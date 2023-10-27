ອະນາຄົດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ: ໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ອີງໃສ່ອາວະກາດ

ທ່າມກາງບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ (UAE), ສະຫະລັດ (ອາເມລິກາ), ອິນເດຍ, ແລະ ອິດສະຣາແອນ ພວມເລີ່ມດຳເນີນໂຄງການສ້າງນະວັດຕະກຳອະວະກາດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ຂອງໂລກ. ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມມືນີ້, ເອີ້ນວ່າ I2U2, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະຊ່ວຍປະເທດຕ່າງໆໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພາວະໂລກຮ້ອນແລະການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ອີງໃສ່ຫຼັກການເປີດກວ້າງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານວິທະຍາສາດ, ສະແຫວງຫາການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ກາລະໂອກາດການລົງທຶນ. ໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການສັງເກດການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນອາວະກາດຈາກ XNUMX ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື, ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງເຄື່ອງມືທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສຳລັບຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ, ສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດສະເພາະຍັງຢູ່ໃນການພັດທະນາ, ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍຜ່ານການປະກາດຮ່ວມກັນ. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂອກາດທີ່ສຳຄັນເພື່ອຕ້ານວິກິດການດິນຟ້າອາກາດລວມ. ຜ່ານ I2U2, ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ເລີ່ມຄົ້ນຄ້ວາເສັ້ນທາງການປະກອບການ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ແລ້ວ. ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານອະວະກາດ ແລະ ໄດ້ເປີດປະຕູໃຫ້ແກ່ການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, UAE ກໍາລັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ. ໂດຍໄດ້ສົ່ງນັກບິນອາວະກາດຄົນທຳອິດ, Hazza Al Mansouri, ໄປສະຖານີອາວະກາດສາກົນໃນປີ 2019 ແລະ ສຳເລັດການສົ່ງຍານສຳຫຼວດ Hope ໄປດາວອັງຄານໃນປີ 2020, UAE ຍັງສືບຕໍ່ລົງທຶນຫຼາຍໃນໂຄງການອະວະກາດຂອງຕົນ. ນັກບິນອາວະກາດ Emirati Sultan Al Neyadi ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກັບຄືນມາຈາກພາລະກິດຫົກເດືອນກັບ ISS, ກາຍເປັນຄົນທໍາອິດຈາກໂລກແຂກອາຫລັບທີ່ປະຕິບັດການຍ່າງທາງອາວະກາດ. UAE ມີແຜນທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດດ້ານອະວະກາດຂອງຕົນຕື່ມອີກໂດຍຜ່ານການລົງທຶນເປັນຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 3 ຕື້ Dh (816 ລ້ານໂດລາ) ໃນຂະແໜງອະວະກາດເອກະຊົນໃນທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ.
ນອກເໜືອໄປຈາກໂຄງການອາວະກາດແລ້ວ, ອາເມລິກາແລະອາເມລິກາໄດ້ຮ່ວມມືໃນພາລະກິດປະດິດສ້າງກະສິກຳ (Aim for Climate), ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາກະສິກຳສະຫຼາດດ້ານດິນຟ້າອາກາດແລະລະບົບອາຫານ. ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມນີ້ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ຄວາມອຶດຫິວຂອງໂລກ ໂດຍການລະດົມການລົງທຶນໃນການປະຕິບັດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ໂຄງການ I2U2 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອັນຮີບດ່ວນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ໂດຍການນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງເຕັກໂນໂລຊີອະວະກາດ, ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ມີພະລັງໃນການປະຕິວັດວິທີທີ່ປະເທດຕ່າງໆຕອບສະໜອງກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.