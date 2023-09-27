ການຈຳລອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພິວເຕີເປີດເຜີຍຕົ້ນກຳເນີດຂອງວົງແຫວນ ແລະດວງເດືອນຂອງດາວເສົາ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Astrophysical ໄດ້ນໍາໃຊ້ການຈໍາລອງ supercomputer ເພື່ອສະຫນອງຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງວົງ Saturn. ການຄົ້ນຄວ້າ, ດໍາເນີນໂດຍອົງການ NASA, ມະຫາວິທະຍາໄລ Durham, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Glasgow, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວົງແຫວນດັ່ງກ່າວສາມາດເກີດຂື້ນຈາກຊາກຫັກພັງຂອງດວງຈັນກ້ອນນ້ອຍໆສອງດວງທີ່ປະທະກັນແລະແຕກຫັກເມື່ອສອງສາມຮ້ອຍລ້ານປີກ່ອນ. ວົງເດືອນ progenitor ເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຂະໜາດຄ້າຍຄືກັນກັບດວງຈັນປັດຈຸບັນຂອງດາວເສົາ, Dione ແລະ Rhea. ເສດເສດເຫຼືອບາງອັນຈາກການປະທະກັນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງດວງຈັນຂອງດາວເສົາໃນຍຸກປັດຈຸບັນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ນີ້ກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງວົງແຫວນຂອງດາວເສົາແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍຍານອາວະກາດ Cassini, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາ 13 ປີໃນການສຶກສາດາວເສົາ ແລະ ລະບົບຂອງມັນ. ການວັດແທກຂອງ Cassini ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວົງແຫວນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍກ້ອນແລະໄດ້ສະສົມຂີ້ຝຸ່ນຫນ້ອຍຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວົງແຫວນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດົນມານີ້ໃນປະຫວັດສາດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ເພື່ອສືບສວນການສ້າງຕັ້ງຂອງວົງແຫວນຕື່ມອີກ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ COSMA ຢູ່ສະຖານທີ່ DiRAC ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Durham. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງ hydrodynamic ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ 100 ເທົ່າຂອງການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ. ໂດຍການສ້າງແບບຈໍາລອງການ collision ທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງວົງເດືອນ precursor, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງລະບົບຂອງ Saturn.
ການຈຳລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຜົນກະທົບລະຫວ່າງດວງເດືອນທີ່ມີນ້ຳກ້ອນສາມາດສົ່ງວັດຖຸພຽງພໍຢູ່ໃກ້ກັບດາວເສົາເພື່ອສ້າງເປັນວົງແຫວນ. ສະຖານະການນີ້ຕາມທໍາມະຊາດນໍາໄປສູ່ການສ້າງກ້ອນຫີນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຍ້ອນວ່າກ້ອນຫີນຢູ່ໃນແກນຂອງອົງປະກອບທີ່ແຕກຫັກແມ່ນກະແຈກກະຈາຍຫນ້ອຍກວ່າກ້ອນຫີນທີ່ລົ້ນເກີນໄປ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດທີ່ວ່າວົງແຫວນມາຈາກການປະທະກັນລະຫວ່າງສອງດວງຈັນ, ແທນທີ່ຈະມາຈາກຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກອື່ນໆ.
ໂດຍການຈໍາລອງສະຖານະການການປະທະກັນຕ່າງໆ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດວ່າຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງສາມາດກະແຈກກະຈາຍປະລິມານນ້ໍາກ້ອນທີ່ເຫມາະສົມເຂົ້າໄປໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ Roche ຂອງ Saturn. ນີ້ແມ່ນພາກພື້ນທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວເຄາະສາມາດເຮັດໃຫ້ກ້ອນຫີນຫຼືນ້ຳກ້ອນໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນແຕກແຍກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກ້ອນທີ່ກະແຈກກະຈາຍສາມາດຕົກລົງເປັນວົງເປັນກ້ອນຄືກັບທີ່ສັງເກດເຫັນຮອບດາວເສົາໃນມື້ນີ້.
ທ່ານດຣ Jacob Kegerreis, ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Ames ຂອງອົງການ NASA, ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການເຂົ້າໃຈລະບົບ Saturn. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າຍັງມີຫຼາຍທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບດາວເສົາແລະດວງຈັນຂອງມັນ, ລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມກັບຊີວິດ. ການຈໍາລອງໃຫມ່ສະຫນອງການຂຸດຄົ້ນລາຍລະອຽດຂອງ evolution ຂອງລະບົບ, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບໄວຫນຸ່ມ geological ຂອງວົງ Saturn.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສະເໜີຫຼັກຖານທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າວົງແຫວນ ແລະດວງຈັນຂອງດາວເສົາເປັນຜົນມາຈາກການປະທະກັນຄັ້ງໃຫຍ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງລະບົບສຸລິຍະຈັກກະວານ. ການຈຳລອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພີວເຕີໄດ້ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລັກສະນະຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານ ແລະວິວັດທະນາການຂອງລະບົບດາວເສົາ.
ທີ່ມາ:
– LFA Teodoro et al, ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຜົນກະທົບທີ່ຜ່ານມາຂອງວົງ Saturn ແລະວົງເດືອນຂະຫນາດກາງ, The Astrophysical Journal (2023).