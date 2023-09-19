ການສຳຫຼວດຮອບວຽນ Autocatalytic: ໄປສູ່ການເຂົ້າໃຈຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊີວິດ

Autocatalysis ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈໍາລອງແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງຊີວິດ. ທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin-Madison ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາເພື່ອເຂົ້າໃຈຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ຕິດພັນກັບ autocatalysis ແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນການຄົ້ນຫາຊີວິດນອກໂລກ.
Autocatalysis ຫມາຍເຖິງປະຕິກິລິຢາເຄມີທີ່ຜະລິດຕະພັນຂອງຕິກິຣິຍາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ catalyst ສໍາລັບຕິກິຣິຍາດຽວກັນ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ປະຕິກິລິຢາແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນຕົນເອງແລະສົ່ງເສີມຕົນເອງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຫ້ອງຮຽນຂອງວົງຈອນ autocatalytic ທີ່ເອີ້ນວ່າ Comproportionation-based Autocatalytic Cycles (CompACs).
ນັກຄົ້ນຄວ້າທໍາອິດກໍານົດແນວຄວາມຄິດຂອງການສົມສ່ວນໃນ CompACs. Comproportionation ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງຮູບແບບ oxidized ຂອງອົງປະກອບຫຼືສານປະສົມ, ຫມາຍເຖິງ MHi, ແລະຮູບແບບທີ່ຫຼຸດລົງ, ຫມາຍເຖິງ MLo, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງຕັ້ງຂອງສອງລັດກາງ MMed ແລະຜະລິດຕະພັນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫມາຍເຖິງ XComp, M. stoichiometry ຂອງຕິກິຣິຍານີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນ, ແລະໃນບາງກໍລະນີ, ຊະນິດອາຫານເພີ່ມເຕີມອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທີມງານຈະສໍາຫຼວດສອງຂະບວນການຊ່ວຍທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໃນ CompACs: ຂະບວນການຊ່ວຍ oxidative ແລະ reductive. ຂະບວນການຜຸພັງໃຊ້ສານຜຸພັງເພື່ອປ່ຽນ MMed ເປັນ MHi, ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງ CompAC ຜຸພັງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນການປະກອບດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຜ່ອນ MMed ກັບ MLo, ປະກອບເປັນ CompAC ຫຼຸດລົງ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຮອບວຽນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າມີອົງປະກອບຕ່າງໆທີ່ມີລະຫັດສີ. autocatalysts, ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຮອບວຽນ, ແມ່ນ underlined. M's ລະດັບປານກາງແມ່ນເນັ້ນໃສ່ໃນສີມ່ວງ, ສີແດງ, ແລະສີທອງເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງລັດ oxidized ທີ່ສຸດ, ລະດັບປານກາງ, ແລະຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຕາມລໍາດັບ. ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ແລະຕົວຫັກລົບ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຊ່ວຍ, ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ສີຟ້າ ແລະສີຂຽວ, ຕາມລໍາດັບ.
ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການຂອງວົງຈອນ autocatalytic ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນຂອງຊີວິດໃນໂລກ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດທີ່ຈະເກີດຂື້ນຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນຈັກກະວານ. ໂດຍການກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດສໍາລັບ autocatalysis, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສຸມໃສ່ການຊອກຫາຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບດາວເຄາະທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລະທ່າແຮງສໍາລັບປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ຍືນຍົງຕົນເອງ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຊອກຫາຮູບແບບຊີວິດ extraterrestrial. ໂດຍການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ຕິດພັນກັບການຈໍາລອງຂອງຊີວິດ ແລະຄວາມຍືນຍົງ, ພວກເຮົາເຂົ້າມາໃກ້ຂັ້ນຕອນຫນຶ່ງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin-Madison