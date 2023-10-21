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ນິທານກຣີກບູຮານຂອງ Prometheus ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເປັນຈິງສະໄໝໃໝ່ຂອງພວກເຮົາແນວໃດ

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
ນິທານກຣີກບູຮານຂອງ Prometheus ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເປັນຈິງສະໄໝໃໝ່ຂອງພວກເຮົາແນວໃດ

Prometheus, Titan ຜູ້ທີ່ລັກເອົາໄຟຈາກເທວະດາແລະມອບໃຫ້ມະນຸດ, ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າແລະອັນຕະລາຍ. ຈາກທັດສະນະຂອງ mythology, ລາວຖືກເຫັນວ່າເປັນຜູ້ປົດປ່ອຍ, ກະບົດຕໍ່ tyranny ຂອງ Zeus ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໂລກທີ່ທັນສະໄຫມຂອງພວກເຮົາ, Prometheus ກໍາລັງປະຕິບັດຄວາມຫມາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ໄດ້​ຫມາຍ​ຈຸດ​ຫັນ​ທີ່​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ​ໄຟ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ທັງ​ແຫຼ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ສະ​ຫມີ​ພາບ​ແລະ​ໄພ​ພິ​ບັດ. ນະວະນິຍາຍຂອງ Mary Shelley “Frankenstein,” ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “The Modern Prometheus,” ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະອຸດົມການຂອງຜູ້ສ້າງ monster. ໃນສະພາບການນີ້, Prometheus ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການທໍາລາຍຕົນເອງແລະອັນຕະລາຍຂອງ overreach ເຕັກໂນໂລຊີ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, Prometheus ໄດ້ປະສົບກັບການຟື້ນຟູຂອງວັດທະນະທໍາທີ່ນິຍົມ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບຂອງພວກເຮົາຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ. ຮູບເງົາຂອງ Christopher Nolan "Oppenheimer" ແຕ້ມຂະຫນານລະຫວ່າງການລົງໂທດທີ່ອົດທົນໂດຍ mythical Prometheus ແລະ J. Robert Oppenheimer, ມັກຈະຖືວ່າເປັນພໍ່ຂອງລະເບີດປະລໍາມະນູ. ການປຽບທຽບໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຕື່ມອີກໃນລະຄອນລະຄອນຂອງ Annie Dorsen "Prometheus Firebringer," ເຊິ່ງໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທີ່ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການເພິ່ງພາອາໄສປັນຍາປະດິດຂອງພວກເຮົາ.

ນະວະນິຍາຍຂອງ Benjamín Labatut “The Maniac” ເລົ່າສູ່ຊີວິດຂອງ John von Neumann, ຜູ້ບຸກເບີກຂອງປັນຍາປະດິດ ແລະທິດສະດີເກມ, ຜູ້ທີ່ປຽບທຽບກັບ Prometheus. ປື້ມຂອງ Labatut, ຖືກຈັດປະເພດເປັນ fiction, ພະຍາຍາມສ້າງ mythology ໃຫມ່ສໍາລັບໂລກທີ່ທັນສະໄຫມ, ແຕ້ມກ່ຽວກັບຄົນທີ່ແທ້ຈິງແລະແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທັງ Oppenheimer ແລະ von Neumann, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນລະຫວ່າງໂຄງການ Manhattan, ເປັນຕົວແທນຂອງ convergence ຂອງ genius ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການທໍາລາຍຂອງມະນຸດ. ວຽກງານຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບທິດສະດີ quantum ແລະລະເບີດປະລໍາມະນູສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການ abstraction ກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກັບຜົນສະທ້ອນຮ້າຍກາດ.

ໃນຂະນະທີ່ອໍານາດການທໍາລາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ການສະແດງລະຄອນສິນທາງປັນຍາແມ່ນຢູ່ໃນວິທີທີ່ແນວຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຊັດເຈນ. ບົດບາດຂອງ Oppenheimer ໃນການພັດທະນາລູກລະເບີດປະລໍາມະນູເປັນຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດສໍາລັບທິດສະດີ quantum. ການລົງໂທດຂອງພຣະອົງ, ຄືກັນກັບຂອງ mythical Prometheus, ບໍ່ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ມາຈາກຜູ້ຮັບຂອງປະທານຂອງພຣະອົງ.

ເລື່ອງຂອງ Prometheus ສະທ້ອນກັບຄວາມເປັນຈິງໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ, ຍ້ອນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີນໍາເອົາຄວາມກ້າວຫນ້າແລະອັນຕະລາຍ. ການ​ເລືອກ​ທີ່​ເຮົາ​ເຮັດ​ໃນ​ການ​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ອຳນາດ​ຂອງ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ອັນ​ກວ້າງ​ໄກ. myth ຂອງ Prometheus ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ taleary cautionary, ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ພິຈາລະນາຜົນກະທົບດ້ານຈັນຍາບັນຂອງການກະທໍາຂອງພວກເຮົາແລະທ່າແຮງສໍາລັບການທໍາລາຍຕົນເອງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ນິທານກຣີກບູຮານ ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນຈິງສະໄໝໃໝ່ທີ່ໜ້າຢ້ານກົວຂອງພວກເຮົາແນວໃດ” ໂດຍ AO Scott, The New York Times

By Gabriel Botha

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