ໂຄງສ້າງໄມ້ບູຮານ, ຄາດຄະເນວ່າມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 475,000 ປີ, ຖືກຄົ້ນພົບໃນອາຟຣິກາ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢູ່ຝັ່ງແມ່ນ້ໍາ Kalambo ໃນ Zambia ແລະ Tanzania. ໂຄງສ້າງນີ້, ຄາດຄະເນວ່າມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 475,000 ປີ, ຄາດຄະເນການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ. ການຈັດລຽງໄມ້ທ່ອນແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການແກະໄມ້ສອງຢ່າງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຫີນແຫຼມ ແລະອາດເຮັດເປັນທາງຍ່າງ ຫຼືເວທີສຳລັບບັນພະບຸລຸດມະນຸດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.
ເຄື່ອງຫມາຍໃນໄມ້ທ່ອນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຖືກຕັດ, ຟັກ, ແລະຂູດໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືແກນຕ່າງໆທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ໄມ້ທ່ອນພຸ່ມໄມ້ວາງຢູ່ເທິງສຸດຂອງໄມ້ທ່ອນອື່ນ, ຮັກສາໄວ້ດ້ວຍຮອຍຂີດຂ່ວນຮູບຊົງຕົວ U ຂະໜາດໃຫຍ່. ສາດສະດາຈານ Larry Barham, ນັກໂບຮານຄະດີຊັ້ນນໍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool, ເຊື່ອວ່າໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທາງຍ່າງ, ພື້ນຖານສໍາລັບເວທີ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງບ່ອນເກັບຮັກສາຫຼືທີ່ພັກອາໄສ.
ວັດຖຸໄມ້ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 476,000 ປີ, ກ່ອນການປະກົດຕົວຂອງ Homo sapiens. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ Homo heidelbergensis, ຄາຣະວາສໍາລັບມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ, ໄດ້ປະດິດໂຄງສ້າງນີ້. ການຄົ້ນພົບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະໄມ້ບໍ່ຄ່ອຍຈະຢູ່ລອດໄດ້ດົນປານໃດ, ແຕ່ຕະກອນນ້ຳທີ່ຈົມຢູ່ນ້ຳຕົກ Kalambo ໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາໄມ້ໄວ້.
ນອກເໜືອໄປຈາກໂຄງສ້າງໄມ້ທ່ອນແລ້ວ, ຍັງໄດ້ພົບເຫັນໄມ້ອື່ນໆເຊັ່ນ: ໄມ້ຂຸດ, ລີດ, ງ່າທີ່ແຕກອອກທີ່ອາດເປັນສ່ວນຂອງຈັ່ນຈັບ, ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ຕັດຢູ່ສອງສົ້ນ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆໄດ້ໃຊ້ວັດສະດຸຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຫີນແລະໄມ້ເພື່ອຮູບຮ່າງແລະການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແລະຫວັງວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ Zambian ເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາຕົກ Kalambo ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນມໍລະດົກໂລກຂອງອົງການ UNESCO. ທ່ານດຣ Sonia Harmand ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Stony Brook ໄດ້ພັນລະນາການຄົ້ນພົບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຸນຄ່າຂອງມັນໃນການເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ວັດສະດຸອິນຊີໃນໄລຍະການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool, ອາຈານ Larry Barham
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Aberystwyth
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Stony Brook, ທ່ານດຣ. Sonia Harmand
– ມະຫາວິທະຍາໄລການອ່ານ, ດຣ. Annemieke Milks