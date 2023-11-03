ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບ mosasaur ຊະນິດໃໝ່, ເປັນສັດເລືອຄານທະເລບູຮານທີ່ມີຊີວິດຢູ່ປະມານ 80 ລ້ານປີກ່ອນ. ຊະນິດທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ມີຊື່ວ່າ Jormungandr walhallaensis, ຫຼັງຈາກງູທະເລ Norse ຈາກ mythology Norse. ຊື່ Jormungandr ຫມາຍເຖິງ Midgard Serpent, ເປັນສັດ mythical ຈາກນິທານ Norse ທີ່ຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນພໍ່ຂອງພະເຈົ້າ Loki ແລະສາມາດລ້ອມຮອບໂລກທັງຫມົດໄດ້.
ຟອດຊິວທໍາຂອງ Jormungandr walhallaensis ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບ Walhalla, ເມືອງໃນ North Dakota ທີ່ເອົາຊື່ຂອງມັນມາຈາກ Valhalla, ຫ້ອງໂຖງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງວິລະຊົນໃນ mythology Norse. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າຊື່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັງ mythology Norse ແລະສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ຟອດຊິວທໍາໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ.
ຟອດຊິວທໍາຂອງມັນເອງ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ NDGS 10838, ປະກອບດ້ວຍກະໂຫຼກຫົວເກືອບສົມບູນ, ຄາງກະໄຕ, ແລະບາງສ່ວນຂອງໂຄງກະດູກ, ລວມທັງກະດູກຂ້າງແລະກະດູກສັນຫຼັງ. mosasaur ຈະມີຄວາມຍາວປະມານ 24 ຟຸດ (7.3 ແມັດ) ແລະມີໃບຫນ້າທີ່ອ່ອນກວ່າເມື່ອທຽບກັບ mosasaurs ອື່ນໆ.
ໃນຂະນະທີ່ Jormungandr walhallaensis ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ mosasaurs ອື່ນໆ, ມັນຍັງມີລັກສະນະພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຍາດພີ່ນ້ອງຂອງມັນ. ໂຄງສ້າງກະໂຫຼກຫົວຂອງ mosasaur ນີ້ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ນັກວິທະຍາສາດໃນການຈັດປະເພດຂອງມັນແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມ mosasaur ອາດຈະມີຄວາມຫລາກຫລາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
ການຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ນີ້ ຖືເປັນສັນຍາທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ mosasaurs ຕື່ມອີກ. ການຄົ້ນພົບແລະການວິເຄາະໃນອະນາຄົດຂອງຟອດຊິວທໍາເພີ່ມເຕີມສາມາດສ່ອງແສງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຕໍາແຫນ່ງຂອງ Jormungandr walhallaensis ໃນຕົ້ນໄມ້ຄອບຄົວ mosasaur.
FAQ:
ຖາມ: mosasaur ແມ່ນຫຍັງ?
A: Mosasaurs ເປັນສັດເລືອຄານທະເລຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ກິນຊີ້ນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຊ່ວງທ້າຍຍຸກ Cretaceous, ປະມານ 66 ຫາ 85 ລ້ານປີກ່ອນ.
ຖາມ: Jormungandr walhallaensis ໄດ້ຮັບຊື່ແນວໃດ?
A: mosasaur ໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມ serpent ທະເລ Norse Jormungandr ຈາກ mythology Norse, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເມືອງ Walhalla ບ່ອນທີ່ fossils ໄດ້ພົບເຫັນ.
ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຄົ້ນພົບຂອງ Jormungandr walhallaensis ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການວິວັດທະນາການຂອງ mosasaurs ໃນຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດ.
Q: ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Jormungandr walhallaensis ແມ່ນຫຍັງ?
A: Jormungandr walhallaensis ມີການປະສົມປະສານຂອງລັກສະນະຕ່າງໆຈາກກຸ່ມ mosasaur ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງກັນແລະທ້າທາຍໃນການຈັດປະເພດ.
ຖາມ: ການຄົ້ນຄ້ວາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຕ້ອງການຫຍັງ?
A: ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມ, ລວມທັງການຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາເພີ່ມເຕີມ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ Jormungandr walhallaensis ແລະ mosasaurs ອື່ນໆແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທາງຊີວະສາດແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການວິວັດທະນາການຂອງມັນ.