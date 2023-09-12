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ນັກວິທະຍາສາດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນສັງເກດເຫັນໄອໂຊໂທບອົກຊີເຈນທີ່ຫນັກແຫນ້ນ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ນັກວິທະຍາສາດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນສັງເກດເຫັນໄອໂຊໂທບອົກຊີເຈນທີ່ຫນັກແຫນ້ນ

ນັກວິທະຍາສາດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນໂດຍການສັງເກດການໄອໂຊໂທບອົກຊີເຈນທີ່ຫນັກແຫນ້ນ super-heavy oxygen-27 (27O) ແລະອົກຊີເຈນ-28 (28O) ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ທີມງານຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີໂຕກຽວແລະ RIKEN ພົບວ່າໄອໂຊໂທບອົກຊີ -28, ເຊິ່ງຄິດວ່າມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໂດຍສະເພາະ, ບໍ່ແມ່ນ " magic double" ດັ່ງທີ່ເຄີຍເຊື່ອ. ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງນິວເຄລຍ ແລະອາດມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຟີຊິກຂອງດາວນິວຕຣອນ.

ໃນເວລາທີ່ນັກຟິສິກນິວເຄລຍເວົ້າກ່ຽວກັບຕົວເລກ magic, ພວກເຂົາຫມາຍເຖິງສະຖານະການທີ່ນິວເຄລຍຂອງອະຕອມ (protons ແລະ neutrons) ຖືກຈັດລຽງໃນລັກສະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ແກນຂອງມັນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຜິດປົກກະຕິ. ອະຕອມທີ່ມີຕົວເລກສະເພາະຂອງໂປຣຕອນ ຫຼືນິວຕຣອນ ເຊັ່ນ: 2, 8, 20, 28, 50, 82, ຫຼື 126, ບໍ່ຄ່ອຍຈະສູນເສຍພະລັງງານເນື່ອງຈາກການເສື່ອມໂຊມຂອງ radioactive.

ແນວຄວາມຄິດຕົວເລກ magic ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວແບບແກະນິວເຄລຍ. ນິວເຄລຍສາມາດຖືວ່າເປັນເປືອກຫອຍຫຼາຍຊັ້ນ, ຄ້າຍຄືກັນກັບຊັ້ນຂອງຜັກບົ່ວ, ໂດຍແຕ່ລະເປືອກມີຈໍານວນ "ບ່ອນນັ່ງ" ທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບນິວຕຣອນຫຼື protons. ເມື່ອແກະເຕັມໄປດ້ວຍນິວຕຣອນຫຼືໂປຕອນ, ມັນຖືກຖືວ່າເປັນ "ປິດ". ໃນກໍລະນີຂອງອົກຊີເຈນ -16 (16O), ທີ່ມີແປດ protons ແລະແປດ neutrons, ແກະທໍາອິດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍສອງນິວຕຣອນ, ແລະແກະທີ່ສອງແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຫົກ neutron, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ " magic double nucleus ".

ໄອໂຊໂທບອົກຊີ-28 ເປັນຜູ້ສະຫມັກສໍາລັບສະຖານະພາບ magic double ຍ້ອນວ່າມັນມີແປດ protons ແລະ 20 neutrons, ມີ 20 neutrons ກະຈາຍໄປທົ່ວສາມຫອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຊ່ອງຫວ່າງພະລັງງານລະຫວ່າງວົງໂຄຈອນ neutron ສອງສຸດທ້າຍແມ່ນອ່ອນເພຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ປະສົມລະຫວ່າງສອງຫອຍ. ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຫອຍນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທໍາມະດາ ແລະເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສໍາລັບ 28O.

ການຄົ້ນພົບການຂາດ " magic double" ໃນອົກຊີເຈນ -28 ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທິດສະດີນິວເຄຼຍ. ມັນຈະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ isotopes ທີ່ມີອັດຕາສ່ວນ neutron-to-proton ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຊ່ວຍປະເມີນປະຕິສໍາພັນນິວເຄລຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເຊັ່ນ: ກໍາລັງສາມ neutron. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ອາດມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການສຶກສາຄຸນສົມບັດຂອງດາວນິວຕຣອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດ​ຄວາມ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​
- RIKEN ໂຮງງານໄອໂຊໂທບ Beam Radioactive

By Gabriel Botha

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