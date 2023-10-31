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ຊະ​ນິດ​ໃຫມ່​ຂອງ​ແລນ​ທະ​ເລ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​: ການ​ສໍາ​ຫຼວດ Enigmatic Jǫrmungandr walhallaensis

ByGabriel Botha

Oct 31, 2023
ຊະ​ນິດ​ໃຫມ່​ຂອງ​ແລນ​ທະ​ເລ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​: ການ​ສໍາ​ຫຼວດ Enigmatic Jǫrmungandr walhallaensis

ການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າຈັບໃຈໄດ້ເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນຂະແໜງ paleontology, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄົນບູຮານໃນທະເລ. ຜ່ານ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ກະດູກ​ບູຮານ​ຢ່າງ​ລະອຽດ​ຖີ່​ຖ້ວນ, ບັນດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ກົກ​ທະ​ເລ​ຊະນິດ​ໃໝ່​ທີ່​ເຄີຍ​ເດີນ​ເຮືອ​ໄປມາ​ໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ໄດ​ໂນ​ເສົາ. ສັດນ້ຳທີ່ກິນຊີ້ນສັດນີ້ຊື່ວ່າ Jǫrmungandr walhallaensis, ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ປະມານ 80 ລ້ານປີກ່ອນ, ໃນຊ່ວງທ້າຍຍຸກ Cretaceous.

ການອອກແບບຂອງ Jǫrmungandr walhallaensis ດຶງເອົາແຮງບັນດານໃຈຈາກອານາຈັກຂອງ mythology Norse, ບ່ອນທີ່ Jormungandr ເປັນງູທະເລ legendary. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແລນທະເລນີ້ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ສັດ mythical. ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ມັນ​, ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຍາວ​ເຖິງ 24 ຟຸດ​, ເກີນ​ຂອງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສະ​ໄຫມ​ຂອງ​ຕົນ​, ປາ​ສີ​ຂາວ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​.

ການເປີດເຜີຍລັກສະນະທີ່ປະສົມປະສານອົງປະກອບຂອງແລນແລະງູ, Jǫrmungandr walhallaensis ເພີ່ມມິຕິໃຫມ່ໃຫ້ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ mosasaurs, ກຸ່ມສັດເລືອຄານທະເລທີ່ສູນພັນ. ສັດເລືອຄານບູຮານເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ເປັນຊະນິດໄລຍະຂ້າມຜ່ານລະຫວ່າງສອງສາຍພັນຂອງສັດເລືອຄານ, ສະໜອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນວິວັດທະນາການປິດສະໜາ.

ຊາກຟອດຊິວຂອງ Jǫrmungandr walhallaensis ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢ່າງໂຊກດີໃນປີ 2015 ທີ່ເມືອງ Walhalla, North Dakota. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນແມ່ນພຽງແຕ່ຜ່ານການກວດກາຢ່າງລະອຽດທີ່ຜ່ານມາວ່າການຈັດປະເພດຂອງມັນເປັນຊະນິດໃຫມ່ໄດ້ຖືກຢືນຢັນ. ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ເປັນ​ກຽດ​ຂອງ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.

ໄດ້ຖືກພັນລະນາວ່າເປັນສັດທີ່ຄ້າຍກັບມັງກອນນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່, Jǫrmungandr walhallaensis ມີ flippers, ຫາງຄ້າຍຄືປາສະຫຼາມ, ແລະສິ່ງທີ່ນັກວິໄຈອ້າງເຖິງຄວາມຮັກແພງວ່າເປັນ "ຕາໂກດ". Amelia Zietlow, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ປຽບທຽບສັດທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນນີ້ກັບມັງກອນ Komodo ຂະຫນາດໃຫຍ່, ປະຫລາດໃຈກັບການປັບຕົວທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບຊີວິດທາງທະເລ.

ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ການເປີດເຜີຍຂອງ Jǫrmungandr walhallaensis ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາທາງພູມິສາດທີ່ເຂົ້າໃຈເລັກນ້ອຍຂອງສະຫະລັດ. Clint Boyd, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກໍານົດເວລາທາງພູມິສາດແລະທາງໂລກ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບຊະນິດວັດຖຸບູຮານທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເຫຼົ່ານີ້.

FAQ:
ຖາມ: ຊ້າງທະເລຊະນິດໃໝ່ຊື່ຫຍັງ?
A: ລີ້ນທະເລຊະນິດໃໝ່ມີຊື່ວ່າ Jǫrmungandr walhallaensis.

ຖາມ: Jǫrmungandr walhallaensis ມີຊີວິດຢູ່ເມື່ອໃດ?
A: Jǫrmungandr walhallaensis ມີຢູ່ປະມານ 80 ລ້ານປີກ່ອນໃນລະຫວ່າງຍຸກ Cretaceous ທ້າຍ.

ຖາມ: ຟອດຊິນຂອງ Jǫrmungandr walhallaensis ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃສ?
A: ຟອດຊິວທໍາຂອງ Jǫrmungandr walhallaensis ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເມືອງ Walhalla, North Dakota.

ຖາມ: Jǫrmungandr walhallaensis ຖືກຄາດຄະເນວ່າດົນປານໃດ?
A: Jǫrmungandr walhallaensis ເຊື່ອກັນວ່າມີຄວາມຍາວປະມານ 24 ຟຸດ, ເກີນຂະຫນາດຂອງປາສະຫລາມຂາວໃຫຍ່.

ຖາມ: Jǫrmungandr walhallaensis ມີຄຸນສົມບັດພິເສດອັນໃດແດ່?
A: Jǫrmungandr walhallaensis ມີ flippers, ຫາງຄ້າຍຄືປາສະຫຼາມ, ແລະ " eyebrows ໃຈຮ້າຍ."

By Gabriel Botha