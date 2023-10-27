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ອະນາຄົດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ: ໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ອີງໃສ່ອາວະກາດ

ByRobert Andrew

Oct 27, 2023
ອະນາຄົດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ: ໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ອີງໃສ່ອາວະກາດ

ທ່າມກາງ​ບັນຫາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ, ສະຫະລັດ​ອາຣັບ​ເອມີ​ເຣດ (UAE), ສະຫະລັດ (ອາ​ເມ​ລິ​ກາ), ອິນ​ເດຍ, ​ແລະ ອິດສະຣາ​ແອນ ພວມ​ເລີ່​ມດຳ​ເນີນ​ໂຄງການ​ສ້າງ​ນະ​ວັດ​ຕະກຳ​ອະວະກາດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຂອງ​ໂລກ. ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມມືນີ້, ເອີ້ນວ່າ I2U2, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະຊ່ວຍປະເທດຕ່າງໆໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພາວະໂລກຮ້ອນແລະການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ອີງ​ໃສ່​ຫຼັກ​ການ​ເປີດ​ກວ້າງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ສະ​ແຫວ​ງ​ຫາ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ແລະ ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ການ​ລົງ​ທຶນ. ໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການສັງເກດການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນອາວະກາດຈາກ XNUMX ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື, ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງເຄື່ອງມືທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສຳລັບຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ, ສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດສະເພາະຍັງຢູ່ໃນການພັດທະນາ, ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍຜ່ານການປະກາດຮ່ວມກັນ. ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ວິ​ກິດ​ການ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ລວມ. ຜ່ານ I2U2, ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ໄດ້​ເລີ່​ມຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ເສັ້ນທາງ​ການ​ປະກອບ​ການ ​ແລະ ນະ​ວັດຕະກຳ​ໃໝ່​ແລ້ວ. ບັນດາ​ຄວາມ​ມານະ​ພະຍາຍາມ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຊຸກຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ອະວະກາດ ​ແລະ ​ໄດ້​ເປີດ​ປະຕູ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວພັນ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ລະຫວ່າງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກ່ວາ​ອີກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, UAE ກໍາລັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ. ໂດຍໄດ້ສົ່ງນັກບິນອາວະກາດຄົນທຳອິດ, Hazza Al Mansouri, ໄປສະຖານີອາວະກາດສາກົນໃນປີ 2019 ແລະ ສຳເລັດການສົ່ງຍານສຳຫຼວດ Hope ໄປດາວອັງຄານໃນປີ 2020, UAE ຍັງສືບຕໍ່ລົງທຶນຫຼາຍໃນໂຄງການອະວະກາດຂອງຕົນ. ນັກບິນອາວະກາດ Emirati Sultan Al Neyadi ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກັບຄືນມາຈາກພາລະກິດຫົກເດືອນກັບ ISS, ກາຍເປັນຄົນທໍາອິດຈາກໂລກແຂກອາຫລັບທີ່ປະຕິບັດການຍ່າງທາງອາວະກາດ. UAE ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ຕົນ​ຕື່ມ​ອີກ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫລາຍ​ກວ່າ 3 ຕື້ Dh (816 ລ້ານ​ໂດ​ລາ) ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຂ້າງ​ໜ້າ.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ໂຄງການ​ອາວະກາດ​ແລ້ວ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ແລະ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ພາລະກິດ​ປະດິດ​ສ້າງ​ກະສິກຳ (Aim for Climate), ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ພັດທະນາ​ກະສິກຳ​ສະຫຼາດ​ດ້ານ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ແລະ​ລະບົບ​ອາຫານ. ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ຮ່ວມ​ນີ້​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ຕໍ່​ຄວາມ​ອຶດຫິວ​ຂອງ​ໂລກ ​ໂດຍ​ການ​ລະດົມ​ການ​ລົງທຶນ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ກະສິກຳ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ.

​ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ, ໂຄງການ I2U2 ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ອັນ​ຮີບ​ດ່ວນ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ. ​ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອະວະກາດ, ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ນີ້​ມີ​ພະລັງ​ໃນ​ການ​ປະຕິວັດ​ວິທີ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ຕອບ​ສະໜອງ​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

By Robert Andrew