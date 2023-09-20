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ໂຄງສ້າງໄມ້ບູຮານ, ຄາດຄະເນວ່າມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 475,000 ປີ, ຖືກຄົ້ນພົບໃນອາຟຣິກາ

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ໂຄງສ້າງໄມ້ບູຮານ, ຄາດຄະເນວ່າມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 475,000 ປີ, ຖືກຄົ້ນພົບໃນອາຟຣິກາ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢູ່ຝັ່ງແມ່ນ້ໍາ Kalambo ໃນ Zambia ແລະ Tanzania. ໂຄງສ້າງນີ້, ຄາດຄະເນວ່າມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 475,000 ປີ, ຄາດຄະເນການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ. ການຈັດລຽງໄມ້ທ່ອນແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການແກະໄມ້ສອງຢ່າງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຫີນແຫຼມ ແລະອາດເຮັດເປັນທາງຍ່າງ ຫຼືເວທີສຳລັບບັນພະບຸລຸດມະນຸດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.

ເຄື່ອງຫມາຍໃນໄມ້ທ່ອນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຖືກຕັດ, ຟັກ, ແລະຂູດໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືແກນຕ່າງໆທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ໄມ້ທ່ອນພຸ່ມໄມ້ວາງຢູ່ເທິງສຸດຂອງໄມ້ທ່ອນອື່ນ, ຮັກສາໄວ້ດ້ວຍຮອຍຂີດຂ່ວນຮູບຊົງຕົວ U ຂະໜາດໃຫຍ່. ສາດສະດາຈານ Larry Barham, ນັກໂບຮານຄະດີຊັ້ນນໍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool, ເຊື່ອວ່າໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທາງຍ່າງ, ພື້ນຖານສໍາລັບເວທີ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງບ່ອນເກັບຮັກສາຫຼືທີ່ພັກອາໄສ.

ວັດຖຸ​ໄມ້​ທີ່​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຢູ່​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​ອາຍຸ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 476,000 ປີ, ກ່ອນ​ການ​ປະກົດ​ຕົວ​ຂອງ Homo sapiens. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ Homo heidelbergensis, ຄາຣະວາສໍາລັບມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ, ໄດ້ປະດິດໂຄງສ້າງນີ້. ການຄົ້ນພົບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະໄມ້ບໍ່ຄ່ອຍຈະຢູ່ລອດໄດ້ດົນປານໃດ, ແຕ່ຕະກອນນ້ຳທີ່ຈົມຢູ່ນ້ຳຕົກ Kalambo ໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາໄມ້ໄວ້.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ໂຄງ​ສ້າງ​ໄມ້​ທ່ອນ​ແລ້ວ, ຍັງ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ໄມ້​ອື່ນໆ​ເຊັ່ນ: ໄມ້​ຂຸດ, ລີດ, ງ່າ​ທີ່​ແຕກ​ອອກ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຈັ່ນ​ຈັບ, ແລະ ໄມ້​ທ່ອນ​ທີ່​ຕັດ​ຢູ່​ສອງ​ສົ້ນ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆໄດ້ໃຊ້ວັດສະດຸຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຫີນແລະໄມ້ເພື່ອຮູບຮ່າງແລະການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແລະຫວັງວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ Zambian ເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາຕົກ Kalambo ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນມໍລະດົກໂລກຂອງອົງການ UNESCO. ທ່ານດຣ Sonia Harmand ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Stony Brook ໄດ້ພັນລະນາການຄົ້ນພົບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຸນຄ່າຂອງມັນໃນການເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ວັດສະດຸອິນຊີໃນໄລຍະການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool, ອາຈານ Larry Barham
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Aberystwyth
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Stony Brook, ທ່ານດຣ. Sonia Harmand
– ມະຫາວິທະຍາໄລການອ່ານ, ດຣ. Annemieke Milks

By Gabriel Botha

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