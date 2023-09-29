ເຄື່ອງມືແກ້ໄຂພັນທຸກໍາທີ່ອີງໃສ່ CRISPR ໃໝ່ສາມາດປະຕິວັດການປິ່ນປົວພັນທຸກໍາໄດ້.

ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືການແກ້ໄຂພັນທຸກໍາໃຫມ່ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການປິ່ນປົວພັນທຸກໍາສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກໍາ. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ, ເອນໄຊທີ່ເອີ້ນວ່າ AsCas12f, ໄດ້ຖືກດັດແປງໃຫ້ເປັນຂະຫນາດຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງ enzyme Cas9 ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ, ໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະປະສິດທິພາບ. ຂະຫນາດທີ່ຫນາແຫນ້ນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງ enzyme ໄປສູ່ຈຸລັງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກໂຕຣນິກ cryogenic ເພື່ອວິເຄາະໂຄງສ້າງຂອງ AsCas12f ແລະວິສະວະກອນສະບັບດັດແກ້. ໂດຍການສ້າງຫ້ອງສະຫມຸດຂອງການກາຍພັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະການລວມເອົາສິ່ງທີ່ເລືອກ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວິສະວະກໍາ enzyme ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂຫຼາຍກວ່າ 10 ເທົ່າຂອງຊະນິດທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຕົ້ນສະບັບ.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງ AsCas12f ທີ່ຖືກວິສະວະກໍາໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການທົດລອງສັດ, ບ່ອນທີ່ມັນຖືກຈັບຄູ່ກັບພັນທຸກໍາອື່ນໆແລະປະຕິບັດກັບຫນູທີ່ມີຊີວິດຢູ່. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ enzyme ທີ່ຖືກດັດແປງມີທ່າແຮງທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວ gene ຂອງມະນຸດ, ລວມທັງການປິ່ນປົວພະຍາດເຊັ່ນ: hemophilia.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ AsCas12f ແມ່ນວ່າມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນ enzymes Cas ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດທີ່ຄົ້ນພົບຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ຂະຫນາດທີ່ນ້ອຍກວ່າຊ່ວຍໃຫ້ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເຂົ້າໄປໃນໄວຣັສທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ເຊັ່ນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ adeno (AAVs), ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບການຈັດສົ່ງການປິ່ນປົວດ້ວຍ gene. ນອກຈາກນັ້ນ, AsCas12f ຮັກສາກິດຈະກໍາແລະປະສິດທິພາບຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກັບ enzyme Cas9 ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຮັບຮູ້ວ່າມີການລວມກັນທີ່ມີທ່າແຮງຈໍານວນຫລາຍສໍາລັບວິສະວະກໍາລະບົບການດັດແກ້ພັນທຸກໍາຂອງ AsCas12f. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມໂດຍໃຊ້ແບບຈໍາລອງການຄິດໄລ່ຫຼືການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກສາມາດຊ່ວຍກໍານົດການກາຍພັນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການພັດທະນາເຄື່ອງມືແກ້ໄຂພັນທຸກໍາທີ່ອີງໃສ່ CRISPR ໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການປິ່ນປົວພັນທຸກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຂອງ AsCas12f ຊ່ວຍໃຫ້ການປັບປຸງການຈັດສົ່ງແລະຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເອນໄຊທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາຕື່ມອີກ, ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປິ່ນປົວທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ການວິເຄາະໂຄງສ້າງແລະການທົດລອງຂອງ AsCas12f ເປີດເຜີຍລັກສະນະໂມເລກຸນທີ່ເປັນເອກະລັກແລະກິດຈະກໍາການແກ້ໄຂ genome ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ." ເຊລ, 2023.
- "ນັກວິທະຍາສາດວິສະວະກອນເຄື່ອງມືດັດແກ້ພັນທຸກໍາໃຫມ່." ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ, 2023.