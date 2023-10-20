ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ເປີດເຜີຍແບັກທີເຣັຍທະເລທີ່ສູນເສຍ Flagella ແລະລັກສະນະອື່ນໆໃນເວລາທີ່ກັບຄືນສູ່ມະຫາສະຫມຸດ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍສະຖາບັນ Genome ຮ່ວມກັນຂອງກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ, ຮ່ວມມືກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Nevada, Las Vegas, ໄດ້ຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຈາກ phylum Chloroflexota. ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການທໍາລາຍມົນລະພິດແລະຄາບອນ recycle, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີ flagella ໃນນ້ໍາພຸຮ້ອນແຕ່ສູນເສຍລັກສະນະນີ້ເມື່ອພວກມັນພັດທະນາໄປສູ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານປີກ່ອນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຫ້ອງຮຽນພາຍໃນ Chloroflexota ທີ່ເອີ້ນວ່າ Dehalococcoidia, ເຊິ່ງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະທໍາລາຍສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຢາຂ້າແມງໄມ້ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ. ໂດຍຜ່ານການຈັດລໍາດັບ genome ແລະ metaagenomic, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ Dehalococcoidia ທີ່ຢູ່ອາໃສໃນພາກຮຽນ spring ຮ້ອນມີ flagella, ລັກສະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກໃນ Chloroflexota. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງມະຫາສະຫມຸດຂອງພວກເຂົາຂາດ flagella, ແນະນໍາວ່າໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສູນເສຍໄປໃນລະຫວ່າງການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍລັກສະນະທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈອື່ນໆໃນນ້ໍາຮ້ອນ Dehalococcoidia. ບາງລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຫາຍໄປໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ພັດທະນາໄປອາໄສຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດ, ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງລັກສະນະອື່ນໆຍັງຄົງຢູ່. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທັງນ້ໍາຮ້ອນແລະ Dehalococcoidia ທີ່ຢູ່ອາໃສໃນມະຫາສະຫມຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສູນເສຍຝາຂອງເຊນແລະຮູບແບບການວິວັດທະນາການສະລັບສັບຊ້ອນສໍາລັບພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກິນທາດປະສົມຂອງພືດ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະອີງໃສ່ການຮ່ວມມືກັບຈຸລິນຊີອື່ນໆໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເພື່ອທໍາລາຍວັດສະດຸພືດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່ານ້ໍາຮ້ອນ Dehalococcoidia ມີ enzymes ໃນການສັງເຄາະຫຼືການຍ່ອຍສະຫຼາຍຮໍໂມນພືດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຫມູນໃຊ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Chloroflexota ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຈຸລິນຊີວິສະວະກໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຊັ່ນການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງທາດແປ້ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງພວກເຂົາ, ນັກວິທະຍາສາດອາດຈະສາມາດພັດທະນາຂະບວນການທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.
ການສຶກສາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ່ອງແສງເຖິງການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງຂອງຂະບວນການຈຸລິນຊີໃນການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ຍືນຍົງອື່ນໆ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Marike Palmer et al, Thermophilic Dehalococcoidia ທີ່ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບອະດີດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, The ISME Journal (2023).