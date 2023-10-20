ຟອດຊິວທໍາໄລຍະຂ້າມຜ່ານທີ່ຫາຍໄປໃນ Precambrian: ຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບວິວັດທະນາການ Darwinian

ການປະກົດຕົວຢ່າງກະທັນຫັນຂອງ phyla ສັດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃນລະຫວ່າງການລະເບີດ Cambrian ໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ວິວັດທະນາການຂອງ Darwinian ເປັນເວລາດົນນານ. ຕາມທິດສະດີນີ້, ຄວາມແປກໃໝ່ທາງຊີວະພາບທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຄວນຈະເກີດຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວໃນໄລຍະເວລາ, ມີຮູບແບບລະຫວ່າງກາງຈໍານວນຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີຟອດຊິວທໍາໄລຍະຂ້າມຜ່ານໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຊັ້ນ Precambrian ທ້າຍທີ່ກ່ອນການລະເບີດ Cambrian. ໄລຍະເວລາ Ediacaran, ເຊິ່ງກວມເອົາໃນຕອນທ້າຍຂອງ Precambrian, ມີຟອດຊິວທໍາມະຫາພາກທີ່ສັບສົນ, ແຕ່ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກມັນກັບ phyla ສັດ Cambrian ຕໍ່ມາຍັງມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.
Charles Darwin ຕົນເອງຍອມຮັບວ່ານີ້ແມ່ນການຄັດຄ້ານຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ທິດສະດີຂອງລາວ, ໂດຍສັງເກດເຫັນການຂາດບັນທຶກຈາກຍຸກສະ ໄໝ ບູຮານທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ອນ Cambrian stratum. ຄໍາອະທິບາຍທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບການບໍ່ມີນີ້ແມ່ນຄວາມບໍ່ຄົບຖ້ວນຂອງບັນທຶກຟອດຊິວທໍາ, ແນະນໍາວ່າບັນພະບຸລຸດສັດຕ້ອງມີຢູ່ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ງ່າຍເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຮ່າງກາຍອ່ອນໆ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສົມມຸດຕິຖານຂອງປອມນີ້ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາຂອງທ້ອງຖິ່ນຟອດຊິວທໍາ Ediacaran ທີ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບສັດຄາຣະວາຂະຫນາດນ້ອຍ, ອ່ອນໆ. ແທນທີ່ຈະ, ທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ພຽງແຕ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດ algae ຟອດຊິວທໍາແລະສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີບັນຫາຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນແນວໂນ້ມຂອງນິເວດວິທະຍາແລະການວິວັດທະນາການເພີ່ມຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການສົມມຸດຕິຖານຂອງປອມ. ນັກແພດສາດສັດຕະວະແພດທີ່ນໍາພາໂດຍ Derek Briggs ໄດ້ປຽບທຽບຂະບວນການຟອດຊິວທໍາແລະທໍລະນີສາດຂອງ Precambrian ແລະ Cambrian strata ແລະພົບວ່າບໍ່ມີສັດຢ່າງສົມບູນໃນຊັ້ນ Precambrian ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຮັກສາໄວ້. ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາໃຫ້ມີຂໍ້ຈໍາກັດສູງສຸດອ່ອນຂອງສັດທີ່ 789 ລ້ານປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ເງື່ອນໄຂປະເພດ Burgess Shale, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສະເຫນີວ່າເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກສັດໃນຕອນຕົ້ນ, ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວະວິທະຍາຂອງຟອດຊິວທໍາທີ່ມີມາເຖິງ 789 ລ້ານປີກ່ອນຫຼືເກົ່າກວ່າ.
ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຊ່ອງຫວ່າງ Cryogenian ໃນ biotas ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນພິເສດອາດຈະອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະທີ່ກະທັນຫັນຂອງສັດໃນພາຍຫລັງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕີຄວາມນີ້ເບິ່ງຄືວ່າຈະເບິ່ງຂ້າມຫຼັກຖານທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ, ລວມທັງການບໍ່ມີ metazoan ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງຫຼືສັດ bilaterian ໃນເວລານີ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາອື່ນໆໄດ້ວາງຂໍ້ຈໍາກັດສູງສຸດສໍາລັບສັດທໍາອິດໃນອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ໃກ້ຊິດກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Cambrian.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານແບບຄ່ອຍໆຂອງການວິວັດທະນາການຂອງດາວິນແລະຂັດກັບວັນທີທີ່ແນະນໍາໂດຍການສຶກສາໂມງໂມເລກຸນ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ນັກຊີວະວິທະຍາວິວັດທະນາການຮັບຮູ້ແລະແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ empirical ແລະການຄາດຄະເນຫຼັກຂອງທິດສະດີຂອງພວກເຂົາ.