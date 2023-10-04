Athena: ລະບົບການສ້າງແບບຈໍາລອງໄຟ AI-Powered ຕໍ່ສູ້ກັບ Bushfires ໃນ NSW

ລະບົບການສ້າງແບບຈໍາລອງໄຟໃຫມ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ Athena, ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Artificial Intelligence ແລະຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງທົດລອງໄຟ Black Mountain ຂອງ CSIRO, ຖືກກໍານົດເພື່ອປະຕິວັດການຕໍ່ສູ້ກັບໄຟໄຫມ້ໃນລັດ New South Wales (NSW). ການບໍລິການດັບເພີງໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ NSW ກໍາລັງໃຊ້ Athena ເປັນຄັ້ງທໍາອິດຫຼັງຈາກການທົດລອງສົບຜົນສໍາເລັດໃນປີກາຍນີ້.
ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບພຶດຕິກໍາໄຟທີ່ເອີ້ນວ່າ Spark, ພັດທະນາໂດຍທີມງານ Bushfire ແລະຄວາມສ່ຽງຂອງ CSIRO, Athena ສາມາດຄາດຄະເນແລະສ້າງແຜນທີ່ໄຟໄຫມ້ປ່າ, ກວດສອບເສັ້ນທາງຂອງໄຟໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະຊອກຫາລົດດັບເພີງແລະແຫຼ່ງນ້ໍາ. ທ່ານດຣ Mahesh Prakash, ເບິ່ງແຍງວຽກງານຂອງ Dr Andrew Sullivan, ກ່າວວ່າ Spark ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍຊີວິດຄົນ.
ໃນການດໍາເນີນງານຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນ, ຄວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນໄຟຂອງ Athena ໄດ້ຖືກທົດສອບ. ຫຼາຍກວ່າ 85 ແຜ່ນໄດ້ຖືກຈໍາລອງຢູ່ໃນແຜນທີ່ຂອງ Athena, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຈິງທີ່ຫນ້າຕົກໃຈຂອງເດືອນກັນຍາທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດໃນບັນທຶກ.
ເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຈັດການໄຟໄໝ້ປ່າໃນລັດ NSW ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍການສະຫນອງການຄາດເດົາທີ່ຖືກຕ້ອງແລະແຜນທີ່ໄຟໄຫມ້ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ການບໍລິການສຸກເສີນສາມາດຕອບສະຫນອງປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດແລະຊັບສິນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດັບເພີງຢ່າງມີປະສິດທິພາບຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄຟໄຫມ້ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມັນ.
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ Athena ເປັນຂີດໝາຍບາດກ້າວອັນສຳຄັນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໄຟໄໝ້ປ່າ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງປັນຍາປະດິດແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການສ້າງແບບຈໍາລອງໄຟທີ່ກ້າວຫນ້າ, ລະບົບນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາປ້ອງກັນ, ກວດພົບ, ແລະຈັດການໄຟໄຫມ້ປ່າໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Sydney Morning Herald
– ຫ້ອງທົດລອງໄຟໄຫມ້ Black Mountain ຂອງ CSIRO