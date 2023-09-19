ການຄົ້ນພົບໃນຕາເວັນຕົກອົດສະຕາລີອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຝາກເງິນໃຫມ່ຂອງເພັດສີບົວ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຶກສາເງິນຝາກເພັດ Argyle ໃນ Western Australia ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສາມາດຄົ້ນພົບເງິນຝາກໃຫມ່ຂອງເພັດສີບົວທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ, ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature Communications. ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເພັດ Argyle, ເຊິ່ງຖືກປິດລົງ, ເປັນແຫຼ່ງຂອງ 90% ຂອງແກ້ວປະເສີດຂອງໂລກ. ເພັດສີບົວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດສາມາດເອົາເງິນຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ.
ການນໍາໃຊ້ເລເຊີເພື່ອວິເຄາະແຮ່ທາດແລະຫີນທີ່ສະກັດມາຈາກເງິນຝາກ Argyle, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າສະຖານທີ່ທີ່ເພັດສີບົວຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຕກແຍກຂອງ supercontinent ບູຮານທີ່ເອີ້ນວ່າ Nuna, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນປະມານ 1.3 ຕື້ປີກ່ອນ. ພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ບໍ່ແຮ່ຕັ້ງຢູ່ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຍືດຍາວໃນລະຫວ່າງການແຕກແຍກນີ້, ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ໃນເປືອກໂລກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ magma ເດີນທາງໄປສູ່ຫນ້າດິນ, ນໍາເອົາເພັດສີບົວມາກັບມັນ.
ຕາມປະເພນີ, ເງິນຝາກເພັດແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນໂງ່ນຫີນ volcanic ໃນກາງຂອງທະວີບບູຮານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບເພັດທີ່ຈະສະແດງສີບົວຫຼືສີແດງ, ພວກມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບກໍາລັງແຮງຈາກການຂັດກັນຂອງແຜ່ນ tectonic, ເຊິ່ງປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກ. ການປະທະກັນຂອງອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກ ແລະພາກເໜືອຂອງອົດສະຕາລີໃນຮອບ 1.8 ຕື້ປີກ່ອນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປ່ຽນເພັດບໍ່ມີສີເປັນເພັດສີບົວຢູ່ເລິກລົງໄປລຸ່ມເປືອກໂລກ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຄົ້ນພົບວ່າເງິນຝາກ Argyle ມີອາຍຸ 1.3 ຕື້ປີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການແຕກແຍກຂອງທະວີບ Nuna. ການສຶກສາແນະນໍາວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທະວີບບູຮານ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການແຕກແຍກຂອງທະວີບ, ອາດຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງເງິນຝາກຂອງເພັດສີບົວ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສາມາດນໍາພາຄວາມພະຍາຍາມໃນການສໍາຫຼວດໃນການຄົ້ນຫາພູເຂົາໄຟທີ່ມີເພັດສີບົວໃຫມ່, ເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບເງິນຝາກທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນອົດສະຕາລີແລະພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກ.
ເພື່ອສະຫຼຸບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຶກສາເງິນຝາກເພັດ Argyle ຂອງອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກໄດ້ກໍານົດເງື່ອນໄຂທາງທໍລະນີສາດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເພັດສີບົວ. ການແຕກແຍກຂອງທະວີບຊຸບເປີທະວີບບູຮານ ນູນາ ໄດ້ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ໃນເປືອກໂລກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ magma ນຳເອົາເພັດສີບົວລົງສູ່ພື້ນຜິວ. ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທະວີບບູຮານອາດຈະຖືເປັນກຸນແຈໃນການຄົ້ນຫາເພັດສີບົວໃຫມ່.