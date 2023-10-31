ການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າຈັບໃຈໄດ້ເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນຂະແໜງ paleontology, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄົນບູຮານໃນທະເລ. ຜ່ານການວິເຄາະກະດູກບູຮານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ, ບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຄົ້ນພົບກົກທະເລຊະນິດໃໝ່ທີ່ເຄີຍເດີນເຮືອໄປມາໃນມະຫາສະໝຸດຄຽງຄູ່ກັບໄດໂນເສົາ. ສັດນ້ຳທີ່ກິນຊີ້ນສັດນີ້ຊື່ວ່າ Jǫrmungandr walhallaensis, ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ປະມານ 80 ລ້ານປີກ່ອນ, ໃນຊ່ວງທ້າຍຍຸກ Cretaceous.
ການອອກແບບຂອງ Jǫrmungandr walhallaensis ດຶງເອົາແຮງບັນດານໃຈຈາກອານາຈັກຂອງ mythology Norse, ບ່ອນທີ່ Jormungandr ເປັນງູທະເລ legendary. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແລນທະເລນີ້ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ສັດ mythical. ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງມັນ, ຄາດຄະເນວ່າຈະມີຄວາມຍາວເຖິງ 24 ຟຸດ, ເກີນຂອງຄູ່ຮ່ວມມືສະໄຫມຂອງຕົນ, ປາສີຂາວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.
ການເປີດເຜີຍລັກສະນະທີ່ປະສົມປະສານອົງປະກອບຂອງແລນແລະງູ, Jǫrmungandr walhallaensis ເພີ່ມມິຕິໃຫມ່ໃຫ້ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ mosasaurs, ກຸ່ມສັດເລືອຄານທະເລທີ່ສູນພັນ. ສັດເລືອຄານບູຮານເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ເປັນຊະນິດໄລຍະຂ້າມຜ່ານລະຫວ່າງສອງສາຍພັນຂອງສັດເລືອຄານ, ສະໜອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນວິວັດທະນາການປິດສະໜາ.
ຊາກຟອດຊິວຂອງ Jǫrmungandr walhallaensis ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢ່າງໂຊກດີໃນປີ 2015 ທີ່ເມືອງ Walhalla, North Dakota. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນແມ່ນພຽງແຕ່ຜ່ານການກວດກາຢ່າງລະອຽດທີ່ຜ່ານມາວ່າການຈັດປະເພດຂອງມັນເປັນຊະນິດໃຫມ່ໄດ້ຖືກຢືນຢັນ. ຜົນການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ໃນບົດລາຍງານທີ່ເປັນກຽດຂອງພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທຳມະຊາດອາເມລິກາ.
ໄດ້ຖືກພັນລະນາວ່າເປັນສັດທີ່ຄ້າຍກັບມັງກອນນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່, Jǫrmungandr walhallaensis ມີ flippers, ຫາງຄ້າຍຄືປາສະຫຼາມ, ແລະສິ່ງທີ່ນັກວິໄຈອ້າງເຖິງຄວາມຮັກແພງວ່າເປັນ "ຕາໂກດ". Amelia Zietlow, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ປຽບທຽບສັດທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນນີ້ກັບມັງກອນ Komodo ຂະຫນາດໃຫຍ່, ປະຫລາດໃຈກັບການປັບຕົວທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບຊີວິດທາງທະເລ.
ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ການເປີດເຜີຍຂອງ Jǫrmungandr walhallaensis ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາທາງພູມິສາດທີ່ເຂົ້າໃຈເລັກນ້ອຍຂອງສະຫະລັດ. Clint Boyd, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກໍານົດເວລາທາງພູມິສາດແລະທາງໂລກ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບຊະນິດວັດຖຸບູຮານທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເຫຼົ່ານີ້.
FAQ:
ຖາມ: ຊ້າງທະເລຊະນິດໃໝ່ຊື່ຫຍັງ?
A: ລີ້ນທະເລຊະນິດໃໝ່ມີຊື່ວ່າ Jǫrmungandr walhallaensis.
ຖາມ: Jǫrmungandr walhallaensis ມີຊີວິດຢູ່ເມື່ອໃດ?
A: Jǫrmungandr walhallaensis ມີຢູ່ປະມານ 80 ລ້ານປີກ່ອນໃນລະຫວ່າງຍຸກ Cretaceous ທ້າຍ.
ຖາມ: ຟອດຊິນຂອງ Jǫrmungandr walhallaensis ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃສ?
A: ຟອດຊິວທໍາຂອງ Jǫrmungandr walhallaensis ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເມືອງ Walhalla, North Dakota.
ຖາມ: Jǫrmungandr walhallaensis ຖືກຄາດຄະເນວ່າດົນປານໃດ?
A: Jǫrmungandr walhallaensis ເຊື່ອກັນວ່າມີຄວາມຍາວປະມານ 24 ຟຸດ, ເກີນຂະຫນາດຂອງປາສະຫລາມຂາວໃຫຍ່.
ຖາມ: Jǫrmungandr walhallaensis ມີຄຸນສົມບັດພິເສດອັນໃດແດ່?
A: Jǫrmungandr walhallaensis ມີ flippers, ຫາງຄ້າຍຄືປາສະຫຼາມ, ແລະ " eyebrows ໃຈຮ້າຍ."