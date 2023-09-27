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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການຈຳລອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພິວເຕີເປີດເຜີຍຕົ້ນກຳເນີດຂອງວົງແຫວນ ແລະດວງເດືອນຂອງດາວເສົາ

ByRobert Andrew

Sep 27, 2023
ການຈຳລອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພິວເຕີເປີດເຜີຍຕົ້ນກຳເນີດຂອງວົງແຫວນ ແລະດວງເດືອນຂອງດາວເສົາ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Astrophysical ໄດ້ນໍາໃຊ້ການຈໍາລອງ supercomputer ເພື່ອສະຫນອງຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງວົງ Saturn. ການຄົ້ນຄວ້າ, ດໍາເນີນໂດຍອົງການ NASA, ມະຫາວິທະຍາໄລ Durham, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Glasgow, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວົງແຫວນດັ່ງກ່າວສາມາດເກີດຂື້ນຈາກຊາກຫັກພັງຂອງດວງຈັນກ້ອນນ້ອຍໆສອງດວງທີ່ປະທະກັນແລະແຕກຫັກເມື່ອສອງສາມຮ້ອຍລ້ານປີກ່ອນ. ວົງເດືອນ progenitor ເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຂະໜາດຄ້າຍຄືກັນກັບດວງຈັນປັດຈຸບັນຂອງດາວເສົາ, Dione ແລະ Rhea. ເສດເສດເຫຼືອບາງອັນຈາກການປະທະກັນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງດວງຈັນຂອງດາວເສົາໃນຍຸກປັດຈຸບັນ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ນີ້ກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງວົງແຫວນຂອງດາວເສົາແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍຍານອາວະກາດ Cassini, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາ 13 ປີໃນການສຶກສາດາວເສົາ ແລະ ລະບົບຂອງມັນ. ການວັດແທກຂອງ Cassini ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວົງແຫວນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍກ້ອນແລະໄດ້ສະສົມຂີ້ຝຸ່ນຫນ້ອຍຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວົງແຫວນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດົນມານີ້ໃນປະຫວັດສາດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.

ເພື່ອສືບສວນການສ້າງຕັ້ງຂອງວົງແຫວນຕື່ມອີກ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ COSMA ຢູ່ສະຖານທີ່ DiRAC ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Durham. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງ hydrodynamic ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ 100 ເທົ່າຂອງການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ. ໂດຍການສ້າງແບບຈໍາລອງການ collision ທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງວົງເດືອນ precursor, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງລະບົບຂອງ Saturn.

ການຈຳລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຜົນກະທົບລະຫວ່າງດວງເດືອນທີ່ມີນ້ຳກ້ອນສາມາດສົ່ງວັດຖຸພຽງພໍຢູ່ໃກ້ກັບດາວເສົາເພື່ອສ້າງເປັນວົງແຫວນ. ສະຖານະການນີ້ຕາມທໍາມະຊາດນໍາໄປສູ່ການສ້າງກ້ອນຫີນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຍ້ອນວ່າກ້ອນຫີນຢູ່ໃນແກນຂອງອົງປະກອບທີ່ແຕກຫັກແມ່ນກະແຈກກະຈາຍຫນ້ອຍກວ່າກ້ອນຫີນທີ່ລົ້ນເກີນໄປ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດທີ່ວ່າວົງແຫວນມາຈາກການປະທະກັນລະຫວ່າງສອງດວງຈັນ, ແທນທີ່ຈະມາຈາກຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກອື່ນໆ.

ໂດຍການຈໍາລອງສະຖານະການການປະທະກັນຕ່າງໆ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດວ່າຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງສາມາດກະແຈກກະຈາຍປະລິມານນ້ໍາກ້ອນທີ່ເຫມາະສົມເຂົ້າໄປໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ Roche ຂອງ Saturn. ນີ້​ແມ່ນ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ແຮງ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ​ຂອງ​ດາວ​ເຄາະ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກ້ອນ​ຫີນ​ຫຼື​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ນັ້ນ​ແຕກ​ແຍກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກ້ອນທີ່ກະແຈກກະຈາຍສາມາດຕົກລົງເປັນວົງເປັນກ້ອນຄືກັບທີ່ສັງເກດເຫັນຮອບດາວເສົາໃນມື້ນີ້.

ທ່ານດຣ Jacob Kegerreis, ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Ames ຂອງອົງການ NASA, ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການເຂົ້າໃຈລະບົບ Saturn. ທ່ານ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ດາວ​ເສົາ​ແລະ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ມັນ, ລວມທັງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ຊີວິດ. ການຈໍາລອງໃຫມ່ສະຫນອງການຂຸດຄົ້ນລາຍລະອຽດຂອງ evolution ຂອງລະບົບ, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບໄວຫນຸ່ມ geological ຂອງວົງ Saturn.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສະເໜີຫຼັກຖານທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າວົງແຫວນ ແລະດວງຈັນຂອງດາວເສົາເປັນຜົນມາຈາກການປະທະກັນຄັ້ງໃຫຍ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງລະບົບສຸລິຍະຈັກກະວານ. ການຈຳລອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພີວເຕີໄດ້ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລັກສະນະຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານ ແລະວິວັດທະນາການຂອງລະບົບດາວເສົາ.

ທີ່​ມາ​:
– LFA Teodoro et al, ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຜົນກະທົບທີ່ຜ່ານມາຂອງວົງ Saturn ແລະວົງເດືອນຂະຫນາດກາງ, The Astrophysical Journal (2023).

By Robert Andrew

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