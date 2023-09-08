ດາວຫາງ Nishimura ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ຈະເຫັນໄດ້ໃນອາທິດໜ້າ

ດາວຫາງທີ່ຫາກໍຄົ້ນພົບໃໝ່ຊື່ວ່າ Comet Nishimura ຈະເຫັນໄດ້ເມື່ອມັນບິນຜ່ານໂລກໃນອາທິດໜ້າ. ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດຊາວຍີ່ປຸ່ນ Hideo Nishimura ໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວເຄາະຄັ້ງທໍາອິດໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ມັນມີຄວາມສະຫວ່າງເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານລະບົບສຸລິຍະພາຍໃນໃນວົງໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ. ດາວຫາງຈະເຂົ້າໃກ້ໂລກທີ່ສຸດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ໂດຍຈະຢູ່ໃນໄລຍະ 78 ລ້ານໄມລ໌. ມັນຍັງຈະຜ່ານໃກ້ກັບດວງອາທິດໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ.
Comet Nishimura ສໍາເລັດຫນຶ່ງວົງໂຄຈອນປະມານທຸກໆ 430 ຫາ 440 ປີ. ເວລາສຸດທ້າຍທີ່ມັນຜ່ານໃກ້ກັບດວງອາທິດແມ່ນປະມານປີ 1590. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າມັນເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າໃນເວລານັ້ນ. ດາວຫາງແມ່ນຫວ່າງເປົ່າຫວ່າງພໍທີ່ຈະເຫັນໄດ້ ແລະຈະເຄື່ອນທີ່ໃກ້ກັບຂອບຟ້າ, ສະນັ້ນ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຈຶ່ງຖືກແນະນຳສຳລັບການເບິ່ງ. ທ້ອງຟ້າມືດຢູ່ຫ່າງຈາກແສງເມືອງໃຫ້ສະພາບທີ່ເໝາະສົມ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊີກໂລກເຫນືອ, ແນະນໍາໃຫ້ຊອກຫາທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງຂອບຟ້າຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນເວລາກາງຄືນ. ຍິ່ງດວງດາວໃກ້ດວງຕາເວັນ ແລະຂອບຟ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ, ກໍຈະເຫັນໄດ້ຍາກຂຶ້ນ. ດາວຫາງຈະຜ່ານລະຫວ່າງໂລກແລະດວງອາທິດໃນວັນພຸດ, ແລະມັນອາດຈະບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນແລງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນຈະກາຍເປັນຄວາມສະຫວ່າງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້.
ເນື່ອງຈາກຄວາມໃກ້ຊິດຂອງດາວຫາງກັບດວງອາທິດ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງອາດຈະທໍາລາຍມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດວ່າມັນຈະຢູ່ລອດ, ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ລອດຊີວິດແລ້ວຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງວິທີການໃກ້ຊິດກັບດວງອາທິດ. ຖ້າມັນຢູ່ລອດໄດ້, ມັນຈະຂ້າມໄປຫາດ້ານໄກຂອງດວງອາທິດຈາກໂລກໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ, ແລະຈາກນັ້ນປະກົດຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າຕອນເຊົ້າຂອງຊີກໂລກໃຕ້ໃນເດືອນພະຈິກ.