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ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Comet Nishimura

ByVicky Stavropoulou

Sep 7, 2023
ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Comet Nishimura

ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດຈາກທົ່ວໂລກໄດ້ຖ່າຍຮູບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Comet Nishimura ໃນຂະນະທີ່ມັນຜ່ານລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ດາວຫາງດວງນີ້, ຄົ້ນພົບໂດຍນັກດາລາສາດນັກສມັກເລ່ນ Hideo Nishimura ໃນເດືອນສິງຫາ 2023, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເນື່ອງຈາກການເບິ່ງເຫັນທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຂ້ອນຂ້າງດີທີ່ຈະຄົ້ນພົບດາວຫາງໂດຍໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ DSLR ປົກກະຕິ, ເນື່ອງຈາກວ່າດາວເຄາະສ່ວນໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນດ້ວຍ telescopes ອັດຕະໂນມັດ.

ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຜ່ານມານີ້, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງດາວພະຫັດແລະນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບ Comet Nishimura, ເຮັດໃຫ້ມີການຖ່າຍຮູບທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ໃນຂະນະທີ່ດາວຫາງເຂົ້າໃກ້ຈຸດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍການເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດທີ່ສຸດໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ, ໃນອີກສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້າແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສັງເກດປະກົດການຊັ້ນສູງນີ້. ປະຈຸບັນຕັ້ງຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Leo, ດາວຫາງສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຕອນເຊົ້າຕົ້ນໆກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ.

ເພື່ອແນມເບິ່ງດາວຫາງ Nishimura, ໃຫ້ເບິ່ງໄປທາງທິດຕາເວັນອອກໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງລ່ວງໜ້າ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແອັບ​ການ​ເບິ່ງ​ດາວ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ດວງ​ດາວ​ໄດ້, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກ້ອງ​ສ່ອງ​ທາງ​ທັດ​ຫຼື telescope ຈະ​ໃຫ້​ທັດ​ສະ​ນະ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ​ຂຶ້ນ. ດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດນ້ອຍເຖິງຂະໜາດກາງ, ຄົນເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເຫັນວົງໂຄຈອນທີ່ມີສີຂຽວອ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍ optics ທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ, ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຈໍາແນກຫາງຂອງ comet.

Comet Nishimura ໄດ້ໃຫ້ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດແລ້ວກັບຊ່ວງເວລາທີ່ປະທັບໃຈ. Michael Jäger, ນັກລ່າດາວຫາງທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຕະຫຼອດເດືອນກັນຍາ, ລວມທັງເຫດການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເກີດຈາກລົມແສງຕາເວັນທີ່ລະເບີດອອກ. Stuart Atkinson ຍັງໄດ້ຈັດການຈັບສ້ອມທີ່ກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນຫາງຂອງ comet. ຮູບພາບຂອງ Lorenzo Di Cola ສະຫນອງການອະທິບາຍພື້ນຖານຂອງສິ່ງທີ່ນັກເຝົ້າຍາມທ້ອງຟ້າສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເຫັນໃນເວລາທີ່ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຫຼື telescopes ຂະຫນາດນ້ອຍ.

ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນການລ່າສັດດາວດວງຫຼືການຈັບພາບຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງ, ມີຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່. ຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກແລະ telescopes ທີ່ດີທີ່ສຸດສາມາດຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຖ່າຍຮູບທາງອາວະກາດ, ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຖ່າຍຮູບ comets, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄໍາແນະນໍາສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະເລນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານໂຊກດີພໍທີ່ຈະຖ່າຍຮູບຂອງ Comet Nishimura, ຢ່າລັງເລທີ່ຈະແບ່ງປັນມັນກັບພວກເຮົາທີ່ [email protected].

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– space.com
– TheSkyLive.com
– Twitter ຂອງ Michael Jäger
– Stonehenge Dronescapes ໃນ Facebook
- Lorenzo Di Cola / NurPhoto ຜ່ານຮູບພາບ Getty

By Vicky Stavropoulou

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