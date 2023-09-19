Pink Diamond Discovery ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂະບວນການສ້າງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຶກສາເງິນຝາກເພັດ Argyle ຂອງອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເພັດສີບົວແລະແນວພັນສີອື່ນໆ, ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Communications. ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ Argyle, ເຊິ່ງກວມເອົາ 90% ຂອງເພັດສີບົວຂອງໂລກ, ໃນປັດຈຸບັນຖືກປິດລົງ, ເຮັດໃຫ້ແກ້ວປະເສີດເຫຼົ່ານີ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນ. ເພັດສີບົວຂັດມີຄຸນນະພາບສູງສຸດສາມາດເອົາລາຄາໄດ້ຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ.
ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ການເຂົ້າໃຈສະພາບທາງທໍລະນີສາດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເພັດສີບົວ. ໂດຍການວິເຄາະຕົວຢ່າງຈາກລະເບີດຝັງດິນ Argyle, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກໍານົດເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບແກ້ວປະເສີດທີ່ຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອພັດທະນາ. ຄວາມຮູ້ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບເງິນຝາກໃຫມ່ຂອງເພັດສີບົວໃນເຂດອື່ນໆ.
ເພັດສີບົວຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງແລະອຸນຫະພູມສູງເລິກເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນນອກຂອງໂລກ. ພວກມັນປະກອບດ້ວຍຄາບອນບໍລິສຸດ, ຄືກັນກັບເພັດສີຂາວ, ແຕ່ສີທີ່ເປັນເອກະລັກແມ່ນມາຈາກໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູທີ່ຫາຍາກທີ່ດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງສີຂຽວ. ຂະບວນການທີ່ແນ່ນອນຂອງວິທີການທີ່ເພັດສີບົວໄດ້ຮັບສີຂອງມັນຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມານີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດໃກ້ຊິດກັບການແກ້ໄຂ enigma.
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ Argyle, ດ້ວຍການສະຫງວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເພັດສີບົວ, ໄດ້ເປັນແຫຼ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງແກ້ວປະເສີດທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ. ການປິດລົງໃນເດືອນພະຈິກ 2020 ເປັນການສິ້ນສຸດຂອງຍຸກຂອງອຸດສາຫະກໍາເພັດ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມປາດຖະຫນາແລະມູນຄ່າຂອງເພັດສີບົວທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສູງຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນໃນຂະບວນການສ້າງຕັ້ງຂອງເພັດສີບົວ, ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນພົບນີ້ນໍາເອົາຄວາມຫວັງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນພົບໃນອະນາຄົດຂອງເງິນຝາກເພັດສີບົວຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ເພັດສີບົວ: ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບສູດທໍລະນີສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງແກ້ວປະເສີດທີ່ຫາຍາກ ແລະ ມີຄ່າທີ່ສຸດໃນໂລກ” – CNN
- ການສຶກສາ: "ເພັດສີບົວ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກເຂົາຈາກລາຍເຊັນຂອງອົງປະກອບການຕິດຕາມສໍາລັບການຝາກເງິນຂອງ Argyle Diamond, Western Australia" - ການສື່ສານທໍາມະຊາດ