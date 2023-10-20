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ຟອດຊິວທໍາໄລຍະຂ້າມຜ່ານທີ່ຫາຍໄປໃນ Precambrian: ຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບວິວັດທະນາການ Darwinian

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ຟອດຊິວທໍາໄລຍະຂ້າມຜ່ານທີ່ຫາຍໄປໃນ Precambrian: ຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບວິວັດທະນາການ Darwinian

ການປະກົດຕົວຢ່າງກະທັນຫັນຂອງ phyla ສັດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃນລະຫວ່າງການລະເບີດ Cambrian ໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ວິວັດທະນາການຂອງ Darwinian ເປັນເວລາດົນນານ. ຕາມ​ທິດ​ສະ​ດີ​ນີ້, ຄວາມ​ແປກ​ໃໝ່​ທາງ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ທີ່​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ຄວນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ, ມີ​ຮູບ​ແບບ​ລະ​ຫວ່າງ​ກາງ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີຟອດຊິວທໍາໄລຍະຂ້າມຜ່ານໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຊັ້ນ Precambrian ທ້າຍທີ່ກ່ອນການລະເບີດ Cambrian. ໄລຍະເວລາ Ediacaran, ເຊິ່ງກວມເອົາໃນຕອນທ້າຍຂອງ Precambrian, ມີຟອດຊິວທໍາມະຫາພາກທີ່ສັບສົນ, ແຕ່ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກມັນກັບ phyla ສັດ Cambrian ຕໍ່ມາຍັງມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.

Charles Darwin ຕົນເອງຍອມຮັບວ່ານີ້ແມ່ນການຄັດຄ້ານຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ທິດສະດີຂອງລາວ, ໂດຍສັງເກດເຫັນການຂາດບັນທຶກຈາກຍຸກສະ ໄໝ ບູຮານທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ອນ Cambrian stratum. ຄໍາອະທິບາຍທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບການບໍ່ມີນີ້ແມ່ນຄວາມບໍ່ຄົບຖ້ວນຂອງບັນທຶກຟອດຊິວທໍາ, ແນະນໍາວ່າບັນພະບຸລຸດສັດຕ້ອງມີຢູ່ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ງ່າຍເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຮ່າງກາຍອ່ອນໆ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສົມມຸດຕິຖານຂອງປອມນີ້ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາຂອງທ້ອງຖິ່ນຟອດຊິວທໍາ Ediacaran ທີ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບສັດຄາຣະວາຂະຫນາດນ້ອຍ, ອ່ອນໆ. ແທນທີ່ຈະ, ທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ພຽງແຕ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດ algae ຟອດຊິວທໍາແລະສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີບັນຫາຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນແນວໂນ້ມຂອງນິເວດວິທະຍາແລະການວິວັດທະນາການເພີ່ມຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການສົມມຸດຕິຖານຂອງປອມ. ນັກແພດສາດສັດຕະວະແພດທີ່ນໍາພາໂດຍ Derek Briggs ໄດ້ປຽບທຽບຂະບວນການຟອດຊິວທໍາແລະທໍລະນີສາດຂອງ Precambrian ແລະ Cambrian strata ແລະພົບວ່າບໍ່ມີສັດຢ່າງສົມບູນໃນຊັ້ນ Precambrian ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຮັກສາໄວ້. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແນະ​ນໍາ​ໃຫ້​ມີ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ສູງ​ສຸດ​ອ່ອນ​ຂອງ​ສັດ​ທີ່ 789 ລ້ານ​ປີ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້​. ເງື່ອນໄຂປະເພດ Burgess Shale, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສະເຫນີວ່າເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກສັດໃນຕອນຕົ້ນ, ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວະວິທະຍາຂອງຟອດຊິວທໍາທີ່ມີມາເຖິງ 789 ລ້ານປີກ່ອນຫຼືເກົ່າກວ່າ.

ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຊ່ອງຫວ່າງ Cryogenian ໃນ biotas ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນພິເສດອາດຈະອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະທີ່ກະທັນຫັນຂອງສັດໃນພາຍຫລັງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕີຄວາມນີ້ເບິ່ງຄືວ່າຈະເບິ່ງຂ້າມຫຼັກຖານທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ, ລວມທັງການບໍ່ມີ metazoan ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງຫຼືສັດ bilaterian ໃນເວລານີ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາອື່ນໆໄດ້ວາງຂໍ້ຈໍາກັດສູງສຸດສໍາລັບສັດທໍາອິດໃນອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ໃກ້ຊິດກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Cambrian.

ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານແບບຄ່ອຍໆຂອງການວິວັດທະນາການຂອງດາວິນແລະຂັດກັບວັນທີທີ່ແນະນໍາໂດຍການສຶກສາໂມງໂມເລກຸນ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ນັກຊີວະວິທະຍາວິວັດທະນາການຮັບຮູ້ແລະແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ empirical ແລະການຄາດຄະເນຫຼັກຂອງທິດສະດີຂອງພວກເຂົາ.

By Robert Andrew

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