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ການສຶກສາໃໝ່ເປີດເຜີຍຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງພາຍຸໄຊໂຄລນ Arctic

ByVicky Stavropoulou

Oct 26, 2023
ການສຶກສາໃໝ່ເປີດເຜີຍຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງພາຍຸໄຊໂຄລນ Arctic

ໃນການສຶກສາພື້ນຖານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ North Carolina State, ມະຫາວິທະຍາໄລ Alaska Fairbanks, ມະຫາວິທະຍາໄລ North Carolina A&T State, ແລະຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Sandia ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາຍຸໄຊໂຄລນໃນ Arctic ກາຍເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປແລະຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Communications Earth & Environment, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊຸດຂໍ້ມູນການລວບລວມຂໍ້ມູນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດເພື່ອວິເຄາະແລະເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງ cyclones ໃນພາກພື້ນ.

ຫນຶ່ງໃນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນພາຍຸໄຊໂຄລນທີ່ມີພະລັງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນທີ່ໄດ້ໂຈມຕີເຂດ Arctic ໃນປີກາຍນີ້, ດ້ວຍຄວາມໄວລົມສູງເຖິງ 67 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເຫດການ​ທີ່​ພິ​ເສດ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຕ້ອງ​ສືບສວນ​ວ່າ​ພາຍຸ​ດັ່ງກ່າວ​ກຳລັງ​ພັດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຫຼື​ບໍ່. ໂດຍການກວດສອບຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊຸມປີ 1950, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຂະຫນາດ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະຄວາມຖີ່ຂອງພາຍຸໄຊໂຄລນ Arctic ໃນໄລຍະເຈັດສິບປີທີ່ຜ່ານມາ. ພາຍຸ​ທີ່​ມີ​ພະລັງ​ແຮງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແກ່ຍາວ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ, ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ການສຶກສາຍັງໄດ້ກໍານົດຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງ cyclones ໃນ Arctic. ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ gradients ອຸນຫະພູມມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດຂະຫນາດແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ cyclones ໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສາຍນ້ໍາ jet ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງພາຍຸໄຊໂຄລນ Arctic, ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຫນາວ. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອາກາດຂົ້ວໂລກໃນ troposphere ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນເປັນອີກປັດໃຈຫນຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງ cyclones.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ເນື່ອງຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ຄວາມແຮງຫຼາຍຂື້ນມາໂຈມຕີເຂດອາກຕິກ, ຜົນກະທົບທີ່ເປັນຜົນຕໍ່ນ້ຳກ້ອນໃນທະເລຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທະ​ເລ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ຂະ​ບວນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ, ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ການສຶກສານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງຄວາມສະຫວ່າງໃຫມ່ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສັບສົນແລະພັດທະນາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການປະຕິບັດຕື່ມອີກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພາຍຸໄຊໂຄລນ Arctic ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆແລະຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍການເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງແລະພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄາດເດົາໄດ້ດີຂຶ້ນແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກພາຍຸທີ່ມີອໍານາດເຫຼົ່ານີ້ໃນອະນາຄົດ.

FAQ

ພາຍຸໄຊໂຄລນແມ່ນຫຍັງ?

ພາຍຸໄຊໂຄລນເປັນລະບົບສະພາບອາກາດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີລັກສະນະເປັນສູນກາງຄວາມກົດດັນຕໍ່າ ແລະ ລົມແຮງພັດປົກຄຸມມັນ. ພາຍຸໄຊໂຄລນສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ, ລວມທັງຝົນຕົກໜັກ, ລົມແຮງ, ແລະລົມພາຍຸ.

ເປັນຫຍັງພາຍຸໄຊໂຄລນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນພາກພື້ນອາກຕິກ?

ພາຍຸໄຊໂຄລນໃນພາກພື້ນອາກຕິກມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຮູບແບບສະພາບອາກາດຂອງໂລກ. ພາຍຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ກ້ອນທະເລແຕກ ແລະ ເລັ່ງອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນ Arctic.

ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ການເກີດພາຍຸໄຊໂຄລນໃນເຂດອາກຕິກແມ່ນຫຍັງ?

ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ Arctic ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງ cyclones. ໃນຂະນະທີ່ພາກພື້ນຮ້ອນຂຶ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ gradient ແລະການປ່ຽນແປງຂອງສາຍນ້ໍາ jet ມີບົດບາດໃນຂະຫນາດ, ຄວາມແຂງແຮງ, ແລະຄວາມຖີ່ຂອງພະຍຸເຫຼົ່ານີ້.

ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ສາມາດແຈ້ງການຄົ້ນຄວ້າແລະການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດໄດ້ແນວໃດ?

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສືບຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າແລະມາດຕະການກະກຽມເພື່ອແກ້ໄຂການເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງພາຍຸໄຊໂຄລນ Arctic. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັດໃຈພື້ນຖານທີ່ພາໃຫ້ເກີດພາຍຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະລະບົບດິນຟ້າອາກາດ.

By Vicky Stavropoulou