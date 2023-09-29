ການຈົມຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ: ການສຶກສາຂອງອົງການ NASA ເປີດເຜີຍສາເຫດ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບນະຄອນນິວຢອກ - ມັນກໍາລັງຈົມລົງ. ນ້ຳໜັກຂອງຕຶກອາຄານຂອງເມືອງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄອນກີດເຮັດໃຫ້ບາງພື້ນທີ່ຈົມລົງໃນອັດຕາ 1.6 ມິນລີແມັດຕໍ່ປີ, ໄວກວ່າຕົວເມືອງທັງໝົດ. ຈຸດທີ່ຫລົ້ມຈົມລວມມີສະຫນາມບິນ LaGuardia, ສະໜາມກິລາ Arthur Ashe, ແລະແມ້ແຕ່ເກາະ Coney.
ປະກົດການດັ່ງກ່າວສາມາດເປັນຍ້ອນການຫົດຕົວເທື່ອລະກ້າວຂອງກ້ອນຫີນທີ່ເມືອງພັກຜ່ອນ. ນ້ຳກ້ອນໄດ້ລະລາຍມາເປັນເວລາ 24,000 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການພັງລົງໃນບາງພື້ນທີ່. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເສັ້ນທາງແລ່ນຂອງ LaGuardia ແລະສະຫນາມກິລາ Arthur Ashe ໄດ້ຈົມລົງໃນອັດຕາ 3.7 ແລະ 4.6 ມິນລິແມັດຕໍ່ປີ, ຕາມລໍາດັບ, ເນື່ອງຈາກການຫົດຕົວຂອງ glacier.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມຫວັງທັງຫມົດຈະສູນເສຍ. ວິສະວະກອນນິວຢອກໄດ້ກໍານົດພື້ນທີ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕົວຈິງ. East Williamsburg ໃນ Brooklyn ແລະ Woodside ໃນ Queens ກໍາລັງປະສົບກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາ 1.6 millimeters ແລະ 6.9 millimeters ຕໍ່ປີ, ຕາມລໍາດັບ. ມັນເຊື່ອວ່າການສູບນ້ໍາໃຕ້ດິນແລະການນໍາໃຊ້ນ້ໍາສີດສໍາລັບການບໍາບັດນ້ໍາເປື້ອນອາດຈະເປັນປັດໃຈປະກອບສ່ວນໃນການຍົກລະດັບໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນທິດສະດີນີ້.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໂດຍທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ແລະນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ Rutgers ໃນລັດນິວເຈີຊີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວິເຄາະຫ້າເຂດຂອງນະຄອນນິວຢອກ - ແມນຮັດຕັນ, ຄວີນ, ບຣຸກລິນ, ບຣຸກແຊນ, ແລະເກາະສະເຕເທນ - ໂດຍໃຊ້ການສັງເກດການ 3 ມິຕິເພື່ອວັດແທກການເຄື່ອນທີ່ຂອງພື້ນຜິວ ແລະພູມສັນຖານຈາກປີ 2016 ຫາ 2023.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ນະຄອນນິວຢອກອາດຈະຈົມລົງໃນບາງພື້ນທີ່, ມີສັນຍານຂອງການຍົກຂຶ້ນມາໃນບ່ອນອື່ນ. ນ້ຳໜັກຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງເມືອງແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດການພັງທະລາຍລົງ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນເຖິງບັນດາປັດໃຈທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນປະກົດການດັ່ງກ່າວ. ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຕິສໍາພັນທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດແລະຂະບວນການທໍາມະຊາດ.
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