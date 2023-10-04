Eclipse ດວງອາທິດ 'ວົງຂອງໄຟ': ເປັນປະກົດການຊັ້ນສູງໄດ້ອະທິບາຍ

ວັນທີ 14 ຕຸລານີ້, ພວກນັກເບິ່ງທ້ອງຟ້າຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງສຸລິຍະຄາດເປັນວົງກົມ. ບໍ່ເຫມືອນກັບສຸລິຍະຄາດທັງໝົດ, ບ່ອນທີ່ດວງຈັນປິດບັງດວງອາທິດທັງໝົດ, ດວງຕາເວັນນີ້ຈະສ້າງຜົນກະທົບ 'ວົງແຫວນ' ທີ່ງົດງາມ.
ໃນລະຫວ່າງການເກີດສຸລິຍະຄາດເປັນວົງກົມ, ການຈັດວາງຂອງແສງຕາເວັນ, ເດືອນ, ແລະໂລກເຮັດໃຫ້ດວງເດືອນມີຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາຕາເວັນໃນທ້ອງຟ້າເລັກນ້ອຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ເມື່ອດວງຈັນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານໜ້າຕາເວັນ, ແສງຕາເວັນບໍ່ໄດ້ກີດຂວາງຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ແສງຕາເວັນສ່ອງແສງສ່ອງແສງອ້ອມຮອບຂອບດວງຈັນ, ຄ້າຍກັບວົງແຫວນໄຟອ້ອມດວງຈັນທີ່ມືດມົວ. ອັນນີ້ສ້າງການສະແດງທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະເປັນຕາຢ້ານສຳລັບຜູ້ເບິ່ງ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ເຫມືອນກັບສຸລິຍະຄາດທັງໝົດ, อุปราคา 'ວົງຂອງໄຟ' ແມ່ນບໍ່ປອດໄພທີ່ຈະສັງເກດເຫັນໂດຍບໍ່ມີການລະມັດລະວັງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຮັງສີທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງດວງອາທິດຍັງຄົງເຫັນໄດ້, ແລະການເບິ່ງກົງກັບ eclipse ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕາຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ສະນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະໃຊ້ແວ່ນຕາແສງຕາເວັນແບບພິເສດຫຼືວິທີການເບິ່ງທາງອ້ອມເພື່ອເຫັນເຫດການທີ່ ໜ້າ ສັງເກດນີ້ຢ່າງປອດໄພ.
ແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງກົມເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຈັນຢູ່ຈຸດທີ່ໄກທີ່ສຸດຈາກໂລກໃນວົງໂຄຈອນຮູບຮີ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປະກົດມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ແລະ ບໍ່ປົກຄຸມດວງອາທິດທັງໝົດ. eclipses ເຫຼົ່າ ນີ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ຫນ້ອຍ ກວ່າ eclipses ແສງ ຕາ ເວັນ ທັງ ຫມົດ ແລະ ມັກ ຈະ ເປັນ ພະ ຍານ ໃນ ເຂດ ສະ ເພາະ ຕາມ ເສັ້ນ ທາງ ຂອງ eclipse ໄດ້ .
ໃນຂະນະທີ່ อุปราคา 'ວົງແຫວນໄຟ' ໃນວັນທີ 14 ເດືອນຕຸລາ ຈະເຫັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບາງສ່ວນຂອງອາເມລິກາໃຕ້ ແລະ ອາຟຣິກາ, ແຕ່ນັກສັງເກດການທົ່ວໂລກຍັງສາມາດເພີດເພີນກັບ eclipse ເປັນບາງສ່ວນໃນລະດັບແຕກຕ່າງກັນ. ເວລາແລະການເບິ່ງເຫັນຂອງ eclipse ຈະແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ສະຖານທີ່ຂອງ viewers, ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ມັກທ້ອງຟ້າໃນທົ່ວໂລກ.
ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ສັງເກດຈາກເສັ້ນທາງຂອງຄວາມຈຳນວນທັງໝົດ ຫຼືການພົບເຫັນອຸປະສັກບາງສ່ວນ, ການເຫັນເຫດການເທິງສະຫວັນເຊັ່ນສຸລິຍະຄາດເປັນວົງກົມເປັນການລະນຶກເຖິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງຈັກກະວານຂອງເຮົາ. ສະນັ້ນໃຫ້ໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າ, ຮັບປະກັນວ່າແວ່ນຕາຄວາມປອດໄພຂອງເຈົ້າຖືກກະກຽມ, ແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຫລາດໃຈກັບຄວາມງົດງາມຂອງ 'ແຫວນໄຟ' ໃນທ້ອງຟ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
1. ບໍລິຫານການບິນ ແລະ ອະວະກາດແຫ່ງຊາດ (NASA)
2. Royal Astronomical Society (RAS)
ນິຍາມ:
ອັກຂະຣະວົງເດືອນ (Annular Solar Eclipse): ປະເພດໜຶ່ງຂອງແສງຕາເວັນ eclipse ທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອດວງຈັນຢູ່ຈຸດທີ່ໄກທີ່ສຸດຈາກໂລກໃນວົງໂຄຈອນຮູບຮີ, ປະກົດມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ແສງຕາເວັນເປັນວົງແຫວນທີ່ສະຫວ່າງຢູ່ອ້ອມຮອບດວງຈັນ.
ວົງແຫວນໄຟ: ເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ເພື່ອພັນລະນາເຖິງຜົນກະທົບທາງສາຍຕາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເກີດແສງອາທິດເປັນວົງແຫວນ, ບ່ອນທີ່ດວງຈັນປະກົດເປັນແຜ່ນມືດທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍວົງແຫວນທີ່ສ່ອງແສງຂອງແສງແດດ.