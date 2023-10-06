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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ດາວ​ທຽມ​ສັງ​ເກດ​ໂລກ​ແບບ​ໃໝ່​ຈະ​ຈັບ​ເອົາ​ຮູບ​ພາບ​ໂດຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ໜ້າ​ດິນ

ByGabriel Botha

Oct 6, 2023
ດາວ​ທຽມ​ສັງ​ເກດ​ໂລກ​ແບບ​ໃໝ່​ຈະ​ຈັບ​ເອົາ​ຮູບ​ພາບ​ໂດຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ໜ້າ​ດິນ

ດາວ​ທຽມ​ດວງ​ໃໝ່​ທີ່​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ໂລກ​ໄດ້​ຈັບ​ເອົາ​ຮູບ​ພາບ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ດາວ. ດາວ​ທຽມ​ດວງ​ນີ້​ມີ​ຊື່ວ່າ HOTSAT-1 ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ງານ​ໂດຍ​ບໍລິສັດ SatVu ​ໃນ​ລອນ​ດອນ.

ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍ HOTSAT-1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມໃນ Las Vegas ແລະ Chicago ດ້ວຍຄວາມລະອຽດ 33 ຟຸດ (10 ແມັດ). ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງດາວທຽມແມ່ນເຖິງແມ່ນວ່າສາມາດຈັບລໍາດັບວິດີໂອສັ້ນ. ຮູບ​ພາບ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ນັ້ນ​ລວມ​ມີ​ລາຍ​ເຊັນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ລົດ​ຈັກ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ສາຍ​ຫຼັກ​ໃນ Chicago.

ຮູບ​ພາບ​ອີກ​ຊຸດ​ໜຶ່ງ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮອຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ໄຟ​ປ່າ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ. ຄວາມລະອຽດສູງທີ່ສະຫນອງໂດຍ HOTSAT-1 ສາມາດຊ່ວຍນັກດັບເພີງຕິດຕາມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງຫນ້າໄຟຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນ.

ຄຸນນະພາບຮູບພາບຂອງ HOTSAT-1 ໄດ້ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງບໍລິສັດ, ອີງຕາມ Tobias Reinicke, ຫົວຫນ້າວິຊາການແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ SatVu. ພາລະກິດການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ Landsat ຂອງ NASA ແລະດາວທຽມ Sentinel ຂອງເອີຣົບ, ພຽງແຕ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດຫຍາບຕັ້ງແຕ່ 100 ຫາ 1,000 ແມັດ (330 ຫາ 3,300 ຟຸດ). HOTSAT-1 ແມ່ນພາລະກິດການຄ້າຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕ່ໍາກວ່າ 10 ແມັດ (33 ຟຸດ).

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ສັງເກດເຫັນໂດຍ HOTSAT-1 ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ນັກວາງແຜນເມືອງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກອາຄານ, ທໍ່ສົ່ງ ແລະໂຮງງານຕ່າງໆ ສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າອອກແບບໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ໃນຂະນະທີ່ດາວທຽມທົ່ວໄປສັງເກດເຫັນພື້ນຜິວໂລກໃນແສງສະຫວ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນ, HOTSAT-1 ກວດພົບຄວາມຮ້ອນ (ແສງອິນຟາເລດ) ໃນຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນ. ການກວດຫາຄວາມຮ້ອນຈາກອາວະກາດແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວຂອງສັນຍານທີ່ຍາວກວ່າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເທັກໂນໂລຍີການຊັດເຕີຊ້າຂອງ HOTSAT-1 ຊ່ວຍໃຫ້ມີຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ ແລະລະອຽດກວ່າ.

ຍານ HOTSAT-1 ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ແລະ ໄປຕາມວົງໂຄຈອນ Polar ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດບັນທຶກພາບຂອງທຸກຈຸດເທິງໂລກໃນເວລາປະມານເວລາດຽວກັນໃນແຕ່ລະມື້. SatVu ວາງແຜນຈະສົ່ງດາວທຽມດວງທີສອງພາຍໃນປະມານ 10 ປີ ແລະຕັ້ງໃຈຈະສ້າງກຸ່ມດາວທຽມຈາກ XNUMX ຫາ XNUMX ດາວ. ກຸ່ມດາວນີ້ຈະໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກວາງແຜນເມືອງ, ແລະຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆຕິດຕາມລາຍລະອຽດຂອງການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມປະຈໍາວັນຢູ່ພື້ນຜິວໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • ດາວທຽມ HOTSAT-1 ບັນທຶກອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຄວາມລະອຽດສູງກວ່າພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາ. Space.com.
  • ດາວທຽມເບິ່ງໄຟປ່າທີ່ລຸກລາມໄປທົ່ວພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງການາດາ. Space.com.

By Gabriel Botha

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