ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບເຄື່ອງມືທີ່ສັນຍາວ່າຈະຕໍ່ສູ້ກັບການສູນເສຍກະດູກໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຄົ້ນຫາວິທີແກ້ໄຂເພື່ອຕ້ານການສູນເສຍກະດູກໃນລະຫວ່າງການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງການປິ່ນປົວຂອງໂມເລກຸນ NELL-1, ຂະຫຍາຍເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຊີວິດຈາກ 5.5 ຊົ່ວໂມງເປັນ 15.5 ຊົ່ວໂມງ. ການປັບປຸງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂມເລກຸນຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບເປັນເວລາດົນນານໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍການເຄື່ອນໄຫວທາງຊີວະພາບຂອງມັນ.
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິຜົນເປົ້າຫມາຍຂອງມັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ bioconjugated ໂມເລກຸນ bisphosphonate inert (BP) ກັບ NELL-1, ການສ້າງໂມເລກຸນ "ສະຫຼາດ" ທີ່ເອີ້ນວ່າ BP-NELL-PEG. ໂມເລກຸນນີ້ແນໃສ່ເນື້ອເຍື່ອກະດູກໂດຍສະເພາະ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການສູນເສຍກະດູກໃນລະຫວ່າງການຄົງຕົວຢູ່ໃນຈຸນລະພາກ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ 'npj Microgravity,' ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ BP-NELL-PEG ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະເພາະຂອງເນື້ອເຍື່ອກະດູກ, ໂດຍບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບໃດໆທີ່ສັງເກດເຫັນ. ນີ້ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນຍ້ອນວ່າ bisphosphonates ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ເນື້ອເຍື່ອກະດູກ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາຖືຄໍາສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບພາລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ microgravity ຢູ່ໃນເວລາດົນນານ. ພວກເຂົາຈິນຕະນາການວ່າ BP-NELL-PEG ສາມາດກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການສູນເສຍກະດູກແລະການເສື່ອມໂຊມຂອງກ້າມເນື້ອ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ການຝຶກອົບຮົມຕ້ານທານແບບດັ້ງເດີມບໍ່ເປັນໄປໄດ້ເນື່ອງຈາກການບາດເຈັບຫຼືປັດໃຈທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດອື່ນໆ.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີ, ການສຶກສາຂອງມະນຸດຕື່ມອີກແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນປະສິດທິຜົນຂອງມັນ. ຖ້າການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ສືບຕໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, BP-NELL-PEG ສາມາດປະຕິວັດວິທີການທີ່ນັກອາວະກາດຕໍ່ສູ້ກັບການສູນເສຍກະດູກໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໃນອະວະກາດ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວມີທ່າແຮງໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບໂດຍລວມແລະສະຫວັດດີການຂອງນັກບິນອາວະກາດ, ຮັບປະກັນພາລະກິດປະສົບຜົນສໍາເລັດແລະປອດໄພໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງທີ່ມາ (URL)
- ວາລະສານ: 'npj Microgravity'