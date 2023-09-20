ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ: ສຳຫຼວດໂລກລະບາດ ແລະວັກຊີນຜ່ານປະຫວັດສາດ

ໃນຫນັງສືຫລ້າສຸດຂອງ Simon Schama, "Foreign Bodies," ລາວ delves ເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງໂລກລະບາດໃນອະດີດແລະປະຈຸບັນ, ເນັ້ນໃສ່ບົດຮຽນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງເຂົ້າໃຈ. ຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຊີວິດ ແລະການເຮັດວຽກຂອງ Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ພັດທະນາວັກຊີນໃນບ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດອະຫິວາ ແລະພະຍາດລະບາດໃນທ້າຍສະຕະວັດທີ 19 ແລະຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20.
ການຂຽນຂອງ Schama ເອົາຜູ້ອ່ານໄປໃນການເດີນທາງທີ່ຫນ້າຈັບໃຈຜ່ານຊີວິດຂອງ Haffkine, ຈາກປະສົບການທໍາອິດຂອງລາວທີ່ປົກປ້ອງຊຸມຊົນຂອງລາວຕໍ່ກັບ pogroms ລັດເຊຍຈົນເຖິງການຝຶກອົບຮົມຂອງລາວຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ Pasteur ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປະເທດຝຣັ່ງ. ມັນແມ່ນວັກຊີນຂອງ Haffkine ທີ່ໄດ້ນໍາລາວໄປປະເທດອິນເດຍໃນປີ 1893, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຜົນສໍາເລັດອັນໂດດເດັ່ນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດອະຫິວາ. ຕໍ່ມາ, ລາວຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າດ້ວຍວັກແຊງເພື່ອກຳຈັດພະຍາດລະບາດ.
ຜູ້ຂຽນອະທິບາຍດ້ວຍລາຍລະອຽດທີ່ຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ Haffkine ໃຊ້ເພື່ອສ້າງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ, ຕັ້ງແຕ່ການສະກັດເອົາຂອງນ້ໍາໄປສູ່ການປູກຝັງຂອງ bacilli ໃນ broth ແບ້. ເຖິງວ່າຈະມີການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງ Haffkine ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບສາທາລະນະໃນປະເທດອິນເດຍ, ອໍານາດການປົກອານານິຄົມຂອງອັງກິດໃນທີ່ສຸດກໍ່ເມື່ອຍລ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ອີງໃສ່ມາດຕະການທີ່ຮຸກຮານຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊັ່ນການທໍາລາຍບ້ານແລະການຂັບໄລ່ຊາວພື້ນເມືອງ, ຊຶ່ງມັກຈະພິສູດວ່າບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງຊາວຕ່າງປະເທດຄື Haffkine ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງພວກເຂົາ, ເຮັດໃຫ້ລາວອອກຈາກອິນເດຍໃນທີ່ສຸດ.
ໃນຂະນະທີ່ Schama ປະກອບມີບາງທັດສະນະ tangential ແລະເລື່ອງເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມຊົມເຊີຍຂອງລາວສໍາລັບ Haffkine ສ່ອງແສງຜ່ານ. ປື້ມດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫຼຸບດ້ວຍບັນທຶກການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ Anthony Fauci ແລະການສະທ້ອນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງເລືອດສີຟ້າຂອງກະປູ horseshoe ໃນການຜະລິດວັກຊີນ.
ວຽກງານຂອງ Schama ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບພະລັງງານຂອງວິທະຍາສາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂລກລະບາດແລະບົດບາດຂອງມະນຸດໃນການທໍາລາຍຂອງຕົນເອງ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ຂຽນໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າມັນແມ່ນການກະທໍາຂອງພວກເຮົາເອງ, ເຊັ່ນ: ອາວຸດນິວເຄລຍແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ມະນຸດຊາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
"ຮ່າງກາຍຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ" ເປັນພະຍານເຖິງຊີວິດທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຜົນສໍາເລັດຂອງ Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. ໂດຍຜ່ານຊີວະປະວັດນີ້, Simon Schama ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ນັກວິທະຍາສາດແຕ່ລະຄົນສາມາດມີໃນການປະເຊີນຫນ້າກັບວິກິດການສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Schama, Simon. "ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ: ໂລກລະບາດ, ວັກຊີນ, ແລະສຸຂະພາບຂອງປະເທດຊາດ."
– Winchester, Simon. "ຮູ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້."