orionids ທີ່ສວຍງາມ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົງໄສວ່າບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເບິ່ງເຫດການຊັ້ນສູງໃນ Ontario ແມ່ນ, ເບິ່ງບໍ່ເກີນກວ່າອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Pukaskwa. ຄາສິໂນອອນໄລນ໌ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຈັດອັນດັບອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Pukaskwa ເປັນຫນຶ່ງໃນສວນສາທາລະແຫ່ງຊາດຊັ້ນນໍາໃນປະເທດການາດາເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງຈຸດສູງສຸດຂອງຝົນດາວຕົກ.
ຝົນດາວຕົກ Orionids, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ “ໜຶ່ງໃນຝົນທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງປີ,” ຈະໄປຮອດຈຸດສູງສຸດໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ. OnlineCasinos ໄດ້ວິເຄາະປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄຸນນະພາບທ້ອງຟ້າ, ມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ, ແລະຄວາມນິຍົມ Instagram ເພື່ອກໍານົດສວນສາທາລະແຫ່ງຊາດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການາດາສໍາລັບການ stargazing. ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Pukaskwa ໃນ Ontario ຮັກສາຈຸດທີ 7 ຈາກ 10 ສວນສາທາລະ, ດ້ວຍຄະແນນ stargazing ທັງຫມົດປະທັບໃຈແມ່ນ 8.31.
ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Pukaskwa ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລສາບ Superior, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ Pukaskwa ເປັນບ່ອນລີ້ໄພຊີວະນາໆພັນຂອງສັດປ່າ. ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີເລີດສໍາລັບການຈຸດທີ່ຍິງດາວໄດ້. ສວນສາທາລະນະມີທິວທັດທີ່ສວຍງາມແລະທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຝົນດາວຕົກ Orionids.
ອົງການ NASA ອະທິບາຍອຸຕຸນິຍົມ Orionid ວ່າມີຄວາມສະຫວ່າງ ແລະເຄື່ອນທີ່ໄວ. ໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດຂອງມັນ, ຝົນດາວຕົກຈະຜະລິດດາວປະມານ 15 ຫາ 20 ດວງໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ໄປທ່ຽວຊົມອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Pukaskwa ໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງການປະກົດຕົວຂອງດາລາສາດນີ້.
ນອກ ເໜືອ ຈາກອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Pukaskwa, ການຈັດອັນດັບຍັງລວມເອົາສວນສາທາລະແຫ່ງຊາດອື່ນໆໃນປະເທດການາດາທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເບິ່ງດາວ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Banff, ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Glacier, ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Jasper, ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Yoho, ແລະອື່ນໆ.
ຕອນນີ້ປະກອບອາວຸດທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເບິ່ງຝົນດາວຕົກ Orionids ໃນ Ontario, ມັນເຖິງເວລາທີ່ຈະລວບລວມບັນດາເພື່ອນທີ່ກໍາລັງເບິ່ງດາວຂອງເຈົ້າແລະເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງທີ່ໂດດເດັ່ນພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າກາງຄືນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອັນດັບຄາສິໂນອອນໄລນ໌
– NASA