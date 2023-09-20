ການປິ່ນປົວທີ່ສັນຍາໄວ້ສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍກະດູກໃນອາວະກາດແລະໃນໂລກ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, ລອສແອງເຈລິສ (UCLA), ໄດ້ພັດທະນາການປິ່ນປົວທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍກະດູກຈາກການເດີນທາງໃນອາວະກາດທີ່ຍາວນານເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເສື່ອມໂຊມຂອງກ້າມເນື້ອເທິງໂລກ. Microgravity, ປະສົບການໂດຍນັກອາວະກາດໃນອາວະກາດ, ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍກະດູກໃນອັດຕາຫຼາຍກ່ວາ 12 ເທົ່າຂອງໂລກ, ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງໂຄງກະດູກ. ທີມງານ UCLA ໄດ້ສືບສວນວ່າການຈັດສົ່ງລະບົບຂອງໂມເລກຸນຄ້າຍຄື NELL-1 (NELL-1) ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍກະດູກນີ້.
NELL-1 ແມ່ນທາດໂປຼຕີນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາກະດູກແລະການຮັກສາຄວາມຫນາແຫນ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງການປິ່ນປົວຂອງ NELL-1 ໂດຍການຍືດອາຍຸເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງມັນແລະສ້າງໂມເລກຸນ "ສະຫຼາດ" ທີ່ແນໃສ່ເນື້ອເຍື່ອກະດູກໂດຍສະເພາະໂດຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບ. ການຄົ້ນພົບ, ຈັດພີມມາໃນວາລະສານ 'npj Microgravity,' ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂມເລກຸນໃຫມ່, ທີ່ເອີ້ນວ່າ BP-NELL-PEG, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະເພາະຂອງເນື້ອເຍື່ອກະດູກທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ສັງເກດເຫັນ.
ອີງຕາມການ Chia Soo ຈາກ UCLA, ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຖືສັນຍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຕໍ່ສູ້ກັບການສູນເສຍກະດູກແລະການເສື່ອມໂຊມຂອງກ້າມເນື້ອເທິງໂລກ. Kang Ting ຈາກສະຖາບັນ Forsyth ກ່າວຕື່ມວ່າ BP-NELL-PEG ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໂດດເດັ່ນໃນເວລາທີ່ການຝຶກອົບຮົມຕ້ານທານແບບດັ້ງເດີມບໍ່ເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນການບາດເຈັບຫຼືປັດໃຈອື່ນໆ.
ເພື່ອທົດສອບການປິ່ນປົວໃນສະພາບພື້ນທີ່ທີ່ແທ້ຈິງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາໂດຍໃຊ້ຫນູ. ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຫນູໄດ້ໃຊ້ເວລາເກົ້າອາທິດໃນ microgravity ເພື່ອຈໍາລອງການເດີນທາງໃນອະວະກາດໄລຍະຍາວ. ອີກເຄິ່ງຫນຶ່ງໄດ້ຖືກນໍາກັບຄືນສູ່ໂລກຫຼັງຈາກ 4.5 ອາທິດ. ທັງສອງກຸ່ມໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ BP-NELL-PEG ຫຼືສານຄວບຄຸມ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫນູທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ BP-NELL-PEG ມີການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງການສ້າງກະດູກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນທັງໃນອາວະກາດແລະຫນູທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂລກ.
ການປິ່ນປົວນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ຍັງສະຫນອງການປິ່ນປົວທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ທົນທຸກຈາກພະຍາດກະດູກພຸນທີ່ສຸດແລະສະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະດູກອື່ນໆໃນໂລກ. ການສຶກສາຂອງມະນຸດເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແລະຂຸດຄົ້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນຜົນປະໂຫຍດດ້ານການປິ່ນປົວຂອງ BP-NELL-PEG.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, Los Angeles
- ສະຖາບັນ Forsyth
– npj Microgravity