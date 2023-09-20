ບົດບາດຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນ Craniosynostosis

Craniosynostosis ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະສົມກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງກະໂຫຼກຫົວໃນເດັກອ່ອນ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາສະຫມອງຜິດປົກກະຕິຖ້າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ Weill Cornell Medicine ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາທາງດ້ານຄລີນິກເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງ craniosynostosis.
ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature, ໄດ້ສຸມໃສ່ຫນຶ່ງໃນການກາຍພັນຂອງ gene ທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ craniosynostosis. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າການກາຍພັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ຂະຫຍາຍທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນທີ່ສ້າງກະດູກທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນທີ່ເອີ້ນວ່າ DDR2+. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະສົມຂອງກະໂຫຼກກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຈຸລັງລໍາຕົ້ນທີ່ສ້າງກະດູກອີກປະເພດຫນຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ CTSK + ຈຸລັງລໍາຕົ້ນຢູ່ດ້ານເທິງຂອງກະໂຫຼກຫົວ. ພວກເຂົາເຈົ້າສົງໃສວ່າຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດໃນ craniosynostosis. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການສຶກສານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າການກາຍພັນຂອງ gene ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ craniosynostosis ນໍາໄປສູ່ການ depletion ຂອງ CTSK + ຈຸລັງລໍາຕົ້ນ, ແທນທີ່ຈະກ່ວາການກະຕຸ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສືບສວນບົດບາດຂອງ DDR2+ stem cells.
ການທົດລອງ ແລະການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ DDR2+ stem cells ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຂັບລົດ fusion suture ຜິດປົກກະຕິ. ຈຸລັງລໍາຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຜິດປົກກະຕິເມື່ອຈຸລັງລໍາຕົ້ນ CTSK+, ເຊິ່ງປົກກະຕິສະກັດກັ້ນການຜະລິດຂອງມັນ, ຕາຍຍ້ອນການກາຍພັນຂອງພັນທຸກໍາ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ກວດເບິ່ງຕົວຢ່າງເນື້ອເຍື່ອຂອງມະນຸດຈາກການຜ່າຕັດ craniosynostosis ແລະພົບເຫັນຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງ DDR2+ ແລະ CTSK+ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານຄລີນິກຂອງການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໃນຫນູ.
ອີງຕາມການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າການສະກັດກັ້ນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນ DDR2+ ອາດຈະເປັນການປິ່ນປົວທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບ craniosynostosis. ຈຸລັງລໍາຕົ້ນ CTSK+ ບັນລຸການສະກັດກັ້ນນີ້ໂດຍການປິດລັບໂປຣຕີນປັດໄຈການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເອີ້ນວ່າ IGF-1. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າການເຮັດແບບຢ່າງວິທີການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການ fusion ກະໂຫຼກທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ການສຶກສາເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການປິ່ນປົວ craniosynostosis, ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຜ່າຕັດຫຼາຍຄັ້ງ. ການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດຈະສຸມໃສ່ການກໍານົດປະເພດຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນທີ່ສ້າງກະດູກໃນກະໂຫຼກຫົວແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນຂອງສະພາບນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://weill.cornell.edu/
- ການສຶກສາຈັດພີມມາຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ, 2020