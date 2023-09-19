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ການສຶກສາໃຫມ່ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສືບທອດຂອງແມ່ຂອງ Mitochondrial DNA

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ການສຶກສາໃຫມ່ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສືບທອດຂອງແມ່ຂອງ Mitochondrial DNA

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Genetics ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຫຼັກການວິທະຍາສາດພື້ນຖານທີ່ mitochondrial DNA (mtDNA) ຖືກຖ່າຍທອດໂດຍແມ່ເທົ່ານັ້ນ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມັນເຊື່ອວ່າ mtDNA ຂອງພໍ່ໄດ້ຖືກກໍາຈັດຫຼັງຈາກການຈະເລີນພັນ, ແຕ່ການສຶກສານີ້ພົບວ່າເຊື້ອອະສຸຈິທີ່ແກ່ແລ້ວຂາດ mtDNA intact.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Oregon Health & Science ແລະສະຖາບັນອື່ນໆຄົ້ນພົບວ່າໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິມີຈໍານວນ mitochondria ຈໍານວນນ້ອຍ, ພວກມັນບໍ່ມີ mtDNA. ເຊື້ອອະສຸຈິຍັງຂາດໂປຣຕີນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ mtDNA, ທີ່ເອີ້ນວ່າ mitochondrial transcription factor A (TFAM).

ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງເຊື້ອອະສຸຈິບໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ປະກອບສ່ວນ mtDNA ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ແຕ່ທິດສະດີອັນຫນຶ່ງແມ່ນວ່າເຊື້ອອະສຸຈິໃຊ້ພະລັງງານ mitochondrial ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການຈະເລີນພັນ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການສະສົມຂອງການກາຍພັນໃນ mtDNA. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄຂ່ທີ່ພັດທະນາທີ່ເອີ້ນວ່າ oocytes ຕົ້ນຕໍໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກຈຸລັງອ້ອມຂ້າງ, ດັ່ງນັ້ນການຮັກສາ mtDNA ຂ້ອນຂ້າງຂ້ອນຂ້າງ.

ການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະກອບສ່ວນ mtDNA ຂອງແມ່ໃນການນໍາສະເຫນີປະໂຫຍດທາງວິວັດທະນາການໂດຍການຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກາຍພັນຂອງ mtDNA ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆໃນລູກຫລານ. ການກາຍພັນໃນ mtDNA ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະຕາຍໃນອະໄວຍະວະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງ.

ເພື່ອແກ້ໄຂການສົ່ງຕໍ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ mtDNA ທີ່ຮູ້ຈັກ, ຜູ້ຂຽນທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງການສຶກສາ, Shoukhrat Mitalipov, ໄດ້ບຸກເບີກວິທີການທີ່ເອີ້ນວ່າການປິ່ນປົວດ້ວຍການທົດແທນ mitochondrial. ເຕັກນິກນີ້ທົດແທນ mtDNA ທີ່ກາຍພັນດ້ວຍ mtDNA ທີ່ມີສຸຂະພາບດີຈາກໄຂ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໂດຍຜ່ານການໃສ່ປຸ໋ຍໃນ vitro.

ໃນຂະນະທີ່ການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນນີ້ໄດ້ຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ຕ່າງປະເທດເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແລະປິ່ນປົວການເປັນຫມັນ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງ TFAM ໃນລະຫວ່າງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເຊື້ອອະສຸຈິແລະການຈະເລີນພັນສາມາດຖືກຸນແຈສໍາລັບການປິ່ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເປັນຫມັນບາງຢ່າງແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເຕັກໂນໂລຢີການຈະເລີນພັນທີ່ຊ່ວຍ.

ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນກົນໄກການສືບທອດຂອງແມ່ຂອງ mtDNA ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນສໍາລັບການຈະເລີນພັນຂອງມະນຸດແລະການປິ່ນປົວດ້ວຍຈຸລັງເຊື້ອ.

ທີ່​ມາ​:
Lee, W., et al. (2023) ພື້ນຖານໂມເລກຸນສໍາລັບການສືບທອດຂອງແມ່ຂອງ DNA mitochondrial ຂອງມະນຸດ. ພັນທຸ ກຳ ທໍາມະຊາດ. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.

By Mampho Brescia

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