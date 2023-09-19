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Equinox ແລະແສງພາກເຫນືອ: ການສະແດງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ

ByGabriel Botha

Sep 19, 2023
Equinox ແລະແສງພາກເຫນືອ: ການສະແດງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ

Equinox, ເຊິ່ງຕົກໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ, ສາມາດໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີກ່ວາປົກກະຕິທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງສາຍຕາທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງແສງພາກເຫນືອ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ aurora borealis. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ ແລະຄວາມອຽງຂອງດາວເຄາະໃນເວລານັ້ນ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະກົດຕົວຂອງແສງທຳມະຊາດນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ເຄີຍມີການຮັບປະກັນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະເຫັນແສງເຫນືອ, equinox ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແທນທີ່ຈະຮັບປະກັນມັນ.

ອີງຕາມການ David Moore, ບັນນາທິການຂອງວາລະສານ Astronomy Ireland, ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດໄອແລນທີ່ຈະເບິ່ງແສງສະຫວ່າງທາງເຫນືອແມ່ນຝັ່ງພາກເຫນືອຂອງໄອແລນເຫນືອແລະ Mayo. ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກທັດສະນະທີ່ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງຂອງມະຫາສະຫມຸດແອດແລນຕິກ, ພ້ອມກັບມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍຈາກຕົວເມືອງແລະຕົວເມືອງ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຖ້າ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ຈະ​ແຈ້ງ, ແສງ​ພາກ​ເໜືອ​ສາມາດ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ທຸກ​ພາກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ປະກົດການຂອງແສງພາກເຫນືອເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກ flares ແສງຕາເວັນ, ຫຼື eruptions ສຸດແສງຕາເວັນ, ປ່ອຍລັງສີຫຼາຍຕື້ໂຕນເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ. ປະມານສອງມື້ຫຼັງຈາກ flares ແສງຕາເວັນເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ, ອະນຸພາກປະລໍາມະນູໄດ້ມົນຕີບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ບາງສ່ວນຖືກຕິດຢູ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ ແລະຖືກດຶງໄປສູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະໃຕ້. ເມື່ອອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ປະທະກັບປະລໍາມະນູແລະໂມເລກຸນໃນບັນຍາກາດ, ພວກມັນສ້າງສີສັນສົດໃສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແສງເຫນືອ.

ເພື່ອສຳຜັດກັບແສງເງິນແສງທອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມັນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກແສງໄຟທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ. ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫຼືຕົວເມືອງພຽງແຕ່ຈະໃຫ້ທັດສະນະຂອງການສະແດງທີ່ສໍາຄັນ. ດວງອາທິດຜ່ານຮອບວຽນການເຄື່ອນໄຫວທຸກໆ 11 ປີ, ແລະມັນຮອດຈຸດສູງສຸດໃນປີ 2025, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອີກສອງສາມປີຂ້າງໜ້າແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະເຫັນແສງສະຫວ່າງທາງເໜືອ.

Astronomy Ireland ໃຫ້ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນແສງເງິນແສງທອງ, ປະກາດການພະຍາກອນໃນແຕ່ລະຕອນບ່າຍກ່ຽວກັບສະພາບທ້ອງຟ້າໃນກາງຄືນຂ້າງໜ້າ, ລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຫັນແສງເງິນແສງທອງ. ແສງສາມາດສັງເກດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາຕະຫຼອດກາງຄືນ, ບາງຄັ້ງເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະບາງຄັ້ງເປັນເວລາສັ້ນໆ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ້ອງ​ຟ້າ​ທີ່​ມີ​ເມກ​ສາ​ມາດ​ກີດ​ຂວາງ​ການ​ເບິ່ງ​ໄດ້, particles ຈາກ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຕີ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ໄດ້​ດີ​ຂ້າງ​ເທິງ​ຟັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອມີທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ, ແສງພາກເຫນືອສາມາດເຫັນໄດ້ໃນລັດສະຫມີພາບທັງຫມົດ.

By Gabriel Botha

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