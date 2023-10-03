ແນະນຳແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມດຶງດູດທີ່ສົມມຸດຕິຖານ: ການປ່ຽນແປງແບບແຜນວິທີໃນການເລືອກຄູ່

ສາດສະດາຈານ Emily DuVal ນັກຊີວະວິທະຍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Florida ໄດ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດອັນໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຄວາມດຶງດູດທີ່ສົມມຸດຕິຖານ" ທີ່ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບວິທີທີ່ສັດເລືອກຄູ່ຂອງພວກເຂົາ. ການຮ່ວມມືກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສາມມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ, ການສຶກສາຂອງ DuVal ແນະນໍາວ່າແມ່ຍິງຮຽນຮູ້ຈາກການເລືອກຂອງຄົນອື່ນແລະປຽບທຽບຄຸນນະພາບຂອງຄູ່ທີ່ເລືອກກັບຜູ້ທີ່ຖືກມອງຂ້າມ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມັກລັກສະນະບາງຢ່າງ. ປະກົດການນີ້, ເອີ້ນວ່າການຄັດລອກທາງເລືອກຄູ່, ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຊະນິດຕ່າງໆ, ລວມທັງມະນຸດ.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ DuVal ທໍາລາຍພື້ນຖານໃຫມ່ໂດຍການສືບສວນການຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງແນວໂນ້ມນີ້ເພື່ອຕັດສິນຜູ້ຊາຍໃນບໍລິສັດຂອງແມ່ຍິງເປັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ. ການນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ, ທີມງານໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງໃນໄລຍະຫຼາຍລຸ້ນແລະພົບເຫັນຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັບພຶດຕິກໍາທີ່ສັງເກດເຫັນໃນທໍາມະຊາດ. ແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ນີ້ທ້າທາຍການເນັ້ນຫນັກໃສ່ແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຜູ້ຊາຍໃນທິດສະດີການເລືອກຄູ່ແລະປ່ຽນຈຸດສຸມໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນະໂຍບາຍດ້ານທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມມັກຂອງເພດຍິງ.
ຮູບແບບດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເລືອກຄູ່ບໍ່ແມ່ນອິດທິພົນພຽງແຕ່ໂດຍພັນທຸກໍາ, ແຕ່ຍັງໂດຍອິດທິພົນທາງສັງຄົມແລະປະສົບການສ່ວນບຸກຄົນ. ແນວຄວາມຄິດນີ້ຕອບຄໍາຖາມວ່າເປັນຫຍັງຄວາມມັກໃນປະຊາກອນສາມາດປ່ຽນແປງຕາມເວລາແລະອະທິບາຍເຖິງການມີຢູ່ຂອງການປ່ຽນແປງລັກສະນະຂອງຜູ້ຊາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ແມ່ຍິງສະແດງຄວາມມັກການຫາຄູ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ມັນຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງສັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດມີຄວາມມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສະຖານະການຕ່າງໆ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງການພົວພັນກັນທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງລັກສະນະເພດຊາຍແລະຄວາມມັກຂອງເພດຍິງ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກວ່າການເລືອກຄູ່ແມ່ນປະກົດການທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຮູບຮ່າງຂອງທັງພັນທຸກໍາແລະປັດໃຈສັງຄົມ. DuVal ແນະນໍາວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ນີ້ຈະສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການສັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເຂົາເຈົ້າແລະວິທີການທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ວິວັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
DuVal ຫວັງວ່າແນວຄວາມຄິດຄວາມດຶງດູດທີ່ສົມມຸດຕິຖານນີ້ຈະນໍາໄປສູ່ການປະເມີນຄືນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການທົດສອບທົດລອງໃຫມ່ໃນອະນາຄົດ. ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກຂອງສະມາຄົມພຶດຕິກໍາສັດ, ນາງເຊື່ອວ່າຕົວແບບນີ້ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະປະຕິວັດຊີວະວິທະຍາວິວັດທະນາການແລະກະຕຸ້ນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກະຕຸ້ນຄວາມຄິດຕື່ມອີກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ແນວຄວາມຄິດ "ຄວາມດຶງດູດທີ່ສົມມຸດຕິຖານ" ທີ່ສະເຫນີໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Florida State ອາຈານ Emily DuVal
- ການສຶກສາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ PLOS Biology
- ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການຄັດລອກທາງເລືອກຄູ່ເຮັດໂດຍ DuVal ແລະທີມງານຂອງນາງ