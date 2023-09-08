ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ດາວຫາງ Nishimura ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ຈະເຫັນໄດ້ໃນອາທິດໜ້າ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ດາວຫາງ Nishimura ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ຈະເຫັນໄດ້ໃນອາທິດໜ້າ

ດາວຫາງທີ່ຫາກໍຄົ້ນພົບໃໝ່ຊື່ວ່າ Comet Nishimura ຈະເຫັນໄດ້ເມື່ອມັນບິນຜ່ານໂລກໃນອາທິດໜ້າ. ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດຊາວຍີ່ປຸ່ນ Hideo Nishimura ໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວເຄາະຄັ້ງທໍາອິດໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ມັນມີຄວາມສະຫວ່າງເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານລະບົບສຸລິຍະພາຍໃນໃນວົງໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ. ດາວ​ຫາງ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ໂລກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້, ​ໂດຍ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ໄລຍະ 78 ລ້ານ​ໄມ​ລ໌. ມັນຍັງຈະຜ່ານໃກ້ກັບດວງອາທິດໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ.

Comet Nishimura ສໍາເລັດຫນຶ່ງວົງໂຄຈອນປະມານທຸກໆ 430 ​​ຫາ 440 ປີ. ເວລາສຸດທ້າຍທີ່ມັນຜ່ານໃກ້ກັບດວງອາທິດແມ່ນປະມານປີ 1590. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າມັນເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າໃນເວລານັ້ນ. ດາວຫາງແມ່ນຫວ່າງເປົ່າຫວ່າງພໍທີ່ຈະເຫັນໄດ້ ແລະຈະເຄື່ອນທີ່ໃກ້ກັບຂອບຟ້າ, ສະນັ້ນ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຈຶ່ງຖືກແນະນຳສຳລັບການເບິ່ງ. ທ້ອງຟ້າມືດຢູ່ຫ່າງຈາກແສງເມືອງໃຫ້ສະພາບທີ່ເໝາະສົມ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊີກໂລກເຫນືອ, ແນະນໍາໃຫ້ຊອກຫາທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງຂອບຟ້າຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນເວລາກາງຄືນ. ຍິ່ງດວງດາວໃກ້ດວງຕາເວັນ ແລະຂອບຟ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ, ກໍຈະເຫັນໄດ້ຍາກຂຶ້ນ. ດາວຫາງຈະຜ່ານລະຫວ່າງໂລກແລະດວງອາທິດໃນວັນພຸດ, ແລະມັນອາດຈະບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນແລງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນຈະກາຍເປັນຄວາມສະຫວ່າງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້.

ເນື່ອງຈາກຄວາມໃກ້ຊິດຂອງດາວຫາງກັບດວງອາທິດ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງອາດຈະທໍາລາຍມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດວ່າມັນຈະຢູ່ລອດ, ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ລອດຊີວິດແລ້ວຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງວິທີການໃກ້ຊິດກັບດວງອາທິດ. ຖ້າມັນຢູ່ລອດໄດ້, ມັນຈະຂ້າມໄປຫາດ້ານໄກຂອງດວງອາທິດຈາກໂລກໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ, ແລະຈາກນັ້ນປະກົດຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າຕອນເຊົ້າຂອງຊີກໂລກໃຕ້ໃນເດືອນພະຈິກ.

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດສະມາທິສະຕິປັນຍາ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ການ​ທົດ​ລອງ​ອອກ​ຊີ​ເຈນ​ຂອງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ຂອງ NASA ສ້າງ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ແດງ

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ