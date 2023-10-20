A Journey to Asteroid 16 Psyche: Exploring the birth of the Solar System

ຮູບຖ່າຍທາງດາລາສາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະຜູ້ທີ່ມັກໃນອະວະກາດຄືກັນ. ຮູບພາບດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນການລວບລວມຫີນກ້ອນນ້ອຍໆທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຖັງໂລຫະ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນພິເສດແມ່ນຫີນກ້ອນນີ້ມາຈາກຮູບດາວ. ໃນຖານະເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງວັດຖຸເບື້ອງຕົ້ນຈາກການເກີດຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ຕົວຢ່າງນີ້ຖືຄຸນຄ່າທາງວິທະຍາສາດທີ່ສໍາຄັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຍານອະວະກາດໃຫມ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອສໍາຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍອີກ, ເອີ້ນວ່າ 16 Psyche, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກຕົ້ນຕໍແລະໂລຫະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການສ້າງຕັ້ງຂອງລະບົບສຸລິຍະແມ່ນຂະບວນການທີ່ສັບສົນແລະສັບສົນ. ຝຸ່ນລະອອງພາຍໃນເມກທີ່ໃຫ້ກຳເນີດດວງອາທິດ ແລະດາວເຄາະເລີ່ມລວມຕົວກັນເປັນກ້ອນ. ກ້ອນຫີນເຫຼົ່ານີ້ບາງຄັ້ງກໍ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນໂດຍການຕິດຢູ່ກັບກ້ອນອື່ນໆ, ແຕ່ການຕຳກັນດ້ວຍຄວາມໄວສູງຍັງເຮັດໃຫ້ພວກມັນແຕກອອກເປັນກ້ອນຫີນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນ. ການປະທະກັນເປັນບາງຄັ້ງຄາວກ່ຽວຂ້ອງກັບຮ່າງກາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ເຊັ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ໂລກໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະຖືກມົນຕີໂດຍສິ່ງຂອງຂະຫນາດດາວອັງຄານ. ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການປະທະກັນນີ້ໃນທີ່ສຸດກໍ່ນໍາໄປສູ່ການສ້າງໂລກແລະດວງຈັນ.
ເມື່ອວັດຖຸປະທະກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ, ພະລັງງານອັນມະຫາສານໄດ້ປ່ອຍອອກມາດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຢ່າງ. ອັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ກ້ອນຫີນ molten, ເຊິ່ງຄ່ອຍໆເຢັນລົງໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນທຸກມື້ນີ້, ຫຼັກຂອງໂລກຍັງຮ້ອນແລະບາງສ່ວນ. ບາງສ່ວນຂອງຄວາມຮ້ອນນີ້ແມ່ນມາຈາກການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນມາຈາກການເສື່ອມໂຊມຂອງອົງປະກອບ radioactive. ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ສ້າງຮູບດາວເຄາະປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດຫີນຕ່າງໆ, ນໍ້າກ້ອນ, ທາດເຫຼັກ, ນິກເກິລ, ແລະໂລຫະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມກັບຮ່ອງຮອຍຂອງອົງປະກອບຫນັກ, ລວມທັງ radioactive.
ການປະກົດຕົວຂອງທາດເຫຼັກແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງມັນຢູ່ໃນເມກຂີ້ຝຸ່ນ cosmic ແມ່ນຜົນມາຈາກການຜະລິດພະລັງງານພາຍໃນດາວ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດສິ້ນສຸດຂອງປະຕິກິລິຍາ fusion ໃນດວງດາວ, ເຊິ່ງຕ້ອງການພະລັງງານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຜະລິດສິ່ງທີ່ນອກເຫນືອຈາກພວກມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອດາວລົ້ມລົງແລະລະເບີດ, ພວກມັນປ່ອຍທາດເຫຼັກແລະອົງປະກອບຫນັກອື່ນໆເຂົ້າໄປໃນຈັກກະວານ. ຂະບວນການນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສ້າງອົງປະກອບທີ່ຫນັກກວ່າເຊັ່ນ: ຄໍາ, ເງິນ, ນໍາ, ແລະໄອໂຊໂທບ radioactive ຕ່າງໆ.
ເມື່ອດາວເຄາະໃໝ່ເກີດມາ, ການປະສົມຂອງວັດສະດຸທີ່ລະລາຍບໍ່ປະສົມເຂົ້າກັນໄດ້. ແຮ່ທາດທີ່ອ່ອນກວ່າເຊັ່ນຊິລິໂຄນແລະອາລູມິນຽມ, ເພີ່ມຂຶ້ນສູ່ພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ, ໃນຂະນະທີ່ທາດເຫຼັກ, ແມກນີຊຽມ, ແລະໂລຫະທີ່ຫນັກກວ່າຈະຈົມລົງໄປທາງກາງ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການທໍາລາຍການປະທະກັນກັບດາວອື່ນ, ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບແກນໂລຫະທີ່ຈະຢູ່ລອດແລະກາຍເປັນຮູບດາວ. ເປັນຮູບດາວດັ່ງກ່າວຕົ້ນຕໍຈະປະກອບດ້ວຍ nickel ແລະທາດເຫຼັກ, ຄຽງຄູ່ກັບປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍຂອງອົງປະກອບຫນັກອື່ນໆ.
ມີສອງເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນວ່າເປັນຫຍັງການສຶກສາເປັນຮູບດາວ nickel / ທາດເຫຼັກເຊັ່ນ: 16 Psyche ມີຄວາມສົນໃຈ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນສະຫນອງຕົວຢ່າງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງແກນຂອງໂລກທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາແລະດາວເຄາະຫີນອື່ນໆ. ອັນທີສອງ, ຍ້ອນວ່າມະນຸດລົງທຶນເພື່ອສ້າງຖານທີ່ຢູ່ເທິງດວງຈັນແລະອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງອື່ນໆ, ການມີຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງພຽງພໍໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ໃນຂະນະທີ່ນ້ໍາມີຢູ່ໃນອາວະກາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງເຊັ່ນເຫຼັກກ້າແມ່ນຫນັກແລະຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂົນສົ່ງຈາກໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຊອກຫາຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພາລະກິດອະວະກາດໃນອະນາຄົດງ່າຍຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ໂດຍ delving ເຂົ້າໄປໃນອົງປະກອບແລະລັກສະນະຂອງຮູບດາວຄ້າຍຄື 16 Psyche, ວິທະຍາສາດກໍາລັງ unraveling ຄວາມລັບຂອງການເກີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນແລະ paving ເສັ້ນທາງສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມສໍາຫຼວດອາວະກາດໃນອະນາຄົດແລະ colonization.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Ken Tapping, ນັກດາລາສາດຢູ່ Dominion Radio Astrophysical Observatory ໃນ Penticton.