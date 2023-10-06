ດາວທຽມດວງໃໝ່ທີ່ສັງເກດເບິ່ງໂລກໄດ້ຈັບເອົາຮູບພາບທຳອິດທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຢູ່ເທິງໜ້າດາວ. ດາວທຽມດວງນີ້ມີຊື່ວ່າ HOTSAT-1 ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນງານໂດຍບໍລິສັດ SatVu ໃນລອນດອນ.
ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍ HOTSAT-1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມໃນ Las Vegas ແລະ Chicago ດ້ວຍຄວາມລະອຽດ 33 ຟຸດ (10 ແມັດ). ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງດາວທຽມແມ່ນເຖິງແມ່ນວ່າສາມາດຈັບລໍາດັບວິດີໂອສັ້ນ. ຮູບພາບອັນໜຶ່ງທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມານັ້ນລວມມີລາຍເຊັນຄວາມຮ້ອນຂອງລົດຈັກທີ່ເດີນທາງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງລົດໄຟສາຍຫຼັກໃນ Chicago.
ຮູບພາບອີກຊຸດໜຶ່ງເຜີຍໃຫ້ເຫັນຮອຍຄວາມຮ້ອນທີ່ລະອຽດຂອງໄຟປ່າຢູ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງການາດາ. ຄວາມລະອຽດສູງທີ່ສະຫນອງໂດຍ HOTSAT-1 ສາມາດຊ່ວຍນັກດັບເພີງຕິດຕາມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງຫນ້າໄຟຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນ.
ຄຸນນະພາບຮູບພາບຂອງ HOTSAT-1 ໄດ້ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງບໍລິສັດ, ອີງຕາມ Tobias Reinicke, ຫົວຫນ້າວິຊາການແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ SatVu. ພາລະກິດການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ Landsat ຂອງ NASA ແລະດາວທຽມ Sentinel ຂອງເອີຣົບ, ພຽງແຕ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດຫຍາບຕັ້ງແຕ່ 100 ຫາ 1,000 ແມັດ (330 ຫາ 3,300 ຟຸດ). HOTSAT-1 ແມ່ນພາລະກິດການຄ້າຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕ່ໍາກວ່າ 10 ແມັດ (33 ຟຸດ).
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ສັງເກດເຫັນໂດຍ HOTSAT-1 ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ນັກວາງແຜນເມືອງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກອາຄານ, ທໍ່ສົ່ງ ແລະໂຮງງານຕ່າງໆ ສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າອອກແບບໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ໃນຂະນະທີ່ດາວທຽມທົ່ວໄປສັງເກດເຫັນພື້ນຜິວໂລກໃນແສງສະຫວ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນ, HOTSAT-1 ກວດພົບຄວາມຮ້ອນ (ແສງອິນຟາເລດ) ໃນຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນ. ການກວດຫາຄວາມຮ້ອນຈາກອາວະກາດແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວຂອງສັນຍານທີ່ຍາວກວ່າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເທັກໂນໂລຍີການຊັດເຕີຊ້າຂອງ HOTSAT-1 ຊ່ວຍໃຫ້ມີຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ ແລະລະອຽດກວ່າ.
ຍານ HOTSAT-1 ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ແລະ ໄປຕາມວົງໂຄຈອນ Polar ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດບັນທຶກພາບຂອງທຸກຈຸດເທິງໂລກໃນເວລາປະມານເວລາດຽວກັນໃນແຕ່ລະມື້. SatVu ວາງແຜນຈະສົ່ງດາວທຽມດວງທີສອງພາຍໃນປະມານ 10 ປີ ແລະຕັ້ງໃຈຈະສ້າງກຸ່ມດາວທຽມຈາກ XNUMX ຫາ XNUMX ດາວ. ກຸ່ມດາວນີ້ຈະໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກວາງແຜນເມືອງ, ແລະຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆຕິດຕາມລາຍລະອຽດຂອງການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມປະຈໍາວັນຢູ່ພື້ນຜິວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ດາວທຽມ HOTSAT-1 ບັນທຶກອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຄວາມລະອຽດສູງກວ່າພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາ. Space.com.
- ດາວທຽມເບິ່ງໄຟປ່າທີ່ລຸກລາມໄປທົ່ວພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງການາດາ. Space.com.