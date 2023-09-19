Equinox ແລະແສງພາກເຫນືອ: ການສະແດງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ

Equinox, ເຊິ່ງຕົກໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ, ສາມາດໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີກ່ວາປົກກະຕິທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງສາຍຕາທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງແສງພາກເຫນືອ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ aurora borealis. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ ແລະຄວາມອຽງຂອງດາວເຄາະໃນເວລານັ້ນ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະກົດຕົວຂອງແສງທຳມະຊາດນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ເຄີຍມີການຮັບປະກັນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະເຫັນແສງເຫນືອ, equinox ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແທນທີ່ຈະຮັບປະກັນມັນ.
ອີງຕາມການ David Moore, ບັນນາທິການຂອງວາລະສານ Astronomy Ireland, ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດໄອແລນທີ່ຈະເບິ່ງແສງສະຫວ່າງທາງເຫນືອແມ່ນຝັ່ງພາກເຫນືອຂອງໄອແລນເຫນືອແລະ Mayo. ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກທັດສະນະທີ່ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງຂອງມະຫາສະຫມຸດແອດແລນຕິກ, ພ້ອມກັບມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍຈາກຕົວເມືອງແລະຕົວເມືອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ້ອງຟ້າຈະແຈ້ງ, ແສງພາກເໜືອສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກທຸກພາກຂອງປະເທດ.
ປະກົດການຂອງແສງພາກເຫນືອເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກ flares ແສງຕາເວັນ, ຫຼື eruptions ສຸດແສງຕາເວັນ, ປ່ອຍລັງສີຫຼາຍຕື້ໂຕນເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ. ປະມານສອງມື້ຫຼັງຈາກ flares ແສງຕາເວັນເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ, ອະນຸພາກປະລໍາມະນູໄດ້ມົນຕີບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ບາງສ່ວນຖືກຕິດຢູ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ ແລະຖືກດຶງໄປສູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະໃຕ້. ເມື່ອອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ປະທະກັບປະລໍາມະນູແລະໂມເລກຸນໃນບັນຍາກາດ, ພວກມັນສ້າງສີສັນສົດໃສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແສງເຫນືອ.
ເພື່ອສຳຜັດກັບແສງເງິນແສງທອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມັນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກແສງໄຟທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ. ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫຼືຕົວເມືອງພຽງແຕ່ຈະໃຫ້ທັດສະນະຂອງການສະແດງທີ່ສໍາຄັນ. ດວງອາທິດຜ່ານຮອບວຽນການເຄື່ອນໄຫວທຸກໆ 11 ປີ, ແລະມັນຮອດຈຸດສູງສຸດໃນປີ 2025, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອີກສອງສາມປີຂ້າງໜ້າແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະເຫັນແສງສະຫວ່າງທາງເໜືອ.
Astronomy Ireland ໃຫ້ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນແສງເງິນແສງທອງ, ປະກາດການພະຍາກອນໃນແຕ່ລະຕອນບ່າຍກ່ຽວກັບສະພາບທ້ອງຟ້າໃນກາງຄືນຂ້າງໜ້າ, ລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຫັນແສງເງິນແສງທອງ. ແສງສາມາດສັງເກດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາຕະຫຼອດກາງຄືນ, ບາງຄັ້ງເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະບາງຄັ້ງເປັນເວລາສັ້ນໆ.
ໃນຂະນະທີ່ທ້ອງຟ້າທີ່ມີເມກສາມາດກີດຂວາງການເບິ່ງໄດ້, particles ຈາກແສງຕາເວັນຕີບັນຍາກາດໄດ້ດີຂ້າງເທິງຟັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອມີທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ, ແສງພາກເຫນືອສາມາດເຫັນໄດ້ໃນລັດສະຫມີພາບທັງຫມົດ.